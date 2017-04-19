Bir Deli Sevda bu akşam neden yok yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

Bir Deli Sevda bu akşam neden yok? Show TV’nin yeni dizisi Bir Deli Sevda final yapmadan yayından kaldırıldı mı? Bu akşam 3. yeni bölümü ekrana gelecek olan ve yeni bölüm fragmanı da yayınlanan Bir Deli Sevda dizisi Show TV yayın akışından çıkarıldı. Bir Deli Sevda dizisinin yayın akışından çıkarılmasıyla ilgili yapımcı firma ve kanal herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos, Deniz Uğur, Itır Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Mehmet Esen, Deniz Özerman, Tolga Evren, Zuhal Yalçın, Seren Deniz Yalçın, Şan Aydemir, Mehmet Çelik, Devran Volkan Alkan, Destina Başer’in yanı sıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can’ın da yer aldığı Bir Deli Sevda dizisinin akıbetiyle ilgili yapılacak açıklamalar haberimizde yer alacak.

SHOW TV 19 NİSAN 2017 YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show - Tekrar

00.00 Bahis - Yabancı Sinema

02.00 Yabancı Sinema

04.00 Nursel'in evi

BİR DELİ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar her şeyden habersiz bir şekilde Mehmet’in daveti üzerine lansmana gider ve farkında olmadan Cengiz’e hayatının şokunu yaşatır. Yıllarını vererek kurduğu imparatorluğun Bahar’ın ortaya çıkışı ile bozulacağını düşünen Cengiz ise bir plan yapar ve Bahar’ı çevresinden uzaklaştırmaya karar verir. Fakat Cengiz’in kurduğu plan işlerin daha da karışmasına ve Mehmet’le Bahar’ın arasındaki ilişkinin boyut değiştirmesine neden olacaktır.

Yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği Show TV’nin dev kadrosu ile dikkat çeken dizisi "Bir Deli Sevda" Her Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can’ın da yer aldığı dizinin konusu: Bahar (Cansu Tosun), İstanbul’un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak’ta annesi Nermin’le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar’ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal’in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet’e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet’in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar’ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

"Bir Deli Sevda"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk kaleme alıyor.