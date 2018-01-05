ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı?
ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. ATV’nin sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla tüm diziler neredeyse yayınlanmadı. Peki Aşk ve Mavi dizisi bu akşam olacak mı? Aşk ve Mavi dizisinin bu haftaki yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Dizinin kanal tarafından yayın akışından çıkartılması diziseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Her hafta cuma akşamı izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatan Aşk ve Mavi dizisi yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak. Aşk ve Mavi son bölümde Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz. İşte sık sık araştırılan ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları haberimizde…
ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi 48.bölüm için nefesler tutuldu. Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Aşk ve Mavi bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak? Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı ile konakta beklenmedik gelişmelerin yaşanacağını gösterdi. Düşmanlarının eline geçen mal varlıkları nedeniyle zor dakikalar yaşayan aile bu kez oturdukları evin satıldığını öğrenecek. Başta Ali ve Mavi olmak üzere evdeki herkesin öfkeden çılgına döneceği Aşk ve Mavi dizisi 12 Ocak Cuma günü gelecek bölümüyle ekranda olacak. Peki Aşk ve Mavi son bölümde neler oldu? Aşk ve Mavi son bölümde konaktaki düşman tedirginliği devam etmiş yaşanan olaylar Mavi ve Ali’nin arasını da açmıştı. Annesine sahip çıkan Mavi, Hasibe’nin zor durumda kalmaması için elinden geleni yapmıştı. İşte fenomen dizi Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki ve ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları sizlerle…
AŞK VE MAVİ 48.BÖLÜM FRAGMANI
AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Aşk ve Mavi dizisi 12 Ocak Cuma günü gelecek bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
22:30KANATSIZ KUŞLAR
00:30NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR
01:15EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
03:20BENİM ANNEM BİR MELEK
04:20KANATSIZ KUŞLAR
07:00KAHVALTI HABERLERİ
08:30NİHAT HATİPOĞLU
10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55CENNETİN GÖZYAŞLARI
16:00ESRA EROL'DA
19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00DEV AVCISI JACK
22:30AŞK VE MAVİ
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Geçtiğimiz hafta ekranda olan bölümle ilgili yapılan özet açıklaması şu şekilde; Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler.
AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz. Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.
AŞK VE MAVİ KONUSU
Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir.
Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.
AŞK VE MAVİ OYUNCULARI
Emrah
Ali
Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.
Burcu Kıratlı
Mavi
Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.
Işıl Yücesoy
Refika
Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.
Kenan Bal
Fazıl
Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.
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