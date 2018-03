Avlu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir Avlu nerede çekiliyor

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Avlu dizisi nerede çekiliyor yeni bölümleri hangi gün hangi kanalda yayınlanacak? Avlu dizi konusu nedir? sorularına yanıt arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Limon Film imzalı Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. İşte Avlu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler...



Star TV kanalında yeni bir dizi daha izleyicilerle buluşacak. Demet Evgar (Deniz), Ceren Moray (Azra), Nursel Köse (Kudret), Kenan Ece (Murat), Şebnem Dönmez (Nihal) gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Avlu dizisinde Nilgün Demir olarak karşımıza çıkacak. Dizide Hakan'ın (Teoman Kumbaracıbaşı) ablası olarak rol alacak. Genç yaşta kaybettikleri annelerinin yerine kendisini koyarak Hakan'ı büyütmüş ve ona bakmıştır. Bu nedenle Hakan üzerinde inanılmaz derecede otoritesi vardır.



Şebnem Dönmez, Star TV dizisi Avlu'ya dahil oldu.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan 43 yaşındaki Dönmez, hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.



AVLU DİZİ KONUSU



“Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.





İŞTE AVLU DİZİ OYUNCULARI



DEMET EVGAR KİMDİR



Demet Evgar 19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.







TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ



“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.



İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde “Zeynep Yıldırım” karakterini canlandırmaktaydı. Kısa bir aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 erkek 1 kadın adlı televizyon dizisi isim değişikliğine giderek 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk ve ardından 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk olarak devam etmektedir. Özgü Namal’ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal’ın yerinde kısa süreli bulundu.

FİLMOGRAFİSİ



2005 Banyo Hülya

2005 Beyza’nın Kadınları Beyza Türker, Rabia Çınar, Dilara, Ayla

2009 Güneşi Gördüm Havar

3. Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

4. Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Sen Aydınlatırsın Geceyi) / 19. Sadri Alışık Ödülleri 2014

2015 Yok Artık! Ceyda



TELEVİZYON



2000 Yedi Numara Yeliz (TV Dizisi)

2002 Aslı ile Kerem Yeliz (TV Dizisi)

2002 Tatlı Hayat Defne-İhsan Yıldırım’ın sekreteri (TV Dizisi)

2003 Yuvam Yıkılmasın Hülya (TV Dizisi)

2003 Çınaraltı Nilüfer (TV Dizisi)

2004 Bütün Çocuklarım Eyşan (TV Dizisi)

2005 Emret Komutanım Üsteğmen Çiğdem (TV Dizisi)

2006 Erkekler Ağlamaz Zeynep (TV Dizisi)

2009 1 Kadın 1 Erkek Zeynep Yıldırım



1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü aldı.



37. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü aldı



Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü aldı.



2017 Vatanım Sensin Kara Fatma

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

2018 Aile Arasında



CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı.



5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır 'da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.







Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.



Ancak onun asıl büyük çıkışı, O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray'ın etkisi büyük.



Rol aldığı yapımlar:



Sinema



2014 - Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak)



2015 - Yok Artık! (Ebru)



2016 - Olaylar Olaylar (Merve)



Televizyon



2003 - Serseri Aşıklar



2004- Dayı (Simge)



2005- Nefes Nefese (Ezgi)



2007 - 2008 - Doktorlar (Senem)



2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Sultan / Su)



2012 - İşler Güçler (Zehra Cengiz)



2014 - O Hayat Benim (Efsun Demirci Atahan)



2016 - El Değmemiş Aşk (Feryal)



NURSEL KÖSE KİMDİR?



Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.



KARİYERİNİN BAŞLANGICI



Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.



NURSEL KÖSE, BİR ÇOK FİLMDE ROL ALDI!



Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.









OSCAR'A ADAY!



2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.



2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.



RADYO TİYATROSUNUN ARANAN İSMİ!



Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.



