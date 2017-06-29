Ateşböceği oyuncuları kim kimdir? Star TV dizisi Ateşböceği konusu nedir?

Ateşböceği oyuncuları kimdir, konusu nedir? Star TV’de yayın hayatına başlayan yaz dizisi Ateşböceği, ilk bölümüyle büyük övgü aldı. Ateşböceği dizisini izleyenler, Ateşböceği oyuncuları kimdir, konusu nedir sorularına yanıt arıyor. Perşembe akşamları yayınlanacak dizide; Başarılı ve yalnız bir avukat olan Barış Buka (Seçkin Özdemir), hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez’le( Nilay Deniz) kesişti ve macera başladı.

ATEŞBÖCEĞİ KONUSU

Başarılı ve yalnız bir avukat olan Barış Buka (Seçkin Özdemir), hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez’le( Nilay Deniz) kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış’ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı’yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar. İkisi için de yeni başlayan bu hikayenin başrolünde artık aşk vardır.

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCU KADROSU

Seçkin Özdemir / Barış Buka

Ağustos 1981 dünyaya gelen Seçkin Özdemir'in Sinoplu olduğu ifade edilirken. aynı zamanda dj'lik ve sunuculuk da yaptığı öğrenildi.

Yakışıklılığı ile ön plana çıkan Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Pamir Marden karakterine hayat vermişti.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Özdemir üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünde aldı. Oyunculuk için kendini geliştiren Özdemir "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"nde tiyatro eğitimi tamamladıktan sonra 2008 yılında Yaban Gülü dizisiyle kariyerine adım atmıştı.

Nilay Deniz / Aslı Eğilmez

1993 Aydın doğumlu olan güzel oyuncu ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı proje ile kariyerinin başlangıcını yapmıştı. Ardından Hayata Beş Kala, Güneşi Beklerken ve Aşk Yeniden gibi projelerde yer alan Eğilmez, önümüzdeki günlerde Ateşböceği adlı TV dizinde Aslı karakterine hayat verecek.