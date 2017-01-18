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'Beşiktaş'taki bombalı saldırı Arka Sokaklar'da!

Arka Sokaklar yeni bölümünde Beşiktaş'taki bombalı saldırıya yer veriyor...

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'Beşiktaş'taki bombalı saldırı Arka Sokaklar'da! Dizinin bu Cuma ekrana gelecek olan bölümünde Vodafone Arena'da meydana gelen bombalı saldırıya yer veriliyor.
 
Günümüzde yaşanan ve toplumun her kesimini ilgilendiren olaylara dizide yer veren Arka Sokaklar ekibi, bu defa da 10 Aralık gecesi Vodafone Arena'da Çevik Kuvvet Polisleri'ne yönelik gerçekleşen bombalı saldırıya değiniyor.

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