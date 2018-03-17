Bahtiyar Ölmez 19.yeni bölüm fragmanı ATV’de Bahtiyar Ölmez son 18.bölüm izle! Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde yerini alıyor. Bahtiyar Ölmez 18.bölümde Rıfat harekete geçmiş, planını yapmıştır. Bahtiyar, Anıl, Memduh'u birbirine kırdıracaktır. Rıfat'ın planı tıkır tıkır işler. Rıfat'ın planı sonucu Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaşır, Bahtiyar bunu öğrenince Anıl ve Memduh'la karşı karşıya gelecektir. Bahtiyar Ölmez son bölümde Bahtiyar'ın Anıl ve Memduh'la iş birliği yaparak onu nezaretten çıkarması gerekecektir. Bir plan yaparlar ancak planları istedikleri gibi gitmez. Öte yandan Handan da Bahtiyardaki değişimden kuşkulanmaya başlar. İşte merak edilen ve sıkça araştırılan Bahtiyar Ölmez 18.yeni bölüm fragmanı ATV’de izle Bahtiyar Ölmez final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı…

Bahtiyar Ölmez 19.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TV ekranlarında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi cumartesi günlerinde beklenen reytingi yakalayamayınca final kararı alındı.

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi de reytinglere yenildi.

CUMARTESİ GÜNLERİ REYTİNGLERİ DÜŞÜKTÜ.

Bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizi Cumartesi günleri Survivor, Yeni Gelin ile Fazilet Hanım ve Kızları'yla reyting mücadelesi veriyordu.

FİNAL KARARI ALDI

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı ve Güven Hokna'nın oynadığı 'Bahtiyar Ölmez' dizisi bu hafta 17. bölümle ekrana gelmişti. Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen dizi final kararı aldı.

BAHTİYAR ÖLMEZ 18.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!"

Anıl kendini hastanede bulur, ama gördüğü rüya onu bambaşka âlemlere savurur. Aylin, Handan ve Çağla'yı evden göndermek için Bahtiyar'la birlikte yeni bir taktik geliştirir. Ancak bu taktik hiç beklenmedik sonuçlara gebedir. Öte yandan Rıfat harekete geçmiş, planını yapmıştır. Bahtiyar, Anıl, Memduh'u birbirine kırdıracaktır. Rıfat'ın planı tıkır tıkır işler. Rıfat'ın planı sonucu Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaşır, Bahtiyar bunu öğrenince Anıl ve Memduh'la karşı karşıya gelecektir.

Bahtiyar Ölmez 17. Bölümde neler oldu?

Bahtiyar Ölmez'in 17. Bölüm fragmanıizleyenleri oldukça sabırsızlandırmaya başladı. Bahtiyar, Fuat'ın elinden kardeşi Nisan'ı kurtarmayı başarır. Ancak babasının katili olmadığına bir türlü ikna edemediği Aylin yine Bahtiyar'ın peşindedir. Bahtiyar kaçmaktan yorulur ve Aylin'e gerçek katilin kim olduğunu ispatlamak için harekete geçer ancak babasının katilini ispatlaması sandığı kadar kolay olmayacaktır. Bahtiyar'ın suçsuzluğunu ispatlayabilecek bir kişi vardır. O da şu an hapistedir. Bahtiyar'ın Anıl ve Memduh'la iş birliği yaparak onu nezaretten çıkarması gerekecektir. Bir plan yaparlar ancak planları istedikleri gibi gitmez. Öte yandan Handan da Bahtiyardaki değişimden kuşkulanmaya başlar ve bu işi açıklığa kavuşturmak için harekete geçer. Geri dönüş hazırlıklarını tamamlayan Rıfat artık eski hayatını geri almaya hazırdır ve Fuat'la iletişime geçer.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ https://www.atv.com.tr/webtv/bahtiyar-olmez/bolum

Bahtiyar Ölmez Dizisinin 16. Bölümünde Neler Oldu?

Fuat, Bahtiyar’ın kardeşi Nisan’ı esir tutarken Bahtiyar’ın verdiği görevi yerine getirmesini bekler. Titizlikle hazırladığı bu plan sorunsuz işlerse, Bahtiyar nihayet ölecek ve Aylin'le birlikte olma şansı yakalayacaktır. Bahtiyar kendisini esir alan Aylin'in elinden kurtulmayı başarsa da bu sefer başka bir düşmanının kurduğu pusuya yakalanır. Bahtiyar tüm bunlarla uğraşırken bir de Tahir'i kaçıran Handan'la uğraşmak zorunda kalır. Oğlunu bulup eve geri getirmeyi başaran Bahtiyar, Handan’ı yaka paça evden dışarı atar ve eğer bir daha onu görürse öldüreceğini söyleyerek ona silah çeker.

Bahtiyar Ölmez Konusu

Bahtiyar Ölmez'in mütevazi bir hayatı vardır. Babasıyla birlikte İstanbul'un zengin semtlerinden birinde cenaze işi yapmaktadırlar. Ancak Bahtiyar bu durumdan pek hoşnut değildir. İstediği hayatın bu olup olmadığını kendisine sorgulayan Bahtiyar bu hayattan nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Tam bu planları yaparken şans ayağına gelir ve bir arkadaşının kendisine yaptığı “deve kuşu çiftliği” teklifini hiç ikiletmeden kabul eder. Ancak bu iş için para gerekmektedir. Bahtiyar'da babasının yıllardır yaptığı birikimi bu işe yatırır ancak ne var ki Bahtiyar dolandırılır. Bu durumun farkına vardıktan sonra ise iş işten geçer. Bahtiyar arabada kara kara düşünerek giderken sinirlenip elindeki deve kuşu yumurtasını hışımla camdan fırlatır. Ancak o yumurta öyle bir yere düşer ki Bahtiyar'ın hayatını sonsuza dek değiştirir. Bahtiyar bir anda kendisine tıpa tıp benzeyen mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşarken bulur. Bahtiyar iki yaşamı arasında kalır. Bundan sonra atacağı her adımı düşünerek atmak zorundadır.

Bahtiyar Ölmez Dizisi Oyuncuları

Nisan Ölmez (Sevcan Yaşar)

Bahtiyar Ölmez'in yıllar önce evden çekip giden kız kardeşidir. Yıllar sonra geri döner ve bir anda olayların içerisine dahil olur.

Sevcan Yaşar 1 Ocak 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2011 yılında katıldığı Miss Model Of The Word yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan güzel manken ilk olarak "Böyle Bitmesin" adlı diziyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Aramızda Kalsın" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dır.

Nuran (Hazal Şenel)

Nuran, Bahtiyar Ölmez'in deli dolu kız kardeşidir. Bahtiyar'a düşkündür.

Hazal Şener 18 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskiden bu yana sporla ilgilenen güzel oyuncu Yüzme, Paten ve Voleybol gibi spor dallarında oldukça başarılıdır. Sonrasında oyunculuğa yönelen Hazal Şener'in ilk oyunculuk deneyimi 2006 yılında yayınlanan "Selena" dizisiyle olmuştur. Adını da bu diziyle duyurmayı başarmıştır. Rol aldığı ilk sinema filmi ise 2008 yılında vizyona giren "Osmanlı Cumhuriyeti"dir. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Pis Yedili", Bizans Oyunları", "İçimdeki Fırtına" ve "İki Yalancı"dır.