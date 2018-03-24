Bahtiyar Ölmez 20.bölüm fragmanı yayında mı Bahtiyar Ölmez yeni 19.bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Bahtiyar Ölmez 19.son bölüm izleme linki ile birlikte Bahtiyar Ölmez 20.yeni bölüm fragmanı Atv'de izleyiciyle buluşmasıyla birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Dizinin tekrarını ve yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler star.com.tr adresini takip edebilirler. Yapımcılığını Nehir Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Tabak’ın yaptığı, kadrosunda Yetkin Dikinciler, Hande Şubaşı, Semih Öztürk, Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Umut Oğuz, Ali Çatalbaş’ın yer aldığı dizi Bahtiyar Ölmez 19.son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Aksiyon-komedi türündeki Bahtiyar Ölmez’in 19.son bölümünde Bahtiyar, Anıl ve Memduh birbirine düşmüştür. Aralarındaki sorunları çözemezler. Anıl ve Memduh sokağa düşer. Memduh'un baba olma hevesleri kabarır. Bu heves Anıl ve Memduh'u iyice uçuruma sürükler. Anıl ve Memduh bir başlarına çaresiz debelenirken, Bahtiyar ve Aylin de Rıfat'ın servetinin peşindedir. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişir. Yolların kesiştiği noktada hiç umulmadık bir gerçek gün yüzüne çıkar. Bahtiyar Ölmez güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici ve sürprizlerle örülü öyküsü, planlanan görkemli çekim mekânları ile şimdiden yeni bölümleri merak edilmeye başlandı. İşte Bahtiyar Ölmez 20.yeni bölüm fragmanı ve 19.son bölümde yaşananlar...

BAHTİYAR ÖLMEZ 19.BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bahtiyar Ölmez 19.bölüm 24 Mart 2018 Cumartesi akşamı ekrana geldi.



"Ya benimsin, ya kara toprağın..."



Bahtiyar Ölmez dizisinde bu hafta; Bahtiyar, Anıl ve Memduh birbirine düşmüştür. Aralarındaki sorunları çözemezler. Anıl ve Memduh sokağa düşer. Memduh'un baba olma hevesleri kabarır. Bu heves Anıl ve Memduh'u iyice uçuruma sürükler. Anıl ve Memduh bir başlarına çaresiz debelenirken, Bahtiyar ve Aylin de Rıfat'ın servetinin peşindedir. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişir. Yolların kesiştiği noktada hiç umulmadık bir gerçek gün yüzüne çıkar.







BAHTİYAR ÖLMEZ 18.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Bahtiyar Ölmez 18.bölüm 17 Mart 2018 Cumartesi akşamı ekrana geldi.



Rıfat harekete geçiyor!



Bahtiyar Ölmez son bölümde; Anıl kendini hastanede bulur, ama gördüğü rüya onu bambaşka âlemlere savurur. Aylin, Handan ve Çağla'yı evden göndermek için Bahtiyar'la birlikte yeni bir taktik geliştirir. Ancak bu taktik hiç beklenmedik sonuçlara gebedir. Öte yandan Rıfat harekete geçmiş, planını yapmıştır. Bahtiyar, Anıl, Memduh'u birbirine kırdıracaktır. Rıfat'ın planı tıkır tıkır işler. Rıfat'ın planı sonucu Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaşır, Bahtiyar bunu öğrenince Anıl ve Memduh'la karşı karşıya gelecektir.







BAHTİYAR ÖLMEZ GENEL KONUSU NEDİR?



Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun “deve kuşu çiftliği” teklifine balıklama atlar.









Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği “deve kuşu yumurtasını” hışımla camdan dışarı fırlatır.



Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez’in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar’ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır.







Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar’ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz’un kızı Aylin’le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde “sahte evlilik” yaptığından habersizdir.Sahte Rıfat Çakar olarak “sahte bir evliliğin” içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar’ın azılı düşmanı (Aylin’in eski sevgilisi) Çivi Fuat’la da kıyasıya rekabet içine girecektir.



Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı “eski hayatını” idare etmeye çalışırken, diğer yandan “yeni hayatına” uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.



Bahtiyar Ölmez’in çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin ilk bölüm çekimleri esnasında enerjisi ve performansı ile göz dolduran Hande Subaşı, sezonun en eğlenceli yapımı olacaklarını dile getirdi. Çekimler sırasında oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, bu durumu “işini iyi yapmaya çalışan eğlenceli bir ekibiz. Buda yüzlerimize tebessüm olarak yansıyor” sözleriyle özetledi.



Bahtiyar Ölmez dizisi ile yeniden ekranlara dönen ve dizide Aylin karakterine hayat verecek olan Hande Subaşı, çekimler esnasında ekip arkadaşlarıyla olan uyumu ile de dikkat çekiyor.



Yaklaşık on yıl önce rol aldığı Kuşdili ve Elveda Rumeli dizlerinin ardından yeniden atv ekranlarına dönen Subaşı, “yıllar sonra bir kez daha atv ekranlarında olacağım için mutluyum” dedi.



Türkiye’de dizi denilince akla gelen ilk kanal olan atv’yi ve atv izleyicisini özlediğini ifade eden Hande Subaşı, Bahtiyar Ölmez dizisinde başrolü paylaşacağı Yetkin Dikinciler içinse “tam anlamıyla bir profesyonel, birlikte çalışmaktan keyif alıyorum” dedi.









BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI



Yetkin Dikinciler

(Bahtiyar Ölmez)



Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşamak Bahtiyar'ın en büyük hayalidir. Mezar taşı satan babasının mermerci dükkanında çalıştıktan sonra cenaze arabası şoförlüğüne girmiştir ama hep kirişi kırmanın peşindedir. Kendine göre dünyanın en uyanık adamıdır, Şinasi'ye kendisini överek anlatır. Bir gün cenaze arabasından öfkeyle fırlattığı deve kuşu yumurtasının hayatını değiştireceğinden habersizdir.



Hande Subaşı

(Aylin)



Aytekin abinin kızıdır. Çok güzel olduğu kadar da gururuna düşkündür. Gururu için yapmayacağı şey yoktur. İnatçı ve kararlıdır. İç mimardır. Aytekin abinin kızı olması herkesin ona kolayından yaklaşamamasına neden olur. Zamanla Bahtiyar'a aşık olacaktır.







Güven Hokna

(Latife Çakar)



Rıfat'ın annesidir. Huysuzdur. Unutkanlık sorunu yaşamaktadır. Oğlu Rıfat'ı bile kimi zaman tanımadığı olmuştur. Kimi zaman Tahir ve Aylin'i de unutup, "kim bunlar" diye sorar. Burnunu sokmadığı şey yoktur.



Serkan Kuru

Fuat



Fuat, silah kaçakçılığıyla yer altı dünyasında kendine yer edinmiştir. Hiçbir kuralı yoktur. Acımasızdır. Baba Rıfat'la kıyasıya bir rekabet içindedir. Yeraltı dünyasının hakimi olmasına yegane engel olarak Rıfat'ı görür. Rıfat'ı ortadan kaldırdığında Aytekin abinin kendisine icazet vereceğini ve yeraltı dünyasında hakimiyet kuracağını düşünür. Aytekin abinin yanında büyümüştür. Nerdeyse manevi oğlu gibidir. Sinsi, ikiyüzlü bir adamdır. Ağzı iyi laf yapar. Aylin'i uzun süre kandırmayı başarmıştır ancak Aylin'i aldatırken yakalanınca ilişkileri bitmiştir. Aylin'in kendisinden intikam almak için Rıfat'la evlendiğinden emindir. Ama Aylin'i kaybettiği için hiç üzgün değildir. Üzüldüğü şey Rıfat'ın Aytekin abinin damadı olmasıdır.