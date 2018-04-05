Bizim Hikaye 29.yeni bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye 28.bölüm FOX TV izle

Bizim Hikaye 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Nisan akşamı yayına giren Bizim Hikaye 28.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizinin son bölüm tekrarını ve yeni bölüm fragmanının izlemek isteyen dizi izleyicileri ayrıntıları bu haberimizden takip edebilirlirler. Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı ekranlarda. Ömer elmasların yerini öğrenmek için Zeynep’i kandırmaya çalışır. Filiz, Barış ve kardeşleri eksenine yeni giren Ömer’in amacı başkadır. Filiz, kaybolan Zeynep’i arar. Zeynep’in kaybolması herkesi şaşkına çevirir. Şaşkınlıkları küçük kızın kaçırıldığını anlamalarıyla daha da artar. Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanında görülenler, Zeynep ve Ömer arasında bir yakınlaşma olduğunu da ortaya koyar. Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı iki parça halinde yayınlandı. Her iki fragmanda da Zeynep’in kaçırılması ve Filiz’le Barış arasındaki gelişmeler ön planda. Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Perşembe akşamı Fox Tv ekranında yayınlanacak. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan’ın başrollerde oynadığı, Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi Bizim Hikaye 29.yeni bölüm fragmanı ve 28.son bölüm detayları haberimizde.







BİZİM HİKAYE 28.SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Barış’ın Ömer ile ilgili düşünceleri yanlış çıkmaz. Zeynep kaybolur. Bir süre sonra da kaçırıldığı anlaşılır. Zeynep’i kaçırıp alıkoyan Ömer’den başkası değildir. Ömer, elmasların yerini öğrenmek için Zeynep’i kullanacaktır. Filiz sokak sokak Zeynep’i ararken karşısına Ömer çıkar. Ömer, Zeynep’in babasını sorar. Filiz babası olmadığını söyler. Zeynep’i arama aşamasında Barış sürekli Filiz’in yanında olur. Bu olay kardeşiyle ilgili yaşadığı olumsuz günleri aklına getirir. Fikri ve Şükran aşk tazelemeye başlar. Şükran’ın birdenbire geri dönmesi Fikri’nin evlilik planını yok eder. Müjde annesinin Fikri’den kurtulduğuna sevinirken Rahmet sorun çıkarmaya başlar. Muzi ile yakınlaşan Rahmet, Müjde’yi delirtir. Zeynep ve Ömer arasında bu sırada bir bağ oluşur. Ömer acaba bu bağdan etkilenerek Zeynep’i bırakacak mıdır? Filiz ve Barış için bu olay bir dönüm noktası olacak mıdır? Komedinin ve dramın aynı anda yaşanabildiği Bizim Hikaye, yeni bölümüyle hangi gelişmelere sahne olacak?



Zeynep’in ortadan kaybolması herkesi mahveder. Çocuğun kaçırıldığının ortaya çıkması kafaları daha da karