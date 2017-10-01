Ateşböceği 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ateşböceği 13. son bölüm Star TV’de

Ateşböceği izleyicisi ile buluşıyor. Ateşböceği yeni 14. Bölüm fragmanı yayında mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Sevilen dizi Ateşböceği Perşembe günleri yayınlanmaya başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde dizinin günü değişti ve Pazar gününe alındı. Başrollerini Nilay Deniz ve Seçkin Özdemir’in paylaştığı dizi Pazar günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak gibi isimler yer alıyor. Ateşböceği son bölümde saklı duyguların ortaya çıkmasıyla Aslı ve Barış'ın ayakları yerden kesilir. Artık her şeye rağmen birliktedirler. Onlar kendi aşklarının peşinden giderken, yenilgiyi kabullenemeyen İlayda, Barış'ı ele geçirmek için Hakan’ın sırrını daha derinden araştırmaya başlar. Ateşböceği yeni 14. Bölüm fragmanı ve Ateşböceği son 13. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

Bir tarafta oldukça başarılı, aşkla arası mesafeli boşanma avukatı Barış, diğer tarafta deli dolu ve eğlenceli biri olmasına rağmen ailesine bakmakla yükümlü taksi şoförü Aslı.. Bir nevi Ateşböceği. Bu ikilinin yolları kesiştiğinde hayatları bir anda değişecek ve yerini aşka bırakacak.

ATEŞBÖCEĞİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Saklı duyguların ortaya çıkmasıyla Aslı ve Barış'ın ayakları yerden kesilir. Artık her şeye rağmen birliktedirler. Onlar kendi aşklarının peşinden giderken, yenilgiyi kabullenemeyen İlayda, Barış'ı ele geçirmek için Hakan’ın sırrını daha derinden araştırmaya başlar. En başından beri bu ilişkiye onay vermeyen Cahide ise en sonunda Aslı'ya haddini bildirmeye karar verir. Fakat Aslı'nın cevabı Cahide'nin hiç beklemediği bir savaşın kapılarını açacaktır.

ATEŞ BÖCEĞİ KONUSU

Bir tarafta oldukça başarılı, aşkla arası mesafeli boşanma avukatı Barış, diğer tarafta deli dolu ve eğlenceli biri olmasına rağmen ailesine bakmakla yükümlü taksi şoförü Aslı.. Bir nevi Ateşböceği. Bu ikilinin yolları kesiştiğinde hayatları bir anda değişecek ve yerini aşka bırakacak.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCU KADROSU

Seçkin Özdemir (Barış)

25 Ağustos 1981 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. 1.81 boyunda ve 66 kilodadır. Red Fm ismindeki radyo kanalında program sunuculuğu yapmıştır. Al Yazmalım, Muhteşem Yüzyıl, Bir Aşk Hikayesi, Günahkar ve Acı Aşk gibi dizilerde rol almıştır.

Nilay Deniz (Aslı)

3 Mayıs 1993 Aydın doğumlu genç oyuncu Güneşi Beklerken dizisiyle herkes tarafından tanınmıştır. 1.72 boyunda, 50 kiloda olan Nilay Deniz'in saç rengi kumraldır. Oyunculuk hayatına ilk adımı Behzat Ç dizisiyle atmıştır. Daha sonra 20 Dakika ve Aşk Yeniden gibi dizilerde de rol bulmuştur.

Seda Güven (Leyla)

28 Ağustos 1984 Balıkesir doğumlu güzel oyuncu Marmara Üniversitesi Tekstil tasarım bölümü mezunudur. Ekmek Teknesi isimli diziyle oyunculuk hayatına giriş yapmıştır. Fatmagül'ün Suçu Ne, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 1.68 boyunda ve 51 kiloda olan oyuncu Keremcem ile evlidir.

Çağrı Çıtanak

1990 Hatay doğumlu genç oyuncu Ülker Hanım Eller reklamlarıyla tanınmaya başlamıştır. 1.78 boyunda ve 74 kiloda olan oyuncu fit fiziğiyle de dikkatleri çekmektedir. Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Kavak Yelleri, Küçük Sırlar, Asi ve Tatlı İntikam gibi dizilerde rol almıştır.

Derya Alabora

19 Ağustos 1959 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Salkım Hanımın Taneleri, Masumiyet ve Adem'in Trenleri gibi ödüllü filmlerde rol bulmuştur. Küçük Hanımefendi, Çıplak Gerçek ve Acil Aşk Aranıyor gibi dizilerde rol almıştır.

Belma Canciğer

16 Aralık 1972 Bursa doğumlu oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Yahşi Cazibe dizisinde Makbule karakteriyle tanınmıştır.

Umut Yiğit Vanlı

4 Mayıs 1989 Adana doğumlu yakışıklı oyuncu 1.85 boyunda ve 80 kilodadır. Boğa burcu olan oyuncu Müjdar Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimini tamamlamıştır. Beyaz Gelincik, Annem, Acı Aşk ve O Hayat Benim gibi dizilerde rol bulmuştur.

Durul Bazan

20 Eylül 1972 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Türkler Çıldırmış Olmalı, G.D.O Karakedi, Eyvah Eyvah 3, Analı Oğullu ve Yedi Güzel Adam gibi projelerde yer almıştır.

Berkay Tulumbacı

8 Haziran 1991 Kıbrıs doğumlu oyuncu 1.78 boyunda ve 72 kilodadır. Sakarya Fırat ve Kara Ekmek dizilerinde yer almıştır.

Alicia Kapudağ

1990 doğumlu genç ve güzel oyuncu Eğlendirme Dairesi, Hayat Yokuşu, Cinayet ve Küçük Ağa gibi dizilerde rol almıştır.

Şebnem Dilligil

1 Ocak 1960 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü tamamlamıştır. Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı ve Yılanların Öcü gibi dizilerde rol almıştır.

Tayra Bahar