Beni Bırakma 57. yeni bölüm izle Beni Bırakma son bölüm canlı izle ATV’de

Beni Bırakma 57. yeni bölüm Beni Bırakma son 56.bölüm canlı izle ATV’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen Beni Bırakma dizisi son bölümde neler oldu? Beni Bırakma yeni bölümde neler olacak? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Beni Bırakma dizisi hafta içi her gün saat 15.00’da izleyiciyle buluşuyor. Başlıca rollerde Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova’nın yer aldığı dizinin hikayesi aile olma, sadakat, aşk ve ihanet gibi temalar üzerinden ilerliyor. Beni Bırakma son bölümde Bora, Zeynep’i elde etmekte kararlıdır. Bora, Zeynep'i elde etmekte kararlıdır fakat Emre ise Bora'nın karanlık yüzünün farkındadır ve peşini bırakmayacaktır. Zeynep ise masumiyetini kanıtlama yolunda elinden geleni yapmaya hazırdır. Merak ve azimleri Emre ve Zeynep'i birbirlerinden habersiz sürpriz bir gerçeğe götürür. Sıla, daha fazla dayanamaz ve Tarık'a olan aşkını kalbine gömüp gitmeye karar verir

BENİ BIRAKMA 56.BÖLÜM ÖZETİ

Bora, Zeynep’i elde etmekte kararlıdır.

Bora, Zeynep'i elde etmekte kararlıdır fakat Emre ise Bora'nın karanlık yüzünün farkındadır ve peşini bırakmayacaktır. Zeynep ise masumiyetini kanıtlama yolunda elinden geleni yapmaya hazırdır. Merak ve azimleri Emre ve Zeynep'i birbirlerinden habersiz sürpriz bir gerçeğe götürür. Sıla, daha fazla dayanamaz ve Tarık'a olan aşkını kalbine gömüp gitmeye karar verir. Tarık, Cengiz'in Sıla'ya yaptıklarını öğrenir ve Sıla'nın gidişini önlemek için harekete geçer.

BENİ BIRAKMA 55.BÖLÜM ÖZETİ

Esin'in yazdığı mektup Zeynep'in elinde.

Zeynep, Esin'in Vedat'a yazdığı itiraf mektubunu Vedat'a açıklamak üzereyken Esin gelir ve mektubun Zeynep'te olduğunu görür. Zeynep ise gerçekleri açıklamaya kararlıdır. Öte yandan Bora, Esin'in fotoğraflarını Cansu'dan almaya çalışırken Emre'ye yakalanır. Emre, Zeynep'in masumiyetini öğrenmeye çok yaklaşır. Cengiz, Sıla'yı evden ve Tarık'ın hayatından kovar. Sıla da dayanamayarak evi terk eder. Meltem ise Sıla'yla olan savaşını kazandığını düşünürken Tarık'ın sürpriz bir gerçeğe ulaşması Meltem'in oyununu boşa çıkartacaktır.

BENİ BIRAKMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esengül Aypek

Esengül Aypek, 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyuncu olmak isteyen Esengül Aypek bunun üzerine eğitim almıştır. En son Star Tv'de yayınlanan Beni Affet dizisinin kadrosuna dahil olarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı ve dizi de Elif karakterini canlandırıyordu.

Emrah Akduman

1982 doğumlu oyuncu Emrah Akduman İlköğretim ve Ortaokul eğitimini doğup büyüdüğü şehir Ankara’da tamamlamış ardından İstanbul’a taşınmış ve Turizm Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Sanatçı kökenli bir ailenin evladı olan Emrah Akduman Berksoy Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca Sadri Alışık Akademisinde Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından Metod Oyunculuk atölyesi bünyesinde yer almış ve bugüne kadar bir çok dizi, sinema ve tiyatro oyuncularında yer almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Keje isimli dizi ile gerçekleştiren Emrah Akduman daha sonra Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi, Janjan, Umut Adası, Sevgi Bağlayınca, Kampüste Çıplak Ayaklar, Darbe, Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde rol almıştır. Oyunculuk dışında müzisyen kimliği ilede ön plana çıkan Emrah Akduman 2015 senesinde Çok Zor isimli single çalışmasının klip yönetmenliğinide yapmıştır. 2018 yılında Atv kanalında yayınlanacak olan Beni Bırakma dizisinde Cansu karakterini canlandıracaktır. Emrah Akduman aslen Ankara’lıdır ve Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Sude Doğar

Ekranlarda yeni olan Sude Doğar ODTÜ matematik bölümü öğrencisidir. Oyunculuğa meraklı olan Doğar oyunculuk eğitimleri almıştır. Daha sonra Maydonoz Ajans’a kayıt olmuş ve Beni Bırakma dizisi kadrosunda yer bulmayı başarmıştır. Dizide Sude ana karakterler arasındadır.

Kariyerine yeni başlaması nedeniyle biyografisi ile ilgili fazla bilgi bulunmamakta. Eğitim hayatını sürdürmesinden dolayı Ankara’da yaşayan oyuncunun yeni başlayan kariyerinde başarılı olmasını diliyoruz.

Özlem Önemli

Sıla Özlem Önemli 2018 yılında Atv ekranlarında yayınlanacak olan Beni Bırakma dizisinde Aslı karakterini canlandıracaktır.

Ankara Çankaya Anadolu Lisesi ile Ankara Kırkkonaklar Lisesini tamamlayan Sıla Özlem Önemli eğitimi için gittiği Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk ve Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Ayrıca çok iyi dansçı olan Sıla Özlem Önemli eğitimin yanı sıra modern dans, bale ve stretching dersleri vermekte aynı zamanda tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. Sıla Özlem Önemli aslen Ankara’lıdır.

Berkay Veli

8 Ocak Pazartesi ekranlara gelmesi beklenen dizinin fragmanı da yayınlandı. Oldukça ilgi gören fragmanda bir çok yeni oyuncu göze çarpıyor. Onlardan biri de dizide Emre karakterine hayat verecek olan genç oyuncu Berkay Veli. Yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncu dizide Zeynep karakterinin sevgilisini canlandıracak. Beni Bırakma Emre Kimdir yakından tanıyalım.

Emre karakterine hayat verecek olan oyuncu Berkay Veli Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Büyük Sultan ve Zincire Vurulmuş Prometheus gibi tiyatro oyunlarında yer alan oyuncunun henüz ekran deneyimi bulunmamaktadır. Beni Bırakma Berkay karakteri oyuncunun ilk ekran deneyimi olacak.

Çağla Çukurova

ODTÜ Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi model Çağla Çukurova Miss Turkey 2016 güzellik yarışması ile adını duyurmuştur. International Kraliçesi seçilen ve ardından yarışmadan çekildiğini belirten Çağla Çukurova 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Yarışmanın ardından kendisini sağlıklı yaşam ve spor’a adadığını belirten Çağla Çukurova Spor ve dansın kendisi için hayatının vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirtmiştir.

Bundan sonraki yaşantısında reklam ve kaliteli yapıtların içerisinde yer almak istediğini ve bu yönde eğitimini sürdürmek istediğini belirtmektedir.

BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır.

Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir?