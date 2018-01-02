ATV yayın akışı 2 Ocak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87.yeni bölüm neden yok ne zaman yayınlanacak? Sorularını dizi severler sıkı bir şekilde araştırıyorlar. ATV ekranlarında fırtına gibi esen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 87.bölüm ne zaman hangi tarihte saat kaçta yayına girecek? Milyonları ekrana kilitleyen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yayınlanmayacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümünde izleyici nelerle karşılaşmıştı? Gelin hep birlikte göz atalım. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini göstermişti. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulmuşlardı. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olmuştu. 2 Ocak ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel bölüm görünüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçen sene de yılbaşı sonrası yeni reklam anlaşmaları nedeniyle iki haftalık bir gecikme yaşamıştı. İşte merak edilen ATV yayın akışı 2 Ocak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87.yeni bölüm neden yok ne zaman yayınlanacak? Sorularının ayrıntılı cevapları sizlerle…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Deniz Çakır, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87.yeni bölümü 9 Ocak 2018 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 86.BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv'nin 2 Ocak Salı günü yayın akışına bakıldığı zaman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gözüküyor. Fakat bu akşam dizi özel bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak tam olarak belli değil. En erken tarih bir hafta sonra 9 Ocak Salı günü. Fakat her sene başında dizilerde bazı ertelemeler olabilir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçen sene de yılbaşı sonrası yeni reklam anlaşmaları nedeniyle iki haftalık bir gecikme yaşamıştı. Yapımcıdan ve kanaldan kesin bir açıklama yok. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bu akşam diziden sonra yayınlanabilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

2 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

13:55 Cennet'in Gözyaşları 11. bölüm

16:00 Esra Erol'da 517. Bölüm

19:00 atv Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel bölüm

23:30 Yabancı Sinema "Şu An Muhteşem"

01:05 Yabancı Sinema "Killing Salazar"

02:45 Yerli Sinema "72. Koğuş"

04:10 Aşk Ve Mavi

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...

EDHO OYUNCU KADROSU

OKTAY KAYNARCA

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Üsküdar doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın 'Duvarların Ötesi'nde adlı oyununda oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' (Blood Brothers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda 'Derin Bir Soluk Al' oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ününe ün kattı. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisindeki 'Adanalı Yavuz' rolüyle izleyici tarafından çok sevilmiştir. 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır.

DENİZ ÇAKIR

31 Aralık 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretim eğitimini bitirdikten sonra Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okumaya hak kazandı. Yüksek öğrenimi sürdüğü sırada 2000 ila 2004 yılları arasına tekabul eden sürede reklam dublaj çalışmaları yaptı. 2005 - 2007 yılları arasında tiyatroda yer aldı ve birçok animasyonda seslendirme yaptı.

2010 yılında İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde 'En iyi yardımcı kadın oyuncu - Dram' ödülünü kazanmaya layık görüldü. Eylül 11'de İffet adlı dizide yer aldı, sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şah Sultan' karakterini canlandırdı ve 2014 yılında Yasak adlı dizide rol aldı. Şuan hala devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem karakterini canlandırmaktadır.

SANEM ÇELİK

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sanem Çelik 18 Mayıs 1975’te İstanbul’da doğdu. 42 yaşında olan oyuncu genç yaşına birçok başarı sığdırdı. İlköğretimini Erenköy’de tamamlayan Çelik 1983 yılında İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarında bale bölümünü kazandı. 1994 yılına kadar okulun bale topluluklarında dans etti. Bale eğitimini tamamladıktan sonra aynı okulda tiyatro bölümüne geçiş yaptı ve 1999 yılında hem bale hem de tiyatro eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Üniversite döneminde reklam filmlerinde ve dönüm noktası olan Kara Melek dizisinde onu izledik.

Kara Melek dizisinin ardından müzikallerde, Filler ve Çimen adlı sinemada, Hititler belgeselinde çok başarılı oyuncularla birlikte yer aldı. Bir çok sinema filminde seslendirmeler yaptı. 2004 yılında televizyon ekranlarına geri dönen oyuncu Aliye dizisi ile karşımıza baş rollerde tekrar çıktı, en çok izlenen dizilerden biri olan Aliye reyting rekorları kırdı. 2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' sinema filminde rol aldı. 2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları 'İnadına Yaşamak' dizisininde yer aldı.

TARIK ÜNLÜOĞLU

Kasım 1957 İzmir doğumludur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra bir çok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları şunlardır: Uyarca, Ziyaretçi, Taraf tutmak, Ateşle oynayan, Resimli Osmanlı Tarihi, Martı, Patlat bir Shakespeare, Yüzlerce çiçek birden açtı, Fadik Kız, Kılıç ve ney, Galilei'nin yaşamı, Sırça biblolar, Yunus Emre, Resimli Osmanlı tarihi, Kurban, Eskicinin tazesi, Arturo Ui'nin önlenebilir yükselişi, Cimri, My Fair Lady, 2 kova su ve İstanbul Efendisi.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı televizyon dizileri ise şunlardır: Kurt ve Kuzu, Kurtlar Vadisi, Nasıl evde kaldım, Bebeğim, Gümüş, Benden baba olmaz, Benim Annem Bir Melek, Dalgakıran, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.

OLGUN ŞİMŞEK

1971 yılında Bursa'nın Büyükorhan ilçeinde dünyaya geldi. Şimşek, aslen Bingöllü Alevi Kürt bir baba ile Bursalı Sünni Türkmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki 'Kudret' tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki 'Sabit Ballıoğlu' tiplemesiyle ve İbo Show'daki 'Güçlü' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.