Avlu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayında mı Avlu son 1.bölüm Star Tv izleme linki

Avlu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu sorusunun yanıtı ve Avlu 1.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını yakından takip eden dizi izleyicileri için ayrıntıları bu ha berimizde derledik. Star Tv’den iddialı bir yapım daha ekranlara geliyor. 2018 yılına iyi başlayan Star Tv uzun süredir çalışmalarını yaptığı Avlu dizisinin yayın tarihini ilan ettikten sonra dizi severler merakla beklemeye başladı. Yurt dışında uzun yıllardır izlenen ve yüksek reyting sahibi olan ‘’ Prisoner’’ dizisinden uyarlanarak senaryosu yazılan Avlu dizisi , zengin oyuncu kadrosu ile iddialı yapımlar arasında. Dizi bir grup kadının hapishanede geçen hayatını ekrana getirecek. Bu yüzden yapımcı şirket tarafından hapishane kompleksi için uzun zamandır inşa çalışması vardı. Yapım çalışmalarını ardından çekimleri de tamamlanan diziden ardı ardında tanıtımlar yayınlandı. Birçok ünlü kadın oyuncuyu bir araya getiren Avlı dizisinden ilk bölüm fragmanı da izleyicileri ile buluştu. Avlu dizisinin yapımcılığını Limon Film üstlenirken yönetmeliğini ise Yüksek Aksu yapıyor. Uyarlama senaryosu Seda Altaylı Turgutlu’ya ait olan dizide baş rolde ise uzun zamandır dizi setlerinden uzak kalan Demet Evgar yer alıyor. Dizide ayrıca, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç gibi oyuncular yer alıyor. İşte Avlu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölümde yaşananlar...

Avlu dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



AVLU 2.BÖLÜM FRAGMANI



Avlu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star Tv'de ekrana gelen son bölümün ardından resmi internet sayfasında Avlu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.





Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.



1.Bölüm Konusu:

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.



Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.



İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

1. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

2018 yılının başında haberleri yayınlanan ve Mart ayından beri tanıtımları ekranlara gelen ‘’ Avlu’’ dizisinin ilk bölümünün fragmanları sonunda izleyici ile buluştu. Yurt dışında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ‘’ prisoner’’ dizisinden uyarlanan Avlu; konusu itibarı ile dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan Avlu dizisinin ilk bölümünün fragmanında; Deniz yıllarca eşinin şiddetine maruz kalan bir kadındır. Kızı için yıllarca koca dayağına sussa da bir gün canına tak ettiği için kocasını yaralar. Mahkemeye çıkarılan Deniz suçlu bulunur ve 10 yıl hapis cezası alır. Kocasının durumu ciddidir . Ölmesi durumunda cezası 15 yıla çıkacaktır. Deniz kızından ayrılarak ceza evine düşeceğini öğrendiğinden dünyası başına yıkılır.



Cezaevi ise bambaşka bir ortamdır. Hayatın sillesini yemiş her çeşit kadın, birkaç metre karelik hücrede yaşam mücadelesi verir. Deniz hapishane ortamına alışmaya çalışırken aklı sadece kızı ile konuşmaktadır. Oysa Deniz’i bekleyen çok büyük olaylar vardır. Hapishanenin hanım ağası Kudret ve sağ kolu Azra tüm kadınları korkutarak emri altına almıştır. Deniz bu iki kadın ile büyük bir mücadeleye girişecektir.



AVLU 1.BÖLÜM FRAGMANI





Üstelik hapishane müdürü tarafından Deniz’e kadınlar arasında köstebek olması için teklif verilir. Deniz şimdi kızına yakın olabilmek ve en kısa zamanda hapisten çıkabilmek için köstebek olmaz zorundadır. Peki bunu yapabilecek mi ?

Avlu dizisi ilk bölümüyle 29 Mart Perşembe günü saat 20:00’Da Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.



Avlu Dizisinin Konusu

Limon Filmin yapımını üstlendiği Avlu dizisi ; 3. sayfa haberlerine konu olan olayların ve hayatların gerçek dünyada neler yaşadığını anlatıyor.Dünyanın sağlayamadığı adaleti kadınların sağlamaya çalıştığı ortamda yaşananlar ve verilen hukuk mücadelesin konu edinen dizi ‘’ bir avluya kaç hayat sığar’’ sloganı ile geliyor.





Avlu Dizisinin Oyuncuları

Deniz Demir ( Demet Evgar ) : Deniz evli bir bir kız çocuğu sahibidir. Yıllardır kocasının fiziksel ve ruhsal şiddetine maruz kalır. Bir gün kocasının dayakları canına tak edince ; kocasını bıçaklar. Akabinde mahkemeye çıkarılan Deniz 10 yıl hapis cezası alır. Kendisi gibi hayatın adil davranmadığı ve sonucunda hapishaneye düşen kadınların arasında geçirmesi gereken 10 yıl Deniz’i çok korkutur. Kızından ayrı kalma durumu özgürlüğünü kaybetmekten daha ağır gelir. Öyle ki hapishaneye adım atmaz tanıştığı dünya Deniz için çok zorlu olacaktır. Deniz karakterine hayat veren Demet Evgar 1980 doğumlu ve Arnavut kökenlidir. Küçük yaşlarda tiyatro ile oyunculuk hayatına adım atan Demet Evgar daha sonra televizyonda birçok yapımda boy gösterir. En bilenen dizi ve filmleri ; Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım, Emret Komutanım ve 1 Kadın 1 Erkek dizisidir.

Azra Kaya ( Ceren Moray ) : Hapishanenin en tehlikeli kadınlarından biridir. Hapishanenin hanım ağası Kudret ile içerde terör estirir. Azra’ya bulaşmayan kadınlar için hapishane daha güvenlidir. Aksi halde Azra hapishanede kadınlara hayatı zindan eder. Görevliler gidince ve ışıklar kapanınca Azra’nın bir azrail gibi nereden çıkacağı da belli değildir. Hapishane yönetiminin dahi çekindiği bir kadın olan Azra hem içerde hem dışarıda bağlantıları ile herkesi domine eder. Azra karakterine hayat veren Ceren Moray yetenekli genç oyunculardan biridir. 1985 doğumlu olan Ceren Moray Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Daha önce Serseri Aşıklar, Nefes Nefese, Doktorlar, Kavak Yelleri gibi yapımlarda yer alan Ceren Moray, en büyük çıkışını ‘’ O Hayat Benim ‘’ dizisi ile yapmıştır.