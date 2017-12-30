Bahtiyar Ölmez yeni 9.bölüm fragmanı Bahtiyar Ölmez son 8.bölüm izleyiciyle ATV’de buluşuyor! Vatandaşlar sık sık Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanlarını araştırıyor. ATV’nin sevilen dizisi Bahtiyar Ölmez Cumartesi saat 20.00’da izleyicisine merhaba diyor. Bahtiyar Ölmez yeni 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bahtiyar Ölmez 8.bölümde Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Bahtiyar Ölmez son bölümde Aylin'in gönlünü alamayacağını anlayan Bahtiyar tüm gemileri yakar, her şeyi Aylin'e anlatmaya karar verir. Ancak Memduh ve Anıl'ın, Bahtiyar'a engel olmak için yaptıkları 'ilginç plan' işleri çok farklı bir noktaya taşır. Hem Aylin'in hayatı tehlikeye girer, hem de Aytekin Bahtiyar'a düşman kesilir. Üstelik bu düşmanlık öyle bir noktaya varır ki, Aytekin Bahtiyar'ın evinin adresini bulur! İşte merak edilen Bahtiyar Ölmez yeni 9.bölüm fragmanı Bahtiyar Ölmez son bölüm izleme linki sizlerle…

Bahtiyar Ölmez 9.yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yerini alacaktır

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.YENİ BÖLÜM 1.FRAGMANI

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.YENİ BÖLÜM 2.FRAGMANI

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.YENİ BÖLÜM 3.FRAGMANI

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Rıfat Baba, Çağla'nın babasını vurdu!"

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON 7.BÖLÜM ÖZET

Aylin'in ve Çağla yüzleşmesi, Aylin'in Bahtiyar'a olan ilgisini bir anda nefrete dönüştürür. Aylin evi terk eder. Bahtiyar Aylin'e kendini affettirmek için ne yapacağını şaşırır. Memduh ve Anıl'ın buldukları çözüm her şeyi halledecek türdendir. Ancak Çağla kendine yeni bir müttefik bulmuştur: Fuat. Fuat'ın hamlesi yüzünden Bahtiyar işleri yoluna koyamaz, tam tersine Aylin'in ona olan nefreti artar. Bütün bunlar olurken Nuran Caner birlikteliğini öğrenen Bahtiyar, ikisini ayırmaya karar verir ve Caner'le yüzleşir. Öte yandan Aylin'in gönlünü alamayacağını anlayan Bahtiyar tüm gemileri yakar, her şeyi Aylin'e anlatmaya karar verir. Ancak Memduh ve Anıl'ın, Bahtiyar'a engel olmak için yaptıkları 'ilginç plan' işleri çok farklı bir noktaya taşır. Hem Aylin'in hayatı tehlikeye girer, hem de Aytekin Bahtiyar'a düşman kesilir. Üstelik bu düşmanlık öyle bir noktaya varır ki, Aytekin Bahtiyar'ın evinin adresini bulur!

BAHTİYAR ÖLMEZ KONUSU

Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir.

Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.

BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI

YETKİN DİKİCİLER

Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşamak Bahtiyar'ın en büyük hayalidir. Mezar taşı satan babasının mermerci dükkanında çalıştıktan sonra cenaze arabası şoförlüğüne girmiştir ama hep kirişi kırmanın peşindedir. Kendine göre dünyanın en uyanık adamıdır, Şinasi'ye kendisini överek anlatır. Bir gün cenaze arabasından öfkeyle fırlattığı deve kuşu yumurtasının hayatını değiştireceğinden habersizdir.

HANDE SUBAŞI

Aytekin abinin kızıdır. Çok güzel olduğu kadar da gururuna düşkündür. Gururu için yapmayacağı şey yoktur. İnatçı ve kararlıdır. İç mimardır. Aytekin abinin kızı olması herkesin ona kolayından yaklaşamamasına neden olur. Zamanla Bahtiyar'a aşık olacaktır.

GÜVEN HOKNA

Rıfat'ın annesidir. Huysuzdur. Unutkanlık sorunu yaşamaktadır. Oğlu Rıfat'ı bile kimi zaman tanımadığı olmuştur. Kimi zaman Tahir ve Aylin'i de unutup, "kim bunlar" diye sorar. Burnunu sokmadığı şey yoktur.

ORHAN AYDIN

Yeraltı dünyasının baronu. Prensip sahibi. Acımasız ama ilkeli. İşine duygularını karıştırmaz. Oğlu vaktiyle baskılarına dayanamamış intihar etmiştir. Bunu Aylin'den başka kimse bilmez. Kimsenin bilmesine de izin vermez. Bu nedenle Aylin ne yaparsa yapsın hiç sorgulamaz. Fuat'ı bırakıp Rıfat'la evlendiğini öğrendiğinde tepkisi sadece "hayırlı olsun"dan ibarettir. Ne ki, Aylin'in dul ve çocuklu Rıfat'la evlenmesine anlam veremez.

Serkan Kuru-Fuat

Fuat, silah kaçakçılığıyla yer altı dünyasında kendine yer edinmiştir. Hiçbir kuralı yoktur. Acımasızdır. Baba Rıfat'la kıyasıya bir rekabet içindedir. Yeraltı dünyasının hakimi olmasına yegane engel olarak Rıfat'ı görür. Rıfat'ı ortadan kaldırdığında Aytekin abinin kendisine icazet vereceğini ve yeraltı dünyasında hakimiyet kuracağını düşünür. Aytekin abinin yanında büyümüştür. Nerdeyse manevi oğlu gibidir. Sinsi, ikiyüzlü bir adamdır. Ağzı iyi laf yapar. Aylin'i uzun süre kandırmayı başarmıştır ancak Aylin'i aldatırken yakalanınca ilişkileri bitmiştir. Aylin'in kendisinden intikam almak için Rıfat'la evlendiğinden emindir. Ama Aylin'i kaybettiği için hiç üzgün değildir. Üzüldüğü şey Rıfat'ın Aytekin abinin damadı olmasıdır.

Rol Aldığı Diziler

Bahtiyar Ölmez (2017) - Fuat

Semih Öztürk-Caner

Fuat'ın kardeşidir. İyi eğitim almış yakışıklı, abisinin aksine nazik bir delikanlıdır. "Fuat'ın kardeşi" olarak anılmaktan hiç hoşlanmaz. Mafya aleminden nefret eder. Özgürlüğüne düşkündür. Parasıyla övünmeyi sevmez. Nuran'ın aksine mütevazi olmaktan hoşlanır. Nuran'la kurduğu ilişki onu Baba Rıfat rolü oynayan Bahtiyar Ölmez'le karşı karşıya getirecektir.