Beni Bırakma oyuncu kadrosu konusu nedir Beni Bırakma ilk 1.bölüm fragmanı yayında!
Beni Bırakma dizisi ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Beni Bırakma ilk 1.bölüm fragmanı yayında! Ekranların yeni dizisi olmaya aday Beni Bırakma oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor. Beni Bırakma günlük dizisi ATV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. ATV yeni sezon dizileri arasında iddialı giriş yapacak olan Beni Bırakma başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova'nın paylaşıyor. Beni Bırakma dizisi 8 Ocak tarihinde hafta içi her gün 15.00’da izleyiciyle buluşacak. Beni Bırakma konusu Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Beni Bırakma’nın çekimleri Ankara’da yapılıyor. Peki Beni Bırakma dizisi 1.bölümde neler yaşanacak? İşte sık sık araştırılan Beni Bırakma dizisi ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Beni Bırakma ilk 1.bölüm fragmanı yayında! Haberimizde sizlerle…
Beni Bırakma dizisi ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Beni Bırakma ilk 1.bölüm fragmanı yayında! ATV ekranlarında fırtına gibi esecek yeni bir dizi geliyor. Beni Bırakma oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma konusu nedir? Beni Bırakma 1.bölüm fragmanında neler oluyor? ATV izleyicisi Beni Bırakma dizisiyle hafta içi her gün saat 15.00’da buluşacak. Şimdiden merak konusu olan dizi Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosuyla adeta göz dolduruyor. Beni Bırakma konusu ise şu şekilde; Ankara’nın en köklü ailelerinden biri olan Sayar’ları takip eden dizide ailenin babası Cengiz yıllar içerisinde tırnaklarıyla kazıyarak olduğu yere gelmiş ve oğullarını büyütmüştür. Aile geleneklerine önem veren Cengiz, aralarında her ne yaşanırsa yaşansın, akşam tüm ailenin aynı masada oturmasına dikkat eder. 8 Ocak Pazartesi günü atv ekranlarında başlayacak olan Beni Bırakma’nın çekimleri Ankara'da gerçekleşiyor. Dizinin yapımcılığını Nilgün Sağyaşar ve Ayşe Medran üstlenirken prodüksiyon Focus Film’in imzasıyla hayata geçiyor. İşte merak konusu olan Beni Bırakma dizisi ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Beni Bırakma ilk 1.bölüm fragmanı yayında! Haberimiz ve detaylar star.com.tr’de!
Başlıca rollerde Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova’nın yer aldığı dizinin hikayesi aile olma, sadakat, aşk ve ihanet gibi temalar üzerinden ilerliyor.
BENİ BIRAKMA 1.BÖLÜM FRAGMANI
BENİ BIRAKMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Esengül Aypek
Esengül Aypek, 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyuncu olmak isteyen Esengül Aypek bunun üzerine eğitim almıştır. En son Star Tv'de yayınlanan Beni Affet dizisinin kadrosuna dahil olarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı ve dizi de Elif karakterini canlandırıyordu.
Emrah Akduman
Sude Doğar
Ekranlarda yeni olan Sude Doğar ODTÜ matematik bölümü öğrencisidir. Oyunculuğa meraklı olan Doğar oyunculuk eğitimleri almıştır. Daha sonra Maydonoz Ajans’a kayıt olmuş ve Beni Bırakma dizisi kadrosunda yer bulmayı başarmıştır. Dizide Sude ana karakterler arasındadır.
Kariyerine yeni başlaması nedeniyle biyografisi ile ilgili fazla bilgi bulunmamakta. Eğitim hayatını sürdürmesinden dolayı Ankara’da yaşayan oyuncunun yeni başlayan kariyerinde başarılı olmasını diliyoruz.
Özlem Önemli
Berkay Veli
8 Ocak Pazartesi ekranlara gelmesi beklenen dizinin fragmanı da yayınlandı. Oldukça ilgi gören fragmanda bir çok yeni oyuncu göze çarpıyor. Onlardan biri de dizide Emre karakterine hayat verecek olan genç oyuncu Berkay Veli. Yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncu dizide Zeynep karakterinin sevgilisini canlandıracak. Beni Bırakma Emre Kimdir yakından tanıyalım.
Emre karakterine hayat verecek olan oyuncu Berkay Veli Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Büyük Sultan ve Zincire Vurulmuş Prometheus gibi tiyatro oyunlarında yer alan oyuncunun henüz ekran deneyimi bulunmamaktadır. Beni Bırakma Berkay karakteri oyuncunun ilk ekran deneyimi olacak.
Çağla Çukurova
BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?
Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır.
Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir?
Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.
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