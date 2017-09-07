Ateşböceği 11. Bölüm fragmanı yayında mı? Ateşböceği 10. Bölüm Star TV’de

Ateşböceği 10. Bölüm izleme linki ve Ateşböceği 11. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Ateşböceği son bölüm izleyici ile buluştu. Her bölümü ayrı bir heyecanla ekranlara gelen dizi Star TV’de her Perşembe saat 20.00’da yayınlanıyor. Başrollerini Aslı karakterini canlandıran Nilay Deniz ve Barış karakterine hayat veren Seçkin Özdemir paylaşıyor. Ebru Hacıoğlu’nun senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni ise Kiralık Aşk dizisinden tanıdığımız Barış Yöş. Ateşböceği son bölümde kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küslüğe ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için hareket geçtiler ve el ele verdiler. Veli ise bu konuda çoktan harekete geçmişti. Cahide’de işin içine girdi. Bu olayların seyrini değiştirdi. Aslı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Aslı ve Barış arasındaki yakınlaşma giderek artıyor. Barış ve Aslı yine gizli işler peşine düştüler. Peşinde oldukları adamı yakalamak için davete gittiler. Aslı’nın çok güzel olması Barış’ı pek memnun etmedi ve onu kıskandı. Aslı kılık değiştirip garson oldu. Bu bölümde de komedi ve romantizm iç içeydi. Ateşböceği 11. Bölüm fragmanı ve Ateşböceği 10. Son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Bir tarafta oldukça başarılı, aşkla arası mesafeli boşanma avukatı Barış, diğer tarafta deli dolu ve eğlenceli biri olmasına rağmen ailesine bakmakla yükümlü taksi şoförü Aslı.. Bir nevi Ateşböceği. Bu ikilinin yolları kesiştiğinde hayatları bir anda değişecek ve yerini aşka bırakacak.

ATEŞBÖCEĞİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küskünlüğe bir süre ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için el ele verir ama Veli çoktan kartlarını oyuna süremeye başlamıştır. Fakat olaylar Cahide'nin de işin içine girmesiyle yön değiştirir...

Aslı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

ATEŞ BÖCEĞİ KONUSU

Bir tarafta oldukça başarılı, aşkla arası mesafeli boşanma avukatı Barış, diğer tarafta deli dolu ve eğlenceli biri olmasına rağmen ailesine bakmakla yükümlü taksi şoförü Aslı.. Bir nevi Ateşböceği. Bu ikilinin yolları kesiştiğinde hayatları bir anda değişecek ve yerini aşka bırakacak.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCU KADROSU

Seçkin Özdemir (Barış)

25 Ağustos 1981 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. 1.81 boyunda ve 66 kilodadır. Red Fm ismindeki radyo kanalında program sunuculuğu yapmıştır. Al Yazmalım, Muhteşem Yüzyıl, Bir Aşk Hikayesi, Günahkar ve Acı Aşk gibi dizilerde rol almıştır.

Nilay Deniz (Aslı)

3 Mayıs 1993 Aydın doğumlu genç oyuncu Güneşi Beklerken dizisiyle herkes tarafından tanınmıştır. 1.72 boyunda, 50 kiloda olan Nilay Deniz'in saç rengi kumraldır. Oyunculuk hayatına ilk adımı Behzat Ç dizisiyle atmıştır. Daha sonra 20 Dakika ve Aşk Yeniden gibi dizilerde de rol bulmuştur.

Seda Güven (Leyla)

28 Ağustos 1984 Balıkesir doğumlu güzel oyuncu Marmara Üniversitesi Tekstil tasarım bölümü mezunudur. Ekmek Teknesi isimli diziyle oyunculuk hayatına giriş yapmıştır. Fatmagül'ün Suçu Ne, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 1.68 boyunda ve 51 kiloda olan oyuncu Keremcem ile evlidir.

Çağrı Çıtanak

1990 Hatay doğumlu genç oyuncu Ülker Hanım Eller reklamlarıyla tanınmaya başlamıştır. 1.78 boyunda ve 74 kiloda olan oyuncu fit fiziğiyle de dikkatleri çekmektedir. Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Kavak Yelleri, Küçük Sırlar, Asi ve Tatlı İntikam gibi dizilerde rol almıştır.

Derya Alabora

19 Ağustos 1959 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Salkım Hanımın Taneleri, Masumiyet ve Adem'in Trenleri gibi ödüllü filmlerde rol bulmuştur. Küçük Hanımefendi, Çıplak Gerçek ve Acil Aşk Aranıyor gibi dizilerde rol almıştır.

Belma Canciğer

16 Aralık 1972 Bursa doğumlu oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Yahşi Cazibe dizisinde Makbule karakteriyle tanınmıştır.

Umut Yiğit Vanlı

4 Mayıs 1989 Adana doğumlu yakışıklı oyuncu 1.85 boyunda ve 80 kilodadır. Boğa burcu olan oyuncu Müjdar Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimini tamamlamıştır. Beyaz Gelincik, Annem, Acı Aşk ve O Hayat Benim gibi dizilerde rol bulmuştur.

Durul Bazan

20 Eylül 1972 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Türkler Çıldırmış Olmalı, G.D.O Karakedi, Eyvah Eyvah 3, Analı Oğullu ve Yedi Güzel Adam gibi projelerde yer almıştır.

Berkay Tulumbacı

8 Haziran 1991 Kıbrıs doğumlu oyuncu 1.78 boyunda ve 72 kilodadır. Sakarya Fırat ve Kara Ekmek dizilerinde yer almıştır.

Alicia Kapudağ

1990 doğumlu genç ve güzel oyuncu Eğlendirme Dairesi, Hayat Yokuşu, Cinayet ve Küçük Ağa gibi dizilerde rol almıştır.

Şebnem Dilligil

1 Ocak 1960 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü tamamlamıştır. Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı ve Yılanların Öcü gibi dizilerde rol almıştır.

Tayra Bahar