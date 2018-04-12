Avlu 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı Avlu 3.bölüm Star Tv izle

Avlu 4.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayına girecek? Dizi izleyicilerin merakla beklediği Avlu 3.son bölüm 12 Nisan'da ekrana geldi. Büyük ilgiyle izlenen Avlu dizisi yeni bölüm fragmanını ve son bölüm izleme linkini haberimizden takip edebilirsiniz. İzleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Star TV'nin başarılı yapımı Avlu 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin geçen haftaki bölümü oldukça ilgiyle izlenmişti ve dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Avlu 3. bölüm fragmanında Deniz üzerine atılan suçtan kendini aklamaya çalışıyor. Cezaevi müdürü Nihal'in yaralanmasında tüm deliller Deniz'i gösteriyor. Peki Deniz suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacak? Deniz'in suçu işlemediğine şahit olan tek kişi Nihal'in kendisidir. Ancak Nihal şu an yoğun bakımdadır. Diğer yanda Kudret ile Azra'nın birbirleriyle olan dertleri henüz bitmemiştir. Kudret Deniz'i kendi yanına çekmeye çalışır. Ondan güç alarak Azra'yı alt edeceğini düşünmektedir. Avlu merakla beklenen yeni bölümüyle 12 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında sizlerle! Oldukça beğeni toplayan ilk 2 bölümün ardından 3. bölümüyle ekranlara gelecek olan Avlu dizisinin yapımcılığı Limon Yapım'a ait. Başarılı projelere imza atan Limon Yapım yine etkileyici bir dizi ile karşımızda! Severek izlenen dizinin yönetmenliği ise Yüksel Aksu'ya ait. Farklı anlatım tarzına ve gerçekleri yansıtan hikayesi ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Avlunun senaryosunu ise Ahmet Yurdakul kaleme alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla da ilgi gören dizide; Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Teoman Kumbaracıbaşı ve Şebnem Dönmez oyunculuklarıyla göz dolduruyor. İşte Avlu yeni 3.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar..





AVLU 3.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Avlu 3. Bölüm Fragmanı izleyenleri bir hayli heyecanlandırdı. Dizinin bu haftaki bölümüne üzerine atılan suçtan kendini kurtarmaya çalışan Deniz'in mücadelesi damga vuracak! Nihal'i yaralayanın Deniz olduğuna dair kesin kanıtlar mevcuttur. Tüm deliller Deniz'i gösterirken Deniz ise çaresiz bir halde yalnızca olacakları bekler. Nihal yoğun bakımdadır ancak durumu kritiktir. Deniz'in tek şahidi olan kadın da ölmek üzeredir yani. Diğer yanda Kudret, Deniz'e kendi tarafında yer alması için yaptığı baskıları sürdürür ancak aklı sadece kendini temize çıkarmak ve kızına kavuşmak olan Deniz taraf olmak istemez. Melis ise Azra'ya "Kudret bir takım hazırlıklar yapıyormuş duyduğuma göre, ama seni bitirmeye çalışacak Azra, bana da bir mesaj verecek, bu cezaevini bensiz yönetemezsin diyecek" diyerek onu Kudrete karşı kışkırtmaya çalışır. Cezaevine gelen Ecem'i karşısında gören Deniz ise göz yaşlarına hakim olamaz ve kızına sıkı sıkı sarılır. Ancak Ecem'in cezaevinde ne işi vardır?







Deniz, masumiyetini ispat etmeye çalışıyor...



İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur. Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.



AVLU DİZİSİ 2.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz cezaevi müdürü Nihal'i yaralamakla suçlanır. Cezaevinde çıkan kargaşa yüzünden bıçaklanan Nihal'i yaralı olarak gören ilk kişi Deniz olduğu için suçsuz olduğunu bir türlü kanıtlayamaz. Yaşam savaşı veren Nihal ise Deniz'in suçsuzluğunu kanıtlayabilecek tek kişidir. Başına açılan bu dertlerin müebbetle sonuçlanabileceğini öğrenen Deniz büyük bir şok yaşar. Öte yandan Deniz'in korkusuz bir kadın olduğunu anlayan Kudret ise onu kendi yayına çekmeye çalışır. Azra'yı haklamak için gözü kara birine ihtiyacı vardır. Deniz'in taraf belirlemesine yardımcı olmak içinse Deniz'in zaafından yararlanarak onun kızını kullanır.



AVLU 3. BÖLÜM FRAGMANI



AVLU DİZİ KONUSU NEDİR?



Kendisine şiddet uygulayan kocasını vurmakla yargılanan ve tek düşündüğü kızını korumak olan bir kadın! Avlu Deniz'in hikayesinin etrafında şekillenirken aslında haksızlığa uğrayan ya da suç işlemek zorunda bırakılan tüm kadınların acı dolu hikayesidir. Deniz'in işlediğini söylediği suç aslında kızı Ecem'e aittir. Ancak o da annesini korumak istemiştir sadece. Nefs-i müdafaa olan suç'un cezasını belirleyecek olan ise hastanede ölüm kalım savaşı veren psikopat eş Hakan'dır. Deniz ise girdiği bu cezaevinde dengeleri belirleyen 2 kadının arasında kalır. Azra ve Kudret... Bu iki kadın da hakimiyeti eline alma derdindedir. Güç savaşının tam ortasına düşen Deniz'in işi çok zordur.



AVLU DİZİ OYUNCULARI



Kudret Öztürk (Nursel Köse)



Kudret, sert ve dediğim dedik astığım astık tavırlarıyla koğusta nam salmış olan diktatör bir koğuş ağasıdır. Tek düşmanı ise şanını elinden almaya çalışan Azra'dır.



Nursel Köse 29 Mart 1970 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği mimarlık olan Köse, Almanya'da bir kabare grubuna katılarak oldukça başarılı oldu ve kariyerine bu alanda devam etti. Rol aldığı dizi ve filmler ise; "Yaşamın Kıyısında", "Kış Masalı", "Kötü Yol", "Paramparça" ve "Gassal"dır.









Hakan Demir (Teoman Kumbaracıbaşı)



Hakan, karizmatik ve hayali ünlü olmak olan bir erkektir öte yandan Deniz'in psikopat ve şiddet uygulayan eşidir. Evliliklerinin ilk zamanlarında normal ve sevgi dolu bir eşken kızları Ecem doğduktan sonra bambaşka bir insan olmuş, karısına hayatı zindan etmiştir.



Teoman Kumbaracıbaşı 17 Ekim 1971 yılında Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Annesi Arjantinli babası Türk'tür. Gemi İnşaatı Mühendisliğinden mezun olan karizmatik oyuncu daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. Yer aldığı projelerden bazıları ise; "Yazı Tura", "Aşka Sürgün", "Fi", "Aşk Yolu", "Gözyaşı Çetesi", "Kördüğüm", "Hayat Bazen Tatlıdır" ve "Kılıç Günü"dür.