Bizans Oyunları oyuncuları kimdir? Bizans Oyunları kadrosu kim kimdir?

Bizans Oyunları oyuncuları kimdir? Show TV’de bu akşam ekranlara gelen Bizans Oyunları oyuncu kadrosu merak ediliyor. Birbirinden dikkat çekici oyuncularıyla keyifle izlenen Türk komedi filmi Bizans Oyunları konusu; Güney Amerika’nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans’ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz.

BİZANS OYUNLARI OYUNCU KADROSU

TUVANA TÜRKAY (AYÇÖREK HATUN)

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

TOLGAHAN SAYIŞMAN (PRENS ADONİS)

Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV'de yayınlanmış Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. Show TV'de başlayan Asla vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmıştır.

GONCA VUSLATERİ (5. KLİTORYA)

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşamak zorunda kaldı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

HAZAL ŞENEL (ÇİĞ BÖREK)

Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmaktadır. Ayrıca tiyatro oyunlarında oynamakta, bale eğitimi almakta ve Halk oyunları ile ilgilenmektedir. Birçok tiyatro oyununda oyunculuk yapmıştır.

İlk olarak atv'de yayınlanan Sinem Kobal'ın baş rolünde oynadığı Selena adlı dizide Kıvılcım Aykar adlı bir karakteri canlandırmıştır. Ardından Show TV'de yayınlanan Türk Malı adlı güldürü dizisinde ailenin kız çocuğu olan Melodi Kuzu'yu oynamıştır. Şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde Salça karakterini canlandırmıştır.