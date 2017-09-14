Ateş Böceği 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ateşböceği 11. bölümde Aslı’yı kötü bir sürpriz bekliyor

Ateşböceği 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Bu hafta ekrana gelen Ateş Böceği dizisi 11. bölümünde Barış Buka'nın ajan seçiminin Aslı tarafından olumsuz karşılanacağını gösterdi. Barış Bey’in başka bir kadınla iş birliği içerisinde olduğunu gören Aslı kıskançlık krizi yaşarken onu sakinleştirmek yine patronuna kalacak. Ateşböceği geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölüm 20+ABC1 kategorisinde birinci oldu! Ateşböceği'nin yayınlanan son bölümünde 20+ABC1 kategorisinde 4,36 izlenme oranı ve 13,21 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu. Kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küskünlüğe bir süre ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için el ele verir ama Veli çoktan kartlarını oyuna süremeye başlamıştır. Fakat olaylar Cahide'nin de işin içine girmesiyle yön değiştirir... Ateşböceği 12. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır. İşte Ateş Böceği yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar....







Ateşböceği dizisinde bu hafta Aslı ve Barış sonunda Veli'nin açığını yakalamış; bu işi bitirmek için yine bir maceraya atılmışlardır. Ama bu sefer Cahide'nin yönlendirmesiyle İlayda da olaylara dahil olur. İlayda'nın varlığı ile Aslı'nın ajanlık planları suya düşer. Barış'ın, Emrah'la ilgili uyarılarını dikkate almayan Aslı'yı kötü bir sürpriz beklemektedir.



ATEŞBÖCEĞİ 11. BÖLÜM FRAGMANI







Aslı ile Barış aşkına sahip çıkabilecek mi?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor. Senaryosunu Ebru Hacıoğlu’nun yazdığı, Mia Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda ise Kiralık Aşk dizisinden tanıdığımız Barış Yöş oturuyor.







ATEŞ BÖCEĞİ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Aslı ve Barış sonunda Veli'nin açığını yakalamış; bu işi bitirmek için yine bir maceraya atılmışlardır. Ama bu sefer Cahide'nin yönlendirmesiyle İlayda da olaylara dahil olur. İlayda'nın varlığı ile Aslı'nın ajanlık planları suya düşer. Barış'ın, Emrah'la ilgili uyarılarını dikkate almayan Aslı'yı kötü bir sürpriz beklemektedir.







ATEŞ BÖCEĞİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aslı, acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor! Kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küskünlüğe bir süre ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için el ele verir ama Veli çoktan kartlarını oyuna süremeye başlamıştır. Fakat olaylar Cahide'nin de işin içine girmesiyle yön değiştirir...







Barış ve Aslı arasındaki problemlerin devam ettiği süreçte Aslı’nın geri adım atarak ondan özür dilemesi ikilinin birbirlerine karşı tavırlarının yumuşamasına neden olacak. Öte yandan Aslı’nın ondan af dilemek için buluştuğu esnada ikilinin dengelerini kaybederek aynı anda yatağı düşmesiyle birlikte Barış ve Aslı hiç olmadıkları kadar yakınlaşacak. Aslı’nın kendisinden özür dilemesiyle birlikte onu işten çıkarma sürecinde takındığı tavırda Aslı’ya haksızlık ettiğini ifade eden Barış da aynı şekilde pişman olduğunu dile getirecek.







Barış’ın Aslı’yı işten çıkarmasının damga vurduğu geçtiğimiz haftalarda genç kız büyük üzüntü yaşarken Barış kararından vazgeçmemişti. İşine son verildiğini öğrenen Aslı’nın sert tavırlar sergilemesi ise ilişinin arasının açılmasına neden olmuştu.



ATEŞBÖCEĞİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Çekimleri Kadırga ve Beykoz’da devam eden dizi, sıcacık aşk hikayesi ile kısa sürede izleyenlerin favorisi olacak. Yeşilçam filmlerindeki sıcaklığı ekranlara taşıyan Ateşböceği’nin çekimleri yeni sezon için geçtiğimiz hafta başladı.



Aslı ve Barış’ın aşkı çok konuşulacak



Bir yanda çok başarılı, çekici, fakat aşkla arasına mesafe açılmış; hayatta onu şaşırtacak bir şey kalmadığını hisseden bir boşanma avukatı: Barış (Seçkin Özdemir)… Diğer yanda ise hayat dolu, akıllı, eğlenceli, fakat ailesini geçindirmek için taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalan, güzel bir genç kız: Aslı ( Nilay Deniz). Nam-ı diğer Ateşböceği.İkilinin yolları kesişince, hayatları değişecek ve aşk dolu bir serüvenin içine girecekler.