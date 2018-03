Bizim Hikaye 26.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 25.bölüm izle FOX TV’de Bizim Hikaye 26.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 25.bölüm izle FOX TV’de! Fox TV’nin her bölümü ilgiyle izlenen dram yüklü dizisi Bizim Hikaye 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye'nin heyecan dolu 24. bölüm finali'nin ardından Bizim Hikaye dizisi'nin takipçileri yeni bölüm fragmanı arayışına başladılar. Bizim Hikaye 25. Bölüm Fragmanı'nda yine heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Her bölümü olay yaratan dizi'nin bu haftaki bölümünde Elibol ailesi'nin evine tanımadıkları bir adam giriyor ve Filiz'den Elmasları istiyor. Ancak Elmas ile ilgili hiçbir şey bilmeyen Filiz, Elmaslardan haberi olmadığını söylese de adamı bir türlü ikna edemiyor ve adam Filiz'in kafasına silah dayıyor. Barış ve Filiz, Hülya'nın itirafından sonra tekrar bir araya gelebilecek mi? Yoksa aralarındaki bağ tamamen kopacak mı? Bizim Hikaye seyirciyi ekrana kilitleyecek bir bölümle daha seyircinin karşısına çıkıyor. Bizim hikaye yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe günü Saat: 20:00'de Fox TV'de. Fox TV'nin başarılı yapımlarından olan Bizim Hikaye dizisi'nin Yapımcılığı Med Yapım üstleniyor. Her bölümü olay yaratan dizi'nin yönetmenliği ise başarılı yönetmen Serdar Gözelekli'ye ait. Amerika'da çok sevilen ve eleştirmenlerden tam not alan “Shameless” dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye'nin başrollerinde ise güzel oyuncu Hazal Kaya ve Burak Deniz yer alıyor. İşte Bizim Hikaye 26.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 25.bölüm izle FOX TV’de!