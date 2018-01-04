ATV yayın akışı 4 Ocak Kanatsız Kuşlar yeni 29.bölüm ne zaman bugün yayınlanacak mı?sorularının yanıtlarını dizi severler araştırıyor. ATV yayın akışında görünmeyen Kanatsız Kuşlar yeni bölüm değil özel bölüm yayınlanacak. Peki Kanatsız Kuşlar yeni 29.bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı yayına girdi. ATV’nin fenomen dizisi Kanatsız Kuşlar son bölümde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Peki Kanatsız Kuşlar bugün neden yok? Kanatsız Kuşlar 29. yeni bölüm fragman yayınlandı. Ancak yayıncı kuruluş yılbaşından hemen sonraki hafta olan Ocak ayının ilk haftasında diğer diizlerde olduğu gibi Kanatsız Kuşlar'ın da yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Kanal Kanatsız Kuşlar yeni bölümünün 11 Ocak Perşembe yayınlanacağını duyurdu. İşte sık sık merak edilen ATV yayın akışı 4 Ocak Kanatsız Kuşlar yeni 29.bölüm ne zaman bugün yayınlanacak mı?sorularının yanıtları…

KANATSIZ KUŞLAR ; Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

KANATSIZ KUŞLAR 29.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KANATSIZ KUŞLAR YENİ 29.BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Kanatsız Kuşlar 29. yeni bölüm fragman yayınlandı. Ancak yayıncı kuruluş yılbaşından hemen sonraki hafta olan Ocak ayının ilk haftasında diğer diizlerde olduğu gibi Kanatsız Kuşlar'ın da yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Kanal Kanatsız Kuşlar yeni bölümünün 11 Ocak Perşembe yayınlanacağını duyurdu.

KANATSIZ KUŞLAR 28.BÖLÜM ÖZET

"Birbirimize bir şans daha verelim Nefise!"

Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.

ATV YAYIN AKIŞI 4 OCAK

KANATSIZ KUŞLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCU KADROSU

Deniz Bolışık (Nefise)

Daha önceden Kırlangıç Fırtınası, Aşkın Bedeli, Canan, Nazlı Yarim, Eşref Saati ve Kırık Kanatlar gibi dizilerde izlediğimiz başarılı oyuncu Deniz Bolışık, 31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda aldıktan sonra Kırık Kanatlar dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Ümit Kantarcılar (Onur)

10 Ekim 1987 Antalya doğumlu Türk oyuncu Maltepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında İki Aile dizisi ile oyunculuğa başlayan deneyimli oyuncu daha sonra sırası ile Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, Pis Yedili, Şehrin Melekleri ve Kaçın Kurası gibi dizilerde rol almıştır.

Seda Türkmen (Tuba)

1 Ocak 1986 yılında İzmir’de doğan güzel oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2010 yılında kariyer başlangıcı yapan güzel oyuncu sırası ile Papatyam, Annem Uyurken, Fatih-Harbiye, Mutlu Ol Yeter ve Hayatımın Aşkı isimli dizilerde rol almıştır.

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

4 Ekim 1994 İstanbul doğumlu genç oyuncu kariyerine Gökhan Özen’in de rol aldığı Yıldız Masalı dizisinde başlamıştır. Ardından rol aldığı Harem dizisi ile ekranlarda beğenilen güzel oyuncu en son Baba Candır dizisinde 3 sezon geçirmiştir.

Ahmet Varlı (Ahmet)

Türk oyuncu 25 Mart 1984 Trabzon doğumludur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2007 yılında Doktorlar dizisinde ilk rolünü alan oyuncu Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde gösteriği performansı ile ekranlarda beğenildi. Daha sonra Yılanların Öcü dizisinde Haceli, Muhteşem Yüzyıl: Kösem de ise Pinhan Ağa karakteri ile rol aldı

Servet Pandur (Azime)

27 Mart 1970 Bergama doğumlu Türk oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 8 sezon rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ün kazanan başarılı oyuncu Fatmagülün Suçu Ne?, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Fatih Al (Muzaffer);

Türk oyuncu 12 Eylül 1976 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında Sihirli Annem dizisi ile oyunculuğa başladıktan sonra rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlarda tanındı. 2014 yılında Not Defteri kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Yaprak Dökümü dizisinde Tahsin karakterine hayat vermiştir.

Yusuf Baymaz (Suat);

5 Kasım 1989 Adana Seyhan doğumlu Türk oyuncu rol aldığı Fatih Harbiye dizisi ile ekranlarda tanınmıştır.

Emir Özden (Emre)

21 Ekim 1995 İstanbul Üsküdar doğumlu genç oyuncu, Kadir Has Üniversitesi öğrencisidir. 2014 yılında Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu aynı sezon Poyraz Karayel dizisinde rol almıştır. En son rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde ki performansı ile ekranlarda tanınan genç oyunu gelecek vaad edilenler arasında yer alıyor.

Sinem Karel Gürtekin (Emel),

4 Mart 1994 Mersin doğumlu genç oyuncu daha önceden Yalan Dünya ve Mayıs Kraliçesi dizisinde rol almıştır. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya bölümü öğrencisi olan başarılı oyuncu ayrıca Kral Tv ile Show Tv’de eğlence müzik ve eğlence programlarında başarı göstermiştir.

Eliz Neşe Çağın (Aysun)

Evin en küçük çocuğu ve en masumudur. Kendi halinde sevecen bir kız çocuğudur.

Kahraman Sivri (Rahmi Köksal)

Ahmet'in babasıdır, işleri birlikte yürütmektedirler.

Evren Bingöl (Fazıl)

Muzaffer'in asistanı aynı zamanda sağ koludur. Bir evliliği bulunmakta fakat Emel'e karşı boş değil