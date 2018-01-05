ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi 48.bölüm için nefesler tutuldu. Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Aşk ve Mavi bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak? Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı ile konakta beklenmedik gelişmelerin yaşanacağını gösterdi. Düşmanlarının eline geçen mal varlıkları nedeniyle zor dakikalar yaşayan aile bu kez oturdukları evin satıldığını öğrenecek. Başta Ali ve Mavi olmak üzere evdeki herkesin öfkeden çılgına döneceği Aşk ve Mavi dizisi 12 Ocak Cuma günü gelecek bölümüyle ekranda olacak. Peki Aşk ve Mavi son bölümde neler oldu? Aşk ve Mavi son bölümde konaktaki düşman tedirginliği devam etmiş yaşanan olaylar Mavi ve Ali’nin arasını da açmıştı. Annesine sahip çıkan Mavi, Hasibe’nin zor durumda kalmaması için elinden geleni yapmıştı. İşte fenomen dizi Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki ve ATV yayın akışı Aşk ve Mavi yeni 48.bölüm ne zaman bugün var mı? sorularının yanıtları sizlerle…

AŞK VE MAVİ 48.BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk ve Mavi dizisi 12 Ocak Cuma günü gelecek bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

22:30KANATSIZ KUŞLAR

00:30NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

01:15EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

03:20BENİM ANNEM BİR MELEK

04:20KANATSIZ KUŞLAR

07:00KAHVALTI HABERLERİ

08:30NİHAT HATİPOĞLU

10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55CENNETİN GÖZYAŞLARI

16:00ESRA EROL'DA

19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00DEV AVCISI JACK

22:30AŞK VE MAVİ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta ekranda olan bölümle ilgili yapılan özet açıklaması şu şekilde; Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler.

Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz. Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir.

Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah

Ali

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

Burcu Kıratlı

Mavi

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

Işıl Yücesoy

Refika

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

Kenan Bal

Fazıl

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.