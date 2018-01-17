Babamın Günahları 3.yeni bölüm fragmanı Babamın Günahları son 2.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen dizi Babamın Günahları 2.bölüm fragmanı ve Babamın Günahları izleme linki haberimizde yerini alıyor. Star TV’nin yeni sezon dizileri arasında yerini alan Babamın Günahları reytingleri nasıl merak ediliyor. İlk bölümden itibaren izleyici kitlesi oldukça yoğun olan dizinin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Babamın Günahları son bölümde neler oldu? Yıllar önce Ozan, Ferruh’un işlediği bir suçu, sevgilisi Yeşim’e zarar gelmemesi için üstlenir. Suçu üstlenmesiyle birlikte hayatları değişen Yeşim ve Ozan’ın yolları farklı yönlere doğru ilerler. Hayattan bir beklentisi kalmayan Ozan artık sadece belaya bulaşmadan yaşamanın derdindedir. Yıllar önce ayrıldığı fakat hiç bir zaman unutamadığı sevgilisi Yeşim bir anda çıkagelir ve Ozan’a bir kızları olduğunu söyler. Babamın Günahları 2.bölümde neler olacak? İlk bölümde izleyiciye hem duygusal hem de aksiyon dolu dakikalar yaşatan Babamın Günahları dizisinin 2. bölümünde kızıyla vakit geçirerek onu tanımaya çalışan Ozan’ın hayatında her şey yolunda gitmeye başlar. İşte sık sık araştırılan ve reyting rekorları kıran Babamın Günahları 3.yeni bölüm fragmanı Babamın Günahları son 2.bölüm izle Star TV’de! Sizlerle…

Babamın Günahları 3.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

BABAMIN GÜNAHLARI 2.BÖLÜM 1.FRAGMANI

BABAMIN GÜNAHLARI 2.BÖLÜM 2.FRAGMANI

1.Bölümde Neler Oldu?

Yıllar önce Ozan, Ferruh’un işlediği bir suçu, sevgilisi Yeşim’e zarar gelmemesi için üstlenir. Suçu üstlenmesiyle birlikte hayatları değişen Yeşim ve Ozan’ın yolları farklı yönlere doğru ilerler. Hayattan bir beklentisi kalmayan Ozan artık sadece belaya bulaşmadan yaşamanın derdindedir. Yıllar önce ayrıldığı fakat hiç bir zaman unutamadığı sevgilisi Yeşim bir anda çıkagelir ve Ozan’a bir kızları olduğunu söyler. Yeşim’in Ozan’a gelme sebebi çaresizliktir çünkü küçük kızı Zeyno çok hastadır ve acilen kemik iliği nakli olması gerekmektedir. Eğer uygun bir dönor bulunamazsa Zeyno ölecektir. Yeşim son çare olarak Ozan’dan yardım ister ve ona kan örneği vermesi gerektiğini söyler. Yeşim geçmişte yaşananlardan dolayı Ozan’a karşı mesafeli yaklaşır. Yeşim Ozan’a nişanlı olduğunu ve evleneceğini söyleyerek kendisinden ve kızından uzak durmasını ister. Fakat Ozan onu dinlemez ve kızını görmeye gider. Ozan, kızı Zeyno’yla vakit geçirdikçe ona iyice bağlanmaya başlar ve babalık duygusunu yüreğinde hisseder. Artık bu saatten sonra Ozan’ı bambaşka bir hayat bekler. Yaptırdığı kan testi sonuçlarının pozitif çıkması Ozan ve Yeşim için bir umut olur. Ozan tüm günahlarından arınıp kendisine verilen bu ikinci şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünürken, başı yine işlemediği bir suçtan dolayı belaya girer. Ancak kızının hayatına girmesiyle yeni bir hayata başlayan Ozan, artık tek bir şey için yaşayacaktır ve bu kez kızı için mücadele etmeye ve onun için yaşamaya hazırdır.

2. Bölüm İçin Neler Bekleniyor?

İlk bölümde izleyiciye hem duygusal hem de aksiyon dolu dakikalar yaşatan Babamın Günahları dizisinin 2. bölümünde kızıyla vakit geçirerek onu tanımaya çalışan Ozan’ın hayatında her şey yolunda gitmeye başlar. Ancak eski aşkı Yeşim’le tekrar eskisi gibi yakınlaşabilmişken başının yine belaya girmesiyle işler tersine döner. Ferruh tarafından tuzağa düşürülen Ozan, Zümrüt’ü öldürmekle suçlanır. Onu tutuklayan polis ise Yeşim’in nişanlısı Reha’dır. Ozan ve Reha daha ilk görüşte birbirlerinden hoşlanmazlar. Ozan masum olduğunu söylese de, suç mahalinde bulunduğu için bir türlü suçsuzluğunu ispatlayamaz. Diğer yandan Ferruh’un adamları Ozan’ı öldürmeye kalkışır. Bu durum karşısında Ozan Ferruh’un kendisini öldürmeden rahat etmeyeceğini anlar. Ancak artık hiç olmadığı kadar güçlü olmalı ve kızının hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Kızının hayatı söz konusudur ve hayatta kalıp kızını yaşatmanın yollarını aramalıdır. Bu kez suçsuz yere başkasının günahlarını sahiplenmeyecektir.

Ana Oyuncular

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “Babamın Günahları” oldukça iddialı kurgusu ve izleyicinin yüreğini okşayan öyküsü ile, yeni bölümü heyecanla beklenen dizilerden biri oldu.

Henüz 1. bölümü yayınlanmış olmasına rağmen dizi, izleyiciden tam not aldı ve 2. bölümü merakla beklenmeye başlandı. Oldukça başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin başrollerini Kadir Doğulu ve Melisa Sözen paylaşıyor. Onlara Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Mehrnoush Esmaeilpour, Sezin Akbaşoğulları ve Müjde Uzman gibi önemli isimler eşlik ediyor. Yaşı oldukça küçük olmasına rağmen Zeyno rolüne hayat veren ve oyunculuğuyla izleyiciyi kendisine hayran bırakan minik oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de yer aldığı “Babamın Günahları” izleyiciyi etkileyici hikayesine hapsetmeye devam edeceğe benziyor

Babamın Günahları konusu

Hikaye Ozan’ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh’un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim’e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim’i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno’ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan’ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan’ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno’nun hayatı Ozan’ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır...Kızı Zeyno.

Yapım: ANS

Yapımcılar: Abdullah Oğuz / Evren Oğuz / Selen Sevigen / Mahmut Kayımtu

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Senaryo: Ahmet Saatçioğlu

Görüntü Yönetmeni: Ghasem Ebrahimian

Sanat Yönetmeni: Tolunay Türköz

Babamın Günahları Oyuncu Kadrosu:

Kadir Doğulu

30’lu yaşların başında, hayli gösterişli ve yakışıklı bir genç adamdır. Yetimhane de büyümüştür. Ozan, on sekiz yaşına geldiğinde soluğu Ferruh’un yanında alır.

Ozan, Yeşim’le tanışınca hayatı değişir. Ferruh’tan uzak bir hayat kurmak ister ancak hiç bir şey planladığı gibi gitmeyecektir. Bir gün Yeşim çıkıp gelir ve Ozan’a ölmek üzere olan bir kızları olduğunu söyler. Onu kurtarabilecek tek kişi Ozan’dır.

Melisa Sözen

Yeşim, yirmili yaşların sonunda, duru bir güzelliğe sahip, çekici bir genç kadındır.

Güçlü, kendi ayakları üzerinde durmak için çırpınan, kendini çocuğuna adamış genç bir annedir de aynı zamanda. Reha adında, fedakar bir komiserle nişanlıdır.

Yıllar sonra kızının lösemi olduğunu öğrendiğinde hiç istemese de unuttuğunu sandığı, sevdiği tek erkek, çocuğunun babası olan Ozan’la yeniden buluşur.

Mustafa Uğurlu

Ferruh karizmatik iş adamı kimliğinin yanı sıra yeraltı dünyasının korkulan simalarından biridir.

Ferruh illegal işlerine bir kılıf olarak yürüttüğü asfalt işleri yapmaktadır. Esasen kaçakçılık ile oluşturduğu bir serveti vardır. Ozan’la da yolu bir tesadüf ile kesişir Ferruh’un. Ozan Ferruhun hayatını kurtarmış ve 18 yaşından itibaren Ferruhun koruması olmuştur. Fakat Ozan Yeşim’e aşık olup, onun yanında kalmak istemeyince Ferruh Ozanın kabusu haline gelmiştir.

İsmail Demirci

Otuzlu yaşlarının başında, heybetli, çekici ve karizmatik bir adamdır. Cinayet masasında komiser olarak görev yapmaktadır. Reha; zeki, hoş sohbet, vicdanlı ve güvenilir bir adamdır.

Reha, ilk görüşte Yeşimin hayata karşı dik duran tavrından hayli etkilenmiştir. Nitekim Reha, Yeşim’e açıldığında Yeşim hemen “evet” diyememiş ama kısa zaman sonra Zeyno’nun da Reha’ya gösterdiği sevecenlikten ve Reha’nın kendisine yaptığı iyiliklerden etkilenerek Reha ile nişanlanmıştır.

Müjde Uzman

30l'u yaşların başında güzel, çekici bir kadın olan Zümrüt Ferruhun uzatmalı sevgilisidir…

Ozan’a aşık olan Zümrüt, Ferruh’tan ayrılamayacağını anlayınca ondan kurtulmanın tek yolu olarak Feride ile anlaşmıştır.

Ferideye vefa borcu olan Zümrüt’ün hayatı pamuk ipliğine bağlıdır.

Mehrnoush Esmaeilpor

Feride, Hukuk fakültesini bitirmiş ve girdiği sınavlarda başarılı olarak savcı olmuştur. Güzel ve atletik bir yapısı vardır. Feride’nin hayatı babasının öldürülmesiyle değişir. Savcı olup babasının katilini yakalamaya yemin eder.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI

Melike 40’lı yaşlarının başında, hayli gösterişli, güzel, zeki ve güçlü bir kadındır. ​

Melike, hırs ve gücün şehvetine kapılmış bir kadındır. Dışarıdan her ne kadar derneklerde vakit geçiren cemiyet üyesi bir yardımsever hanımefendi olarak algılansa da yıllar önce öldürülen kocasının tüm pis islerinde adeta onun en büyük varisi haline gelmiştir. erkeklerin dünyasında başarılı bir iş kadını olarak boy göstermektedir.

Ferruh ise Mleike’nin hayatının merkezine yerleşmiş ve tüm işlerini birlikte yürütmektedirler.