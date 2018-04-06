Bir Mucize Olsun son 1.bölüm FOX TV izle Bir Mucize Olsun yeni 2.bölüm fragmanı izle



Bir Mucize Olsun 2.yeni bölüm fragmanı Bir Mucize Olsun 1.son bölüm izleme linki şimdiden dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bir süredir tanıtımları yayınlanan Bir Mucize Olsun dizisi ilk bölümü ile 6 Nisan akşamı dizi izleyicileriyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Bir Mucize Olsun dizisi 1. bölümüyle seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. FOX ekranlarında önümüzdeki hafta ikinci bölümü ile izleyici ile buluşacak olan dizi oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Seyirciler merak ettiği Bir Mucize Olsun'un oyuncu kadrosunu ve konusu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Başrollerinde Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal ve Ahu Sungur gibi isimlerin rol aldığı Bir Mucize Olsun dizisi ikinci bölümü ile 13 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan ve Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı dizinin son bölümünde Çukurdere'nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla (Su Kutlu) onu yetiştiren Maksude'nin (Ahu Sungur) yanında evlatlık gibi değil, hizmetçi gibi bir yaşam sürüyor. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen günlerden bir gün kapılarını Yiğit (Furkan Palalı) adında genç bir avukat çalıyor. Gerçek anne babasının kim olduğunu bilmeyen Damla'ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar (Cihan Ünal) olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söylüyor. Yiğit getirdiği haberle Damla'ya zorluklarla dolu bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakla kalmıyor, ona bir de aşık oluyor.

Dizide Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal, Ahu Sungur ve Ayşegül Günay’a, Meral Çetinkaya, Murat Daltaban, Bala Atabek, Anıl İlter, Rıdvan Aybars Düzey, Dilhan Aras, Elif Gizem Aykul, Oral Özer, Rozet Hubeş, Funda Eskioğlu, Tahsin Lale, Bulut Akkale, Cansu Kurgun, Sekvan Serinkaya, Fahri Öztezcan, Binnaz Ekren, Elif Akdemir, Halil Demir, Poyraz Saygılı, Anıl Yıldız, Ebru Emre gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



BİR MUCİZE OLSUN 1.BÖLÜM FRAGMANI











BİR MUCİZE OLSUN 1.BÖLÜM ÖZETİ



Çukurdere'nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla onu yetiştiren pavyon şarkıcısı Maksude'nin yanında evlatlık gibi değil, bir hizmetçi gibi eziyet dolu bir yaşam sürmektedir. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen hayatı bir gün kapılarını Yiğit adında genç bir avukatın çalmasıyla aniden değişir. Yiğit gerçek ailesini tanımayan Damla'ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söyler.











Maksude’nin zulmü altında geçen yıllar boyunca hep bir mucize bekleyen Damla, bu son derece güven verici genç adamın ardından gider. Ancak Sancaktar Konağı’nın sakinleri bu beklenmedik akrabanın gelişinden son derece rahatsız olmuştur. Anne ve babasının ölümünün ardındaki sırdan habersiz olan genç kız düşmanlarla çevrili bu konakta yaşamak zorundadır. Dedesinin ona gösterdiği sevgiye rağmen Damla için bu hiç de kolay olmayacak gibi görünmektedir.











BİR MUCİZE OLSUN HİKAYESİ...



Çukurdere'nin çamurlu sokaklarında büyüyen Damla onu yetiştiren Maksude'nin yanında evlatlık gibi değil hizmetçi gibi bir yaşam sürmektedir. Sefalet ve umutsuzluk içinde geçen günlerden bir gün kapılarını Yiğit adında genç bir avukat çalar. Gerçek anne babasının kim olduğunu bilmeyen Damla'ya dedesinin ülkenin sayılı zenginlerinden biri olan Azim Sancaktar olduğunu ve ona yeni bir hayat vermek istediğini söyler. Yiğit getirdiği haberle Damla'ya zorluklarla dolu bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakla kalmayacak ona aşık da olacaktır.







BİR MUCİZE OLSUN OYUNCULARI



Furkan Palalı

Yiğit Tümer



Otuzlu yaşlarının başında... Küçük yaşta yetim ve öksüz kalmış. Son derece çalışkan, dürüst ve cesur bir avukat. Azim Sancaktar’ın sağ kolu... Doğruluk ve adaletten şaşmayan, kararlı, cesur bir adam... Asla pes etmeyen, inatçı ve hırslı bir yapısı var. Korumacı tarafı fazla gelişmiş. Damla’ya da ilk önce bu refleksle yaklaşıyor. Zamanla Damla’nın iyiliğine, masumiyetine ve cesaretine tanık oldukça genç kıza aşık olmaktan kendini alamıyor.



Su Kutlu

Damla Sancaktar



Yirmili yaşlarının başında... Gerçek anne ve babasını tanımadan analığı Maksude tarafından evlatlık olarak büyütülmüş. İyi kalpli, sevgi dolu, şefkatli ve dürüst bir kız. Çevresindeki insanların sorunlarına karşı son derece ilgili. Yardımsever ve fedakar... Samimi, sıcakkanlı ve mütevazı... Zorluklarla, sefaletle dolu bir hayat yaşasa da umudunu kaybetmiyor. Bir gün bir mucize olacağına, gerçek aşkı ve sevgiyi bulacağına inanıyor.







Cihan Ünal

Azim Sancaktar



Yetmişli yaşlarının başında... İnşaat sektöründe zirveye ulaşmış zengin ve güçlü bir işadamı. Zeki, hırslı, son derece otoriter ve acımasız... Bugüne kadar etrafına korku salarak herkesi kontrol etmiş. Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiğinden beri farklı bir insana dönüşmüş. Artık bu hayattaki tek amacı işlediği günahların vebalini ödemek.



Ayşegül Günay

Esma Sancaktar



Ellili yaşlarının başında... İnanılmaz bir yükselme hırsı var. Azim Sancaktar gibi zengin ve kudretli bir adamla evlenerek amacına ulaşmış. Zamanla sosyetenin tanınmış simalarından biri olmuş. Her daim bakımlı, son derece hoş ve alımlı bir kadın. Küstah ve insanlara üstten bakan bir yapısı var. Küçük dağları ben yarattım havasında. Aşırı kontrolcü ve bencil... Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey umurunda değil. Gücü ve iktidarı elinde tutmak için yapmayacağı şey yok. Kafasında bin tilki dolanıyor ama bininin de kuyruğu birbirine değmiyor.



Rıdvan Aybars Düzey

Fırat Yalçın



Yirmili yaşlarının sonunda... Çöpçülük yaparak hayatını kazanan Çukurdere mahallesinin bıçkın delikanlısı. Damla’ya aşık. Ama bu aşk karşılıksız. Hırsı öfkesi hep bundan dolayı. İsyankar bir adam... Sevdikleri için ölür de öldürür de... Gözü kara... Sağı solu belli olmayan Fırat Nehri gibi deli bir oğlan.

