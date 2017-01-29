Bana Sevmeyi Anlat dizisi final yapıyor
Fox TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Bana Sevmeyi Anlat final yapıyor.
Yaz aylarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ, Seda Bakan ve Dolunay Soysert’in rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat dizisinden kötü haber. Reyting yarışınına ilk bölümlerde iyi başlayan Bana Sevmeyi Anlat, yeni sezonda zorlu rakipleriyle yarışta geride kalınca erken final kararı alındı.
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/29/290120171423333508776_3.jpg>
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/29/290120171423333508776_3.jpg>
Dizinin oyuncularından Dolunay Soysert de son set gününden çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak böyle veda etti…
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