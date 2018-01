Bahtiyar Ölmez 11.bölüm fragmanı yayında mı Bahtiyar Ölmez 10.bölüm ATV izleyicisiyle buluşacak

Bahtiyar Ölmez 11.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki Bahtiyar Ölmez 10.son bölümden sonra 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Bahtiyar Ölmez dizisi bu haftaki 10.son bölüm heyecanlı dakikalar yaşattı. Bahtiyar Ölmez'in 10. bölüm fragmanında Bahtiyar'ın "Ayağa kalktığımda o yoldan geçip hepsini perişan edeceğim" dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı. Dizide yaşananlarla izleyiciyi geçtiğimiz Cumartesi yine ekrana kitleyen Bahtiyar Ölmez’in 20 Ocak’ta ekrana gelen son bölümünde de sular yine durulacak gibi görünmüyor. Bahtiyar, Fuat’la yüzleşirken Aytekin’in Bahtiyar’a olan nefreti azalacak gibi durmuyor. Üstelik 10. Bölümün finalinde gördüğümüz gerçek Rıfat Baba, bu bölümde iyiden iyiye ağırlığını hissettirmeye başlıyor. 20 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölümde seyircileri yine hem eğlenceli hem de aksiyon dolu dakikalar yaşattı. Başrollerini Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın paylaştığı Bahtiyar Ölmez dizisi 11.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları star.com.tr adresinde.





BAHTİYAR ÖLMEZ 10.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Bahtiyar Ölmez’in yeni bölümünde yine kahkaha ve macera kol kola ilerliyor. Bahtiyar’ın kimliğiyle ilgili çıkan çatlak sesler ekibin kıvrak akıl oyunlarıyla neticesinde susturulabilecek mi? "Hiçbir şeyin benzeri kendisi değildir…"







Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.



Bahtiyar’ın Aylin’le olan ilişkisi her geçen gün daha çetrefilli bir o kadar da samimi bir hale gelirken Aylin büyük planlarını açıklar. Aytekin, ikili ayırmak için tüm uğraşmasına rağmen duydukları karşısında şok olacaktır. Çünkü Aylin ve Rıfat bir bebek sahibi olmayı planlamaktadırlar. Öte yandan öğrendiği yeni bilgiler ışığında Aytekin’in, Bahtiyar’a olan öfkesi gün geçtikçe artar. Giderek büyüyen bir hiddetle, Bahtiyar’ı yok etmeye and içer. Aylin’in planları bununla da sınırlı değildir. Latife’nin eve getirdiği Çağla’dan bir an evvel kurtulmak isteyen Aylin’in cebinde sakladığı birkaç numara daha vardır.







Dizinin Gamlı Baykuş’u Anıl başları bir türlü dertten kurtulmayan Memduh’a tüm yaşadıklarının bir kabus olabilme ihtimalinden bahseder. Ona göre belki de Rıfat Baba hiç ölmemiştir ve bu yaşananların hiçbiri gerçek değildir.



Tüm bu gelişmelerin ışığında izleyicileri büyük bir sürpriz beklemektedir. 9. Bölümün sonunda gördüğümüz Gerçek Rıfat Baba Ömer’e, oturduğu tekerlekli sandalyeden onu bu hale getirenlerden intikam alacağını söyler. Bahtiyar Ölmez rolünde başarılı bir performans sergileyen Yetkin Dikinciler’e güzelliğiyle Hande Subaşı, yılların tecrübesiyle Güven Hokna eşlik ediyor. Serkan Kuru, Ali Çatalbaş ve Aytekin rolünde Orhan Aydın’ı izlediğimiz, klasik komedilere selam çakan başarılı dizi Bahtiyar Ölmez’in senaryosunu Salih Tuna kaleme alıyor.



BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Latife’nin Çağla’yı eve getirmesiyle birlikte Aylin çılgına döner ve kıyametleri koparır. Aylin bu davetsiz misafiri evden gönderilmesinde son derece kararlıdır ancak Çağla da eli kolu bağlı oturmaz. Onun da aynı şekilde Aylin’i çıldırtıp evden kaçırtma düşüncesi vardır ve bu planını devreye sokar. Evdeki kadınların mücadelesi tüm hızıyla sürerken Bahtiyar’ın derdi de başından aşkındır. Fuat, Bahtiyar’la ilgili bulduğu ipuçlarını takip ederken bu yol onu yeniden Bahtiyar’ın evine çıkarır. Fuat’ın, gerçek kimliğine bu kadar yaklaştığından bihaber olan Bahtiyar, Aytekin’i Bahtiyar’ın öldüğüne ikna etmeye çabalar. Nuran’ı kaçıran Fuat’la yüzleşen Bahtiyar, korkusuz bir halde üzerine doğrultulan namluya doğru yürürken her şeyi açıklar. Tüm bu gelişmeler meydana gelirken gerçek Rıfat Baba’yla ilgili de beklenmedik olaylar cereyan eder. Gerçek Rıfat Baba ölmemiştir!









BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI



Yetkin Dikinciler - Bahtiyar Ölmez

Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşamak Bahtiyar'ın en büyük hayalidir. Mezar taşı satan babasının mermerci dükkanında çalıştıktan sonra cenaze arabası şoförlüğüne girmiştir ama hep kirişi kırmanın peşindedir.



Hande Subaşı - Aylin

Aytekin abinin kızıdır. Çok güzel olduğu kadar da gururuna düşkündür. Gururu için yapmayacağı şey yoktur. İnatçı ve kararlıdır. İç mimardır. Aytekin abinin kızı olması herkesin ona kolayından yaklaşamamasına neden olur. Zamanla Bahtiyar'a aşık olacaktır.



Güven HoknaLatife Çakar

Rıfat'ın annesidir. Huysuzdur. Unutkanlık sorunu yaşamaktadır. Oğlu Rıfat'ı bile kimi zaman tanımadığı olmuştur. Kimi zaman Tahir ve Aylin'i de unutup, "kim bunlar" diye sorar. Burnunu sokmadığı şey yoktur.



Orhan AydınAytekin Yavuz

Yeraltı dünyasının baronu. Prensip sahibi. Acımasız ama ilkeli. İşine duygularını karıştırmaz. Oğlu vaktiyle baskılarına dayanamamış intihar etmiştir. Bunu Aylin'den başka kimse bilmez. Kimsenin bilmesine de izin vermez. Bu nedenle Aylin ne yaparsa yapsın hiç sorgulamaz. Fuat'ı bırakıp Rıfat'la evlendiğini öğrendiğinde tepkisi sadece "hayırlı olsun"dan ibarettir. Ne ki, Aylin'in dul ve çocuklu Rıfat'la evlenmesine anlam veremez.



Serkan KuruFuat

Fuat, silah kaçakçılığıyla yer altı dünyasında kendine yer edinmiştir. Hiçbir kuralı yoktur. Acımasızdır. Baba Rıfat'la kıyasıya bir rekabet içindedir. Yeraltı dünyasının hakimi olmasına yegane engel olarak Rıfat'ı görür. Rıfat'ı ortadan kaldırdığında Aytekin abinin kendisine icazet vereceğini ve yeraltı dünyasında hakimiyet kuracağını düşünür. Aytekin abinin yanında büyümüştür. Nerdeyse manevi oğlu gibidir. Sinsi, ikiyüzlü bir adamdır. Ağzı iyi laf yapar. Aylin'i uzun süre kandırmayı başarmıştır ancak Aylin'i aldatırken yakalanınca ilişkileri bitmiştir.



Semih ÖztürkCaner

Fuat'ın kardeşidir. İyi eğitim almış yakışıklı, abisinin aksine nazik bir delikanlıdır. "Fuat'ın kardeşi" olarak anılmaktan hiç hoşlanmaz. Mafya aleminden nefret eder. Özgürlüğüne düşkündür. Parasıyla övünmeyi sevmez. Nuran'ın aksine mütevazi olmaktan hoşlanır. Nuran'la kurduğu ilişki onu Baba Rıfat rolü oynayan Bahtiyar Ölmez'le karşı karşıya getirecektir.