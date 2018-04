Avlu 3.yeni bölüm fragmanı Avlu dizisi 2.son bölüm izleme linki Star TV’de Avlu 3.yeni bölüm fragmanı Avlu dizisi 2.son bölüm izleme linki Star TV’de! Avlu izleyicisi yeni bölümüyle ekrana kilitlemeye devam ediyor. İlk bölümüyle olay yaratan Star TV'nin yeni dizisi Avlu 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Heyecanlı geçen ilk bölümün ardından izleyenler 2. bölüm fragmanını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Oldukça ilgi çeken bir hikayeye ve kurguya sahip dizinin ilk bölümü izleyiciden tam not almayı başardı. Dizi'nin ilk bölümü Deniz'in kendisine şiddet uygulayan eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla hapse girmesiyle başlamıştı. Dizi'nin bu haftaki bölümünde ise; Kudret Deniz'e kafayı takar. Onun gözü kara biri olduğunu anlamıştır ve Azra'dan uzak durmasını ve kendi adamı olmasını ister. Onu en zayıf noktasından yakalar. Kızını kullanarak yanına çekmeye çalışır. Etkileyici hikayesi ve merak uyandıran kurgusuyla izleyiciyi ilk bölümden itibaren etkisi altına alan iddialı dizinin yapımcılığı; yaptığı her dizi olay olan Limon Yapım'a ait. Dizinin yönetmenliğini ise Yüksel Aksu üstleniyor. Öyküsünün gerçekçiliğiyle de tam not alan dizinin güçlü senaryosu ise Ahmet Yurdakul tarafından kaleme alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da en az senaryosu kadar iddialı. Avlu dizisinin her biri birbirinden başarılı oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Şebnem Dönmez yer alıyor. Avlu yine nefes kesen bir bölümle daha izleyiciyle buluşuyor. Avlu 2. Bölümüyle 5 Nisan Perşembe Günü Saat 20:00'de Star TV ekranlarında!

Avlu 3.yeni bölüm fragmanı Avlu dizisi 2.son bölüm izleme linki Star TV'de! Ekranların yeni fenomen Avlu dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özetleriyle araştırılıyor. Dizinin heyecanlı biten final sahnesinden sonra Avlu 2. bölüm fragmanı izleyenler tarafından merakla beklenmeye başladı. Bu haftaki bölümle ilgili ipucu veren görüntüler ise merakı iyice arttırdı. Dizi'de bu hafta Deniz işlemediği bir suçtan kendini aklamaya çalışır. Avlu, Deniz'in kendisine şiddet uygulayan psikopat eşi Hakan'ı vurduğu iddia edilerek tutuklanmasıyla başlıyor. Deniz çaresizce girdiği hapiste yalnızca kızını düşünmektedir. Deniz kızının işlediği suçu üzerine almıştır. Hapishanede de her şey güllük gülistanlık değildir. Birbirine düşman iki kadın Azra ve Kudret kendilerine bir saltanat kurmuşlardır. İşte şimdiden büyük bir hayran kitlesi olan Avlu 3.yeni bölüm fragmanı Avlu dizisi 2.son bölüm izleme linki Star TV'de! Avlu Dizisinin 1. Bölümünde Neler oldu? Avlu, Deniz'in kendisine şiddet uygulayan psikopat eşi Hakan'ı vurduğu iddia edilerek tutuklanmasıyla başlıyor. Deniz çaresizce girdiği hapiste yalnızca kızını düşünmektedir. Deniz kızının işlediği suçu üzerine almıştır. Hapishanede de her şey güllük gülistanlık değildir. Birbirine düşman iki kadın Azra ve Kudret kendilerine bir saltanat kurmuşlardır. Yanlarında bir grup yandaşla birlikte ürkek buldukları Deniz'i kendi saflarına çekmeye çalışırlar. Güç gösterisi yapan Kudret ve Azra arasında bir savaş başar. Cezaevinde büyük bir kargaşa olur. Cezaevi müdürü Nihal bıçaklanır ve suç Deniz'in üzerine kalır. AVLU DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! 2. