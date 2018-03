Bahtiyar Ölmez 18.yeni bölüm fragmanı izle Bahtiyar Ölmez son 17.bölüm izleme linki ATV’de star.com.tr adresi üzerinden bu haberimizden takip edebilirsiniz. ATV’nin sevilen komedi ve aksiyon dizilerinden, Bahtiyar Ölmez’in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı biten Bahtiyar Ölmez 16. bölüm finali'nin ardından izleyenler 17. Bölüm fragmanı'nı araştırmaya başladı. Bahtiyar Ölmez 17. Bölüm fragmanı'nda yine yer yerinden oynayacak gibi görünüyor. Fuat'la Bahtiyar Ölmez karşı karşıya geliyor. Bahtiyar Kardeşini kurtarmayı başarıyor ancak Aylin'i babasını öldürmediğine bir türlü inandıramıyor. Öte yandan Handan Bahtiyar'daki değişimi fark ediyor ve sırrı çözmek için harekete geçiyor. Aksiyonun ve heyecanın bir dakika bile düşmeyeceği Bahtiyar Ölmez'in yeni bölümü 10 Mart Cumartesi günü Saat 20:00'de ATV ekranlarında. İşte Bahtiyar Ölmez 18.yeni bölüm fragmanı ve 17.son bölüm detayları



Yapımcılığını Baba Yapım’ın üstlendiği her bölümü olay yaratan Bahtiyar Ölmez’in yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor. Bahtiyar Ölmez izleyiciyi içine çeken hikayesi kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bahtiyar Ölmez dizisi’nin başrollerinde ise; oynadığı her karakterin hakkını veren Yetkin Dikinciler , yeteneğiyle ve güzelliğiyle göz dolduran Hande Subaşı yer alıyor.





Bahtiyar Ölmez 17. Bölümde neler oldu?



Bahtiyar Ölmez'in 17. Bölüm fragmanıizleyenleri oldukça sabırsızlandırmaya başladı. Bahtiyar, Fuat'ın elinden kardeşi Nisan'ı kurtarmayı başarır. Ancak babasının katili olmadığına bir türlü ikna edemediği Aylin yine Bahtiyar'ın peşindedir. Bahtiyar kaçmaktan yorulur ve Aylin'e gerçek katilin kim olduğunu ispatlamak için harekete geçer ancak babasının katilini ispatlaması sandığı kadar kolay olmayacaktır. Bahtiyar'ın suçsuzluğunu ispatlayabilecek bir kişi vardır. O da şu an hapistedir. Bahtiyar'ın Anıl ve Memduh'la iş birliği yaparak onu nezaretten çıkarması gerekecektir. Bir plan yaparlar ancak planları istedikleri gibi gitmez. Öte yandan Handan da Bahtiyardaki değişimden kuşkulanmaya başlar ve bu işi açıklığa kavuşturmak için harekete geçer. Geri dönüş hazırlıklarını tamamlayan Rıfat artık eski hayatını geri almaya hazırdır ve Fuat'la iletişime geçer.







Bahtiyar Ölmez Dizisinin 16. Bölümünde Neler Oldu?



Fuat, Bahtiyar’ın kardeşi Nisan’ı esir tutarken Bahtiyar’ın verdiği görevi yerine getirmesini bekler. Titizlikle hazırladığı bu plan sorunsuz işlerse, Bahtiyar nihayet ölecek ve Aylin'le birlikte olma şansı yakalayacaktır. Bahtiyar kendisini esir alan Aylin'in elinden kurtulmayı başarsa da bu sefer başka bir düşmanının kurduğu pusuya yakalanır. Bahtiyar tüm bunlarla uğraşırken bir de Tahir'i kaçıran Handan'la uğraşmak zorunda kalır. Oğlunu bulup eve geri getirmeyi başaran Bahtiyar, Handan’ı yaka paça evden dışarı atar ve eğer bir daha onu görürse öldüreceğini söyleyerek ona silah çeker.



Bahtiyar Ölmez Konusu



Bahtiyar Ölmez'in mütevazi bir hayatı vardır. Babasıyla birlikte İstanbul'un zengin semtlerinden birinde cenaze işi yapmaktadırlar. Ancak Bahtiyar bu durumdan pek hoşnut değildir. İstediği hayatın bu olup olmadığını kendisine sorgulayan Bahtiyar bu hayattan nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Tam bu planları yaparken şans ayağına gelir ve bir arkadaşının kendisine yaptığı “deve kuşu çiftliği” teklifini hiç ikiletmeden kabul eder. Ancak bu iş için para gerekmektedir. Bahtiyar'da babasının yıllardır yaptığı birikimi bu işe yatırır ancak ne var ki Bahtiyar dolandırılır. Bu durumun farkına vardıktan sonra ise iş işten geçer. Bahtiyar arabada kara kara düşünerek giderken sinirlenip elindeki deve kuşu yumurtasını hışımla camdan fırlatır. Ancak o yumurta öyle bir yere düşer ki Bahtiyar'ın hayatını sonsuza dek değiştirir. Bahtiyar bir anda kendisine tıpa tıp benzeyen mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşarken bulur. Bahtiyar iki yaşamı arasında kalır. Bundan sonra atacağı her adımı düşünerek atmak zorundadır.



Bahtiyar Ölmez Dizisi Oyuncuları



Nisan Ölmez (Sevcan Yaşar)



Bahtiyar Ölmez'in yıllar önce evden çekip giden kız kardeşidir. Yıllar sonra geri döner ve bir anda olayların içerisine dahil olur.



Sevcan Yaşar 1 Ocak 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2011 yılında katıldığı Miss Model Of The Word yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan güzel manken ilk olarak "Böyle Bitmesin" adlı diziyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Aramızda Kalsın" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dır.







Nuran (Hazal Şenel)



Nuran, Bahtiyar Ölmez'in deli dolu kız kardeşidir. Bahtiyar'a düşkündür.



Hazal Şener 18 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskiden bu yana sporla ilgilenen güzel oyuncu Yüzme, Paten ve Voleybol gibi spor dallarında oldukça başarılıdır. Sonrasında oyunculuğa yönelen Hazal Şener'in ilk oyunculuk deneyimi 2006 yılında yayınlanan "Selena" dizisiyle olmuştur. Adını da bu diziyle duyurmayı başarmıştır. Rol aldığı ilk sinema filmi ise 2008 yılında vizyona giren "Osmanlı Cumhuriyeti"dir. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Pis Yedili", Bizans Oyunları", "İçimdeki Fırtına" ve "İki Yalancı"dır.