Avlu 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı | Avlu 4.bölüm bu akşam Star Tv'de izlenecek

Avlu 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Avlu 4.son bölüm izleme linki haberimizde. İzleyenleri her hafta başka bir maceraya sürükleyen Star TV'nin yeni dizisi Avlu 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen bir bölümle ekranlara gelen dizinin geçen haftaki bölümünde Deniz büyük bir çıkmazın içine girmişti. Nihal'in ölümünden Deniz sorumlu tutuluyordu. Tüm deliller onu gösterirken kendisini nasıl aklayacağını düşünen Deniz bir yandan da Kudret tarafından taraf belirlemesi için sıkıştırılıyordu. Dizinin bu haftaki bölümünde ise yeni gelişmeler var. Deniz'in suçu işlediğine dair görgü tanığı ve kamera kayıtları olmadığı için Deniz aklanabilecek! Melis Deniz'in Nihal olayında suçsuz olduğuna inanır. Ancak Deniz işlediği diğer suçtan müebbet'e mahkum edilir. Kudret hakimiyeti eline alma niyetindeyken Deniz'i köşeye sıkıştıran Azra ise ona tehditler savurur. Melis Deniz'e iftira atanın ve suçu işleyenin Kudret olduğunu düşünmektedir. Peki Nihal'in katili kim? Deniz düştüğü çıkmazdan kurtulabilecek mi? Her bölümü olay yaratan Avlu yeni bölümüyle 19 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında sizlerle! İşte Avlu 5.yeni bölüm fragmanı ve 4.son bölüm izleme linki..



Avlu'nun yapımcılığını "Şevkat Yerimdar" ve "Poyraz Karayel" gibi başarılı dizilerin yaratıcısı Limon Yapım üstlenirken, efsane dizinin yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor. Her bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyen ve sürükleyiciliğini bir an olsun yitirmeyen dizinin oyuncu kadrosunda ise; Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Teoman Kumbaracıbaşı yer alıyor.





AVLU 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?



Avlu 4. Bölüm Fragmanı oldukça ses getirdi. Merakla beklenen dizinin bu haftaki bölümünde Deniz'in suçsuzluğu kanıtlanıyor. Ortada ne kamera kayıtları ne de şahit olduğu için Deniz'i suçlayacak kanıt da yok. Ancak Deniz için çıkan müebbet kararı tüm sevinci gölgeliyor. Bir yandan Azra Melis'in de sözleriyle yay gibi gerilmiş durumda. Kudret cezaevinin hakimi gibi davrandıkça iyice gerilen Azra, Deniz'i köşeye sıkıştırıyor. Melis Hatice'yi köşeye sıkıştırıyor ve Deniz'in yatağının altına bilekliği koyanın kendisi olup olmadığını soruyor. Suçu işleyenin Kudret olduğunu düşünen Melis ise zor durumda. Kudret'in adamlarına " Hazırlanın bu akşam bitireceğiz işini" demesi ise akıllarda soru işareti yarattı. Kudret'in öldürmeyi planladığı kişi kim?







AVLU 3.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Deniz işlemediği bir suçun birinci derece faili olarak gösterilir. Tüm deliller Deniz'i göstermektedir. İyi planlanmış bir oyunla suçlu durumuna düşürülen Deniz kendini aklamanın yollarını arar. Deniz'in suçsuzluğunun tek kanıtı olan Nihal yoğun bakımda yaşam savaşı vermektedir. Tek derdi bu çirkin iftiranın açığa çıkması olan Deniz bir de Kudret'in tehditlerine maruz kalır. Kudret Deniz'i kendi tarafına çekmeden rahat edemeyecektir. Azra'dan uzak durması için de ne gerekiyorsa yapar. Melis ise Azra ile Kudret'in arasını kızıştırır. Ancak Azra ona kulak asmasa da içten içe Kudret'e bilenecektir. Ecem cezaevine annesini görmeye gelir ancak arama esnasında köpekler üzerinde uyuşturucu madde kokusu alır. Bu yüzden Annesiyle görüşmesine izin verilmez. Hakan'ın ise Deniz'e destek olmak yerine Ecem'in psikolojisini bozduğunu söyleyerek bir daha onunla konuşmamasını ister. Bu sözler karşısında Deniz çileden çıkar.



AVLU 4.BÖLÜM FRAGMANI







AVLU DİZİ KONUSU NEDİR?



Deniz, eşi Hakan'ı vuran kızının suçunu üstlenmiş masum bir annedir. Deniz bir akşam eşiyle tartışmaya başlar. Ecem bu duruma seyirci kalamaz. Annesine şiddet uygulayan babasını durdurmanın tek yolu onu vurmaktır. Ecem bir an ne yapacağını bilemez ve panikle babasını vurur. Deniz kızının geleceği için suçu üstlenir. Hakan'ın durumu kritiktir. Deniz tutuklanır. Onu aklayabilecek tek olay eşinin yoğun bakımdan çıkmasıdır. Deniz girdiği cezaevinde de huzur bulamaz. Deniz, cezaevinin hakimi olmak isteyen iki kadının yani Azra ve Kudret'in güç gösterisinin tam ortasında kalır. Deniz'in bir an önce içeriden çıkabilmesi için pis işlere bulaşmaması gerekmektedir. Ancak bu onun için çok zor olacaktır.





AVLU 4.BÖLÜM FRAGMANI







AVLU DİZİ OYUNCULARI KİM?



Murat Ünal (Kenan Ece)



Murat, cezaevi gardiyanlarından biridir.Aynı zamanda cezaevi müdürü Nihal'in eşidir. Adalet'e inanan bir adamdır.

Kenan Ece 24 Aralık 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika'da Davidson college'da Tiyatro ve Ekonomi eğitimi alan yakışıklı oyuncu üniversitede de pek çok oyunda yer aldı. ilk olarak İrlanda'da yayınlanan "Fair City" dizisinde rol alan oyuncunun diğer projeleri ise; "Güllerin Savaşı", "Kalp Hırsızı", "Son", "Deli Saraylı" ve "Sağ Salim" dir.







Melis Ersoy (Deniz Barut)



Melis cezaevinin Nihal'den sonraki müdürüdür. Suçluların agresif tavırlarının nedeninin uygulanan sert politika olduğunu düşünen Melis cezaevinde düzenin suçluların psikolojilerinin düzeltilmesiyle sağlanacağını düşünür. Onları topluma kazandırma derdindedir.



Deniz Barut, 29 Mart 1983 yılında Denizli'de doğmuştur. Güzellik yarışmasında 2. olan Deniz Barut'un güzelliği tescillendikten sonra bir süre mankenlik yapmıştır. Daha sonra oyunculuğa yönelen Deniz Barut'un yer aldığı projeler ise; "Kaybolan Yıllar", "Kara Para Aşk" ve "Lale Devri"dir.