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor? Dizinin heyecanlı biten final sahnesinden sonra Avlu 2. bölüm fragmanı izleyenler tarafından merakla beklenmeye başladı. Bu haftaki bölümle ilgili ipucu veren görüntüler ise merakı iyice arttırdı. Dizi'de bu hafta Deniz işlemediği bir suçtan kendini aklamaya çalışır. Olayla hiç bir ilgisi yoktur ancak o esnada Nihal'in yanında o olduğu için günah keçisi Deniz olur. Bu durumun tek şahidi ise yoğun bakımdaki Nihal'dir. Peki Deniz üstlenmek zorunda kaldığı bu suçtan kurtulabilecek mi? Bir de Müebbet şokuyla sarsılan Deniz'i oldukça zor günler bekliyor. Diğer yanda Kudret Deniz'in çetin ceviz olduğunu anlamıştır ve onun yanında yer almasını istemiştir. Onu Azra'dan uzak tutmayı kafasına koymuştur. Bu zor durum karşısında aslında hiç bir tarafa ait olmak istemeyen Deniz ne yapacak? Deniz'in zaafının sadece kızı olduğunu bilen Kudret kartları kızının üzerine oynar ve Deniz'i seçim yapmak zorunda bırakır. AVLU SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ Avlu Dizisinin Konusu Avlu, Deniz'in yaşadıklarının etrafından şekillenir ancak bu hikaye aslında bütün kadınların zorluklarla dolu hayat hikayesidir. Deniz kendisine şiddet uygulayan kocasını vurmakla yargılanır. Ancak nefsi müdafaa olan bu suçu Deniz değil kızı işlemiştir. Ancak Deniz kızının hayatını kurtarmak için suçu üstlenir. Deniz'in cezaevine girmesiyle olaylar da başlar. Burası bambaşka bir dünyadır. Deniz hiç görmediği kötülüğü de burada görecek hiç yaşamadığı gerçek dostluğu da burada tadacaktır. Ancak Deniz masum olsa da başka suçlara alet edilecektir. Acaba cezaevinde onu nasıl bir hayat beklemektedir. Avlu Dizisi Oyuncuları Deniz Demir (Demet Evgar) Deniz Demir kocasından şiddet gören çaresiz bir kadın ama aynı zamanda kocasını vurduğu iddiasıyla tutuklanan bir kadın... Ancak suçu yalnızca çok sevdiği kızını korumak. Kendisini, cezaevinde birbirine savaş açan iki kadının ortasında bulur. Demet Evgar 19 Mayıs 1980 yılında Manisa'da doğmuştur. Oyunculuğa Manisa'daki Afsem Tiyatrosunda başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan güzel oyuncunun yer aldığı projeler; "Banyo", "Bir Kadın Bir Erkek", "Yahşi Batı", "Beyza'nın Kadınları", "Sofra Sırları" ve "Sen Aydınlatırsın Geceyi" dir. Azra Kaya (Ceren Moray) Azra, cezaevinde hakimiyeti elinde tutmayı isteyen bir mahkumdur. Kudretle savaş halindedir. Azra'nın tek amacı koğuşa yeni gelen Deniz'i kendi tarafına çekmektir. Ceren Moray 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncunun kamera karşısına geçtiği ilk dizi "Serseri Aşıklar" dır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Kavak Yelleri" ve "O Hayat Benim" dir. NURSEL KÖSE Ekranlarının beğenilen oyuncusu Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı. Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.! Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı. 2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı. 2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi. Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

AVLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Korkutucu hapishane hayatına adım atan ve bir yandan küçük kızından ayrılmanın acısını yaşayan bir kadının hikâyesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Ümraniye'de gerçekleştiriliyor. Tamamlanması yaklaşık 4 ayı bulan bu dev plato çekimlerinin daha kolay yapılmasını ve hapishane hayatının izleyiciye daha gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Özgürlüğün hayattaki en önemli şey olduğunu bilmesine rağmen, hayatın onlara sağlamadığı adaleti kendi başına sağlamaya çalışan kadınların mücadelesini konu edinen dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ümraniye'de bulunan yöre halkı ise dizi setine büyük bir ilgi gösteriyor. Bu yoğun ilgiyle karşılaşan prodüksiyon ekibi ise platonun etrafında gerekli güvenlik önlemleri alarak, çekimleri kısa sürede tamamlamayı ve diziyi bir an önce seyircisiyle buluşturmayı planlıyor.

