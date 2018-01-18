Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye son 18.bölüm izle FOX TV’de! Vatandaşlar Bizim Hikaye son bölüm izleme linki ve Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı araştırması yapmaya başladı. Peki Bizim Hikaye 18.bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Fragmanın en dikkat çeken bölümü ise Barış ve Filiz’in tartışmasıdır. İkisi de birbirine aşıktır. Barış, aşkını anlatırken, Filiz bu aşkın onu düşürdüğü durumlardan bahsetmektedir. Filiz için Barış’a hissettiği duygular, onun hayatını daha çok karıştırmaktadır. Barış, son bir hamle yaparak Filiz’i öpmeye kalkar. Barış ne olursa olsun Filiz’i ikna etmeye kararlıdır. Başrollerini güzeller güzeli Hazal Kaya ve yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in canlandırdığı dizi Bizim Hikaye yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Peki Bizim hikaye son bölümünde neler yaşandı? Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir? İşte merak edilen Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye son 18.bölüm izle FOX TV’de! Detaylar haberimizde…

BİZİM HİKAYE 18.BÖLÜM FRAGMANI

18. Bölümde Neler Olacak?

Fragmana baktığımız zaman, Filiz gelinlik içerisinde bir odadır. Kapıyı açmaya çalışmaktadır ama kapı kilitlidir. Barış, Filiz’i kaçırmıştır. Bu da ikisinin yalnız olduklarının işaretidir. Bir yandan da Cemil, düğünden kaçırılan Filiz’i arar. Cemil, Filiz’in kaçırılmasının ardından çılgına dönmüştür.

Fragmanın en dikkat çeken bölümü ise Barış ve Filiz’in tartışmasıdır. İkisi de birbirine aşıktır. Barış, aşkını anlatırken, Filiz bu aşkın onu düşürdüğü durumlardan bahsetmektedir. Filiz için Barış’a hissettiği duygular, onun hayatını daha çok karıştırmaktadır. Barış, son bir hamle yaparak Filiz’i öpmeye kalkar. Barış ne olursa olsun Filiz’i ikna etmeye kararlıdır.

Yaşadıkları bütün zorluklara rağmen, ne birlikte olabilen, ne de ayrı kalabilen Filiz ve Barış’ı 18. bölümde neler bekliyor? Filiz kardeşlerine kavuşabilecek mi, yoksa daha beklemesi mi gerekiyor. 18 Ocak Perşembe akşamı, ana haber bülteninin ardından yayınlanacak bölümde bu sorunun cevabı bulunabilecek mi, izleyip göreceğiz.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.

Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?

Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.

Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.

Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır?

Önceki Bölümlere Kısa Bir Bakış

Yoksul bir semtte, beş kardeşi ve alkolik babası ile birlikte yaşayan Filiz, annelerinin ölümünün ardından, bütün ailesi için anne olmuştur. Filiz’in bütün hayatı kardeşleridir. Ailesini bir arada tutmaya çalışırken, kendi hayatını yaşamayı unutur. Bu arada sırlarls dolu olan Barış’la karşılarşır. İkisi arasında doğan aşk, Filiz’in de hayatını değiştirir.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya-Filiz

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz-Barış

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan-Fikri

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Yağızcan Konyalı-Rahmet

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.