Avlu dizisi sezon finali 11.bölüm Star Tv izleme linki Avlu 12.yeni bölüm fragmanı yeni sezon ne zaman

Avlu dizisi sezon finali ne zaman? Avlu 12.yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Avlu sezon finali 11.son bölümde neler yaşanacak? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılan konular arasında. Her perşembe akşamı Star Tv'de ekrana gelen Avu dizisi bu haftaki 11.son bölümü ile ekranlara veda ediyor. Büyük ilgiyle izlenen ve yeni sezonda kaldığı yerden devam etmesi beklenen Avlu dizisi sezon finalinde cezaevi karışıyor. Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır. Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yüksel Aksu yapıyor, senaryoyu ise Ahmet Yurdakul yazıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. Dizide Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…İşte Avlu dizisi sezon finalinde yaşananlar ve yeni sezon tarihi



Avlu dizisinin sezon finali 2. fragmanıyla yeni ipuçları geldi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerini paylaştığı Avlu, bu akşam yayınlanacak 11. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. Sezon finalinde en çok merak edilen konu ise Deniz ve Kudret karşılaşmasında yaşanacaklar.



AVLU 12.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



7 Haziran'da sezon finali yapan Avlu dizisi 12.yeni bölüm fragmanı yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekrana gelmesi bekleniyor.



AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?



Avlu dizisi yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre Eylül aylarında tüm dizilerin yeni sezona başlamasıyla birlikte Avlu dizisininde kaldığı yerden devam edeceği bekleniyor....



AVLU 11.BÖLÜM FRAGMANI







Ekranların sevilen dizisi Avlu 11. bölüm fragmanlarıyla sezon finalini duyurdu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Avlu yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça gerilim dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kızının sevgilisinin adını öğrenen Deniz, büyük bir öfke ve intikam hırsıyla gerçeklerin peşine düşüyor.

Ecem'in otopsi raporu sonunda çıkıyor. Deniz ise araştırmaları sonucu kızı Ecem'in katilin Alp olduğunu dolayısıyla azmettiricisinin Kudret olduğunu anlayınca ortalık karışıyor. İşte Avlu yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!



AVLU SEZON FİNALİ 11.BÖLÜMDE İZEYİCİYİ NELER BEKLİYOR



Deniz, kızının katilini arıyor...



Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.



Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…



Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.



Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” sezon finali ile 7 Haziran Perşembe akşamı Star Tv'de.









AVLU DİZİSİ 10.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Deniz, Ecem’in ölümü ile sarsılır...



Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...





Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir.



Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.



AVLU 11.BÖLÜM FRAGMANI







AVLU DİZİ KONUSU



Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.



Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.



İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.



Avlu cezaevinin soğuk parmaklıkları ardında yaşam mücadelesi veren kadınların hikayesini anlatır. Deniz ise bunlardan birisidir. Deniz eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla cezaevine gönderilir. Ancak Deniz genç kızının hayatını karartmamak için büyük bir fedakarlık yaparak suçu üstüne alır. Hakan'ın durumu ciddidir. Deniz'in ise içerde ne kadar kalacağı belirsizdir.



Deniz girdiği cezaevinde bambaşka bir hayatla karşılaşır. Orada hayat çok acımasızdır. Cezaevinin hakimi olduklarını düşünen iki kadın Aza ve Kudret arasında yaşanan savaşta arada kalan Deniz onların güç savaşından nasibini fazlasıyla alacaktır. Sessiz sakin ve suçsuz bir insanın bile yani Deniz'in bile nasıl korkusuzca hak ve adalet peşinde koştuğuna ise şaşırmamak elde değil.

AVLU DİZİ OYUNCULARI

Oktay Boran (Çağdaş Onur Öztürk)

Eski bir özel harekatçı olan Oktay yakışıklı ve karizmatik bir cezaevi gardiyanıdır. Bir operasyonda tüm arkadaşlarını kaybetmiş, yalnızca kendisi hayatta kalmıştır. Psikolojik olarak etkilenen Oktay bir süre psikolojik tedavi görmüştür. Sonrasında ise kötü anıları olan özel harekata geri dönmemiş çocukluk arkadaşı Murat sayesinde Cezaevinde çalışmaya başlamıştır.

16 Ağustos 1979 yılında dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığından mezun olan yakışıklı oyuncu daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümüne girmiştir. Yer aldığı projeler ise; "Gazi", "Diriliş Ertuğrul", "Böyle Bitmesin", "Kuzey Güney", "Sakarya Fırat" ve "Aşktan Kaçılmaz"dır.



Ecem Demir (Eslem Akar)

Ecem, Deniz'in biricik kızıdır. Annesine çok düşkündür. Babasının annesine yaptıkları yüzünden nefret duyar. Sessiz sakin kendi halinde akıllı bir kızdır.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eslem Akar, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Yer aldığı ilk proje ise "Sen de Gitme" isimli dizidir.