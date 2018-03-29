Bizim Hikaye 28.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 27.bölüm izle FOX TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Bizim Hikaye 27. bölüm fragmanı izleyenlere hem heyecanlı hem de eğlenceli dakikalar yaşattı. Ömer'in iyiden iyiye Filiz'in hayatına dahil olması Barış'ı çileden çıkartır. Filiz'e söz dinletemeyen Barış, Ömer'in tehlikeli biri olduğunu farklı yollardan göstermeye çalışır. Filiz Barış'ın davranışlarını kıskançlık olarak yorumlarken Ömer'de potansiyel tehlikenin Cemil olduğunu düşünmekten vazgeçer ve Barış'ın gözetiminde olduğunu hissederek temkinli davranır. Bizim Hikaye son bölümde Barış'ın Hülya ile aşk yaşamasına çok sinirlenen Filiz soluğu Barış'ın kapısında alır. Aşk'a kapılarını kapatmış olan Filiz, Barış'la tartışırken bir anda ona aşkını ilan ediverir. Öte yandan Filiz'in çalıştığı kuru temizleme şirketi satılır ve yerine yeni bir patron gelir. Bu yeni patron Ömer Filiz'le yakınlık kurar. Ancak Barış bu adamdan şüphelenir.

Bizim Hikaye Dizisinin 26. Bölümünde Neler Oldu?

Barış'ın Hülya ile aşk yaşamasına çok sinirlenen Filiz soluğu Barış'ın kapısında alır. Aşk'a kapılarını kapatmış olan Filiz, Barış'la tartışırken bir anda ona aşkını ilan ediverir. Öte yandan Filiz'in çalıştığı kuru temizleme şirketi satılır ve yerine yeni bir patron gelir. Bu yeni patron Ömer Filiz'le yakınlık kurar. Ancak Barış bu adamdan şüphelenir. Belinde silah taşıdığını da görmesi üzerine Filiz'i uyarır. Ancak iyi niyeti elden bırakmayan Filiz, Barış'ın kuruntu yaptığını düşünür. Diğer yanda Fikri'de Şeyma ile evlenmenin derdine düşmüştür. Ancak önünde oldukça güçlü bir engel vardır. Şeyma'nın kızı Müjde annesine Fikri'yi layık görmez ve İşe yaramaz bir adamla evlenmesini istemez.

27. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Bizim Hikaye 27. bölüm fragmanı izleyenlere hem heyecanlı hem de eğlenceli dakikalar yaşattı. Ömer'in iyiden iyiye Filiz'in hayatına dahil olması Barış'ı çileden çıkartır. Filiz'e söz dinletemeyen Barış, Ömer'in tehlikeli biri olduğunu farklı yollardan göstermeye çalışır. Filiz Barış'ın davranışlarını kıskançlık olarak yorumlarken Ömer'de potansiyel tehlikenin Cemil olduğunu düşünmekten vazgeçer ve Barış'ın gözetiminde olduğunu hissederek temkinli davranır. Zeynep'in psikolojik olarak kendini mutsuz hissetmesi ve içine kapanması Filiz'i endişelendirir ve ne yapması gerektiğini düşünmeye başlar. Onun yardımına ise Ömer yetişir. Farklı emelleri olan Ömer, Filiz'i Zeynep'in problemini görüşmesi için bir pedagog'a yönlendirir. Öte yandan Asım'ın korkusuyla yaşayan Hikmet için ne yapacağını şaşıran Filiz, yine Ömer'in tavsiyesini dinleyerek bir yol dener ve bu Hikmet'i pek memnun etmez. Şükran'dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikrinin ise önce Müjde'yi ikna etmesi gereklidir. Müjde'nin Fikri'yi engelleme çabaları sonuçsuz kalsa da henüz son hamlesini yapmamıştır.

Bizim Hikaye Dizisi Konusu

Filiz'in 5 kardeşiyle birlikte verdiği yaşam mücadelesinin anlatıldığı Bizim Hikaye aldığı övgülerle ve iyi eleştirilerle yayın hayatına son sürat devam ediyor. Dizi'de anneleri tarafından çok küçük yaşta terk edilen 6 kardeşin hikayesine yer veriliyor. Filiz kardeşlerinin her türlü sorunuyla ilgilenen ve onlara annelik yapan bir genç kızdır. Çok güçlüdür ve kardeşlerini de kendisi gibi yetiştirmiştir. Kardeşleri de okuldan arta kalan zamanlarda eve maddi olarak destek sağlarlar. Filiz'de günü birlik işlerde çalışır. Bir gün mahalle'ye Barış adında gizemli bir delikanlı gelir ve Filiz'e aşık olur. Filiz önceliğini kardeşlerine vermiş ve kalbini aşka kapamıştır. Ancak Barış ne yapıp edip onun gönlünü kazanacaktır.

BİZİM HİKAYE 27.BÖLÜM 3.FRAGMAN

Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları

Kiraz (Zeynep Selimoğlu)

Ortaokul'da eğitim gören Kiraz, yaşının küçük olmasına rağmen evin en olgun karaktere sahip kişilerinden biridir. Merhametli ve sevgi doludur. Ev işlerinde ablasına elinden geldiğince yardımcı olur.

2007 senesinde dünyaya gelen Zeynep, Doğa-Oxford kolejinde okumaktadır. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de oyunculuk eğitimi alan başarılı minik oyuncu oldukça aktiftir. Juniorpark adlı Youtube kanalında Youtuber'lık yapmaktadır. "Bizim Hikaye" onun ilk dizi deneyimi olsa da ilk olarak "Mahalle" isimli sinema filmiyle oyunculuğa adım atmıştır.

Rahmet (Yağız Can Konyalı)

Lise son sınıf öğrencisi olan Rahmet, çok akıllı ve çalışkandır. Özellikle matematik zekası bir hayli yüksektir. Ancak bu zekasını paraya dönüştürme peşindedir. Özel ders vererek eve maddi destek sağlar. Kardeşlerini korur kollar. Filiz'in en büyük destekçisidir.

Yağız Can Konyalı 1991 senesinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Konyalı, ilk olarak "Öyle Bir Geçer Zaman ki" diziyle oyunculuk hayatına başlamıştır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Adı Mutluluk", "Kor", "Takım: Mahalle Aşkına" ve "İlk Aşk"tır.

Hazal Kaya (Filiz)

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir. Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz (Barış)

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan (Fikri)

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır. Çalışmamayı şiar edinmiştir. Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar. Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Nejat Uygur (Hikmet)

Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır. Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir. Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.