YER ALDIĞI DİZİLER



2004 - SOKO Köln - Aische Ceman

2005 - Sessiz gece - Aylin

2007 - Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar için Türkçe) - Gülcan Süleyman

2007 - Kavak Yelleri - Nur Seven

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Mebrure

2007 - Die Familienanwältin - Frau Yilmaz

2008 - Kalpsiz Adam - Meliha

2008 - Tatort - Immobilienmaklerin

2008 - Großstadtrevier

2009 - Mordkommission Istanbul - Yelda Akdamar

2009 - Kış Masalı

2011 - Al Yazmalım - Maryamhan

2012 - Kötü Yol - Bedia

2012 - München 7 - Ayşe Armut

2014 - Paramparça - Keriman



NURSEL KÖSE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER



2007 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Yaşamın Kıyısında - 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali

2007 - Yaşamın Kıyısında - 19. Ankara Uluslararası Film Festivali

2007 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Yaşamın Kıyısında - 1.Yeşilçam Ödülleri

2010 - Onur Ödülü - Safranbolu film Festivali

2010 - Onur Ödülü - Datça film festivali

2014 - Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu - 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali



RADYO TİYATROSU



1996 - Die Ameisenfrau

1998 - Der Schlangenbrunnen

2008 - Der verbannte Vogel

2009 - Sürgün Kusu



NUSEL KÖSE'NİN KİTAPLARI



1996 - Der Liebe zum Trotz / Sevdaya İnat - Şiir

1997 - Hafızamda Oturuyorsun - Şiir

2000 - Ütopya - Şiir

2000 - WDR - Şiir, Öykü



KENAN ECE KİMDİR?



Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de doğmuştur. Tam adı Cahit Kenan Ece'dir. Bir ablası vardır. Babası Murat Ece'dir.Galatasaray Spor Klubü'nün eski yöneticilerinden Turgan Ece'nin torunudur. Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis'in yeğenidir, yani büyük halasıdır. Babası Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast'da geçirdiği sırada Kenan Ece de Dubai'de doğmuştur.

İstanbul Sankt GeorgAvusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004yılında Amerika'da New York'ta Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede okurken birçok oyunda rol aldı. New York'tayken özgeçmişini İrlanda'da yatırım yapan bir Türk şirketine gönderip İrlanda'ya giderek iki yıl boyunca finans analistliği yaptı. Mezun olduktan sonra dört yıl İrlanda'nın baş şehri Dublin'de yaşadı. İki sene finansman üzerine bir enerji şirketinde çalıştı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İki yıl oyunculuk dersi aldıktan sonra bir gösteri yaptı ve oyunu izleyen bir ajans onunla tanışmak ve çalışmak istedi. Daha sonra Dublin'de ajansa ulaşarak, bir dizide rol almasını istediler. On beş yıldan beri yayınlanan "Fair City" adı bir dizide on üç bölüm rol aldı. Enerji şirketindeki işini bıraktı.







Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de 3,5 ay çalıştı. İrlanda Film Akademisi'nde kamera önü oyunculuğu üzerine dersler aldı. Uzun metraj bir filmde Almanca küçük bir rol oynadı. İrlanda'nın sevilen komedyenlerindenKatherine Lynch'in televizyon şovunda İspanyol bir matadoru oynadı.



2009 yılı başında Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" adlı filmde Hakan Eratik, Ayla Algan,Civan Canova, Şevval Sam ile beraber oynadı.



2010 yılında başrollerini Perran Kutman, Çetin Tekindor, Melis Birkan, Özge Özpirinçci ve Öner Erkan'la paylaştığı "Deli Saraylı" adlı dizide "Emir Zahir" karakterini canlandırdı.



2011 yılında Özer Kızıltan'ın çektiği 'Beni Unutma' isimli filmde Mert Fırat veAçelya Yılhan'la birlikte rol aldı.



2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu.

Kenan Ece 2011 yılında ''İzmir Çetesi'' adlı dizi setinde Mustafa Üstündağ ile tanıştı. ''Birimiz toprak grubundan, birimiz su. Bizden olsa olsa çamur olur'' dediler ve Çamur'u kurdular.



Kenan Ece, 2014 yılında senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler'in yazdığı "Kalp Hırsızı" adlı dizide Mine Tugay ve Selin Ortaçlı ile başrolde oynadı.



Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Ertuğrul 1890" adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy,Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli,Deniz Oral, Hakkı Haluk Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ve Japon oyuncular Seiyo Uchino, Shioli Kutsuna,Naoto Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano,Yukiyoshi Ozawa rol aldı.



Ödülleri :

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Beni Unutma)



Tiyatro :

2012 - Islah Evi (The House of Correction)- Norman Lock - Çamur'dan Tiyatro



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Olsun (Caner) (Sinema Filmi)

2014 - Magi (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede 2 (Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)



RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?



01 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu kısa süre sonrasında eğitimini almak için Ankara’ya taşındı. Burada Ankara Devlet Tiyatrosu’nda eğitim alarak kariyerine adım attı. Rüçhan Çalışkur Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü başarılı bir şekilde bitirerek buradan mezun olmuştur. 1979 senesinde ise Devlet Tiyatroları kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu burada uzun süredir tiyatro oyunculuğu yaptı. Farklı farklı tiyatro oyunlarında sayısız rol alan ünlü oyuncu ilk defa sinemacılık kariyerine 2003 senesinde adım attı. Bu sene itibari ile dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır.



Başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu aynı zamanda seslendirme sanatçılığını da yapmıştır. Çok sayıda yabancı filmin Türkçe seslendirmesini yapan Rüçhan Çalışkur, Robin Hood, Titanik, Avatar ve Örümcek Adam gibi filmlerin Türkçe dublajında görev almıştır. Günümüzde hali hazırda oyunculuk kariyerine devam eden ünlü oyuncu kısa süre içerisinde yayınlanacak olan Kalp Atışı isimli televizyon dizisinde rol alacak. 2012 yılında 1. YEFA Ödülleri tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüşmüştür. Ayrıca 23. İstanbul Film Festivali’nde (2004 yılında) de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. Bulutları Beklerken isimli projede rol alarak başarılı bir oyun sergileyerek bu ödüle layık görülen oyuncu başarılı bir şekilde kendini geliştirerek günümüzde de adından sıkça söz ettirir hale gelmiştir.

Rüçhan Çalışkur Filmleri



Çok sayıda sinema filminde rol alan Rüçhan Çalışkur en son yer aldığı film projesi Zerre olmaktadır. Burada anne rolünde yer alan oyuncu bu sene içerisinde üç film ve üç de dizi projesinde yer almıştır. Rüzgarlar ve Elveda Katya filmlerinde rol alan oyuncu Benim İçin Üzülme dizisi ve Acayip Hikayeler dizisinde de bulunmuştur. Burada başarılı bir oyunculuk sergileyen oyuncu her sene daha farklı ve büyük film, dizi projelerinde rol alma şansı bulmuştur.







Rüçhan Çalışkur Dizileri



Son günlerde Kalp Atışı isimli dizide oynayacağı açıklanan ünlü oyuncu bunun yanı sıra çok sayıda dizi projesinde de bulunmuştur. Rüçhan Çalışkur’un yer aldığı en önemli dizi projelerinden birisi de Çanakkale Yüzyıllık Mühür dizisi olmuştur. Dönem ve tarihi bir dizi olan bu projede başarılı bir şekilde oynayan ve kendisinden söz ettiren oyuncu kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesini toplamıştır.

Kalp Atışı Dizisinde Rol Aldı



Rüçhan Çalışkur, Show TV ekranında 2017 sezonu yaz dizisi olarak başlayan Kalp Atışı adlı dizide rol almıştır. Kalp Atışı dizisinde baş rol oyuncusu Öykü Karayel'in canlandırdığı Eylül karakterinin babaannesi olarak ekrana gelen Çalışkur, dizinin birinci bölümünde senaryo gereği hayatını kaybetmiştir.