Bizim Hikaye 26.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Bizim Hikaye 25.bölümde neler olacak? Bizim Hikaye son bölüm izleme linki ve Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları haberimizde yerini alıyor. Bizim Hikaye son bölümde neler oldu? Filiz Barış'ı Hülya ile yakınlaşırken görüyor ve bu duruma sinirleniyor. Ancak sevindirici haber olanları geçici bir süre de olsa unutturuyor. Fikri ameliyattan sapasağlam çıkıyor. Babaları'nın iyileşmesi Elibol ailesini sevince boğuyor. Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanı yine izleyiciyi merak içinde bırakıyor. Esra ile Hikmet'in başına gelen olaylar Elibol ailesini korkutur. Filiz çareyi Esra ile kesin bir dille konuşmakta bulur. Esra'da bu konuşmadan sonra Hikmet'le olan ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Filiz Esra ile konuşmasa bile Esra Hikmetten ayrılacaktır çünkü Asım'dan hamile kalmıştır. Yeliz'in pis işlere bulaşması yüzünden Elibol ailesi tehlikededir. Elmasları arayan bir adam Filiz'in kafasına silah dayar ve elmasların yerini sorar. İşte reyting rekoru kıran Bizim Hikaye 26.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 25.bölüm izle FOX TV’de! detaylara haberimizde yer verdik.

Bizim Hikaye Dizisinin 24. Bölümünde Neler Oldu?

Filiz Barış'ı Hülya ile yakınlaşırken görüyor ve bu duruma sinirleniyor. Ancak sevindirici haber olanları geçici bir süre de olsa unutturuyor. Fikri ameliyattan sapasağlam çıkıyor. Babaları'nın iyileşmesi Elibol ailesini sevince boğuyor. Fikri ölümün kıyısından döndüğü için kendini çok şanslı hissediyor ve keyfi yerine geliyor. Onun bu enteresan böbrek çalınma hikayesiyle ilgilenen bir muhabirle anlaşan Fikri para karşılığı onunla röportaj yapmayı kabul ediyor.

Barış ile Filiz arasındaki uzaklık giderek büyümeye başlıyor. Hülya bu durumu fırsat bilip Barış'a yanaşıyor. Barış ise Hülya ile yakınlaşarak hayatının en büyük hatasını yapıyor.

25. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanı yine izleyiciyi merak içinde bırakıyor. Esra ile Hikmet'in başına gelen olaylar Elibol ailesini korkutur. Filiz çareyi Esra ile kesin bir dille konuşmakta bulur. Esra'da bu konuşmadan sonra Hikmet'le olan ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Filiz Esra ile konuşmasa bile Esra Hikmetten ayrılacaktır çünkü Asım'dan hamile kalmıştır. Yeliz'in pis işlere bulaşması yüzünden Elibol ailesi tehlikededir. Elmasları arayan bir adam Filiz'in kafasına silah dayar ve elmasların yerini sorar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Filiz ise elmasların yerini bilmediğini söylese de adamı inandıramaz. Öte yandan Fikri ölümden dönse de akıllanmaz ve röportajdan aldığı parayı sağlığını tehlikeye atacak şeyler için kullanır. Hikmet borcunu ödeyebilmek için olmadık işlere girer. Barış mahalleye döner ve bu durum en çok Cemil'i rahatsız eder. Barış Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Bir yandan da babasını hayatından çıkarabilmek için ona para vermek zorundadır. Bu parayı nasıl bulacağı ise merak konusudur.

Bizim Hikaye Dizisi Konusu

Beş kardeşiyle birlikte yaşam mücadelesi vermeye çalışan Filiz, onlara hem anne hem de abla olmuştur. Filiz ailesine bakabilmek için ufak tefek işlerde çalışmak zorunda kalır. Annesi küçükken onları terk etmiş ve tüm yükü Filiz'in omuzlarına bırakmıştır. Filiz ise elinden geldiği şekilde ailesine bakar. Kardeşlerine çok düşkün olan Filiz'in tek derdi aileyi bir arada tutmaktır. Alkolik babası Fikri, zaman zaman Filiz'e hayatı zindan etse de ona bakma görevi yine ona aittir. Ev ekonomisine destek olmak için çeşitli işlerde çalışan aile'nin diğer üyeleri ablalarını yüz üstü bırakmazlar, ona destek olurlar. Hayat rutin bir şekilde devam ederken bir gün Filiz'in karşısına Barış adında yakışıklı ve gizemli bir genç çıkar ve Filiz'in hayatı tamamen değişir.

BİZİM HİKAYE 25.BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları

Asım (Berkay Akın)

Asım Esra'nın psikopat kocasıdır. Bakkal dükkanı işleten Asım, karısına şiddet uygular ve ona hayatı zindan eder.

1982 yılında dünyaya gelen Berkay Akın, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Bugüne kadar yer aldığı projeler ise; "Mor Menekşeler", "Yengeç Oyunu", "Acil Aşk Aranıyor", "Bir Yusuf Masalı", "Acayip Hikayeler"dir.

Ferda (Pınar Çağlar Gençtürk)

Ferda Tufan'ın eski eşidir. Yıllar önce kayıplara karışmıştır ve geri dönmemiştir. Ancak yıllar sonra yeniden Tufan'ın hayatına girerek onun kurduğu yeni ve mutlu hayatı bozmaya çalışır.

Pınar Çağlar Gençtürk 1982 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü'nden mezun olan Oyuncunun yer aldığı projeler ise; "Yedi Kocalı Hürmüz", "Çalıkuşu", "Arkadaşlar İyidir" ve "Muhteşem Yüzyıl"dır.

Şeyma (Evrim Doğan)

Şeyma oldukça histerik ve içine kapanık bir kadındır. Müjdenin annesi'dir. Temizlik hastası olan Şeyma aynı zamanda dışarı çıkmaktan korkar. Kendisini hep eve kapatan bu evhamlı kadın aynı zamanda Fikri'ye umutsuzca aşıktır.

1977 Yılında Ankara'da dünya'ya gelen Evrim Doğan,ın ilk oyunculuk deneyimi 2004 yılında çekilen "Cennet Mahallesi"dir. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Arka Sıradakiler", "Dinle Sevgili" ve "Gülümse Yeter" dir.

Esra (Pınar Töre)

Esra eşi Asım tarafından şiddet gören ve bu durum karşısında sessiz kalan çaresiz bir kadındır. Aynı zamanda kendilerine ait olan bakkal dükkanında çalışan Hikmet'in koruyup kolladığı ve aşık olduğu kadındır. Hikmet hep yanındadır ve ona destek olur. Esra'da ona karşı sevgi beslese de kocasından korkmaktadır.

1979 Yılında İstanbul'da dünya'ya gelen Pınar Töre, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimi "Çekmeceler" isimli filmdir. Daha sonra; "Aşk ve Ceza", ve "Anne" dizileriyle kariyerine devam etmiştir.