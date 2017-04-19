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Bir Deli Sevda yeni bölüm ne zaman

Bir Deli Sevda bu akşam neden yayınlanmıyor, ne zaman? Show TV’nin yeni dizisi Bir Deli Sevda’nın final yapacağı haberleri ortalıkta dolaşıyor. 3. yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek olan Bir Deli Sevda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı fakat son anda Show TV yayın akışından çıkarıldı.

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Bir Deli Sevda bu akşam neden yok? Show TV’nin yeni dizisi Bir Deli Sevda final yapmadan yayından kaldırıldı mı? Bu akşam 3. yeni bölümü ekrana gelecek olan ve yeni bölüm fragmanı da yayınlanan Bir Deli Sevda dizisi Show TV yayın akışından çıkarıldı. Bir Deli Sevda dizisinin yayın akışından çıkarılmasıyla ilgili yapımcı firma ve kanal herhangi bir açıklama yapmadı. Reytinglerde kötü giden dizinin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili herhangi bir açıklama da şimdilik yapılmış değil. Yapılacak açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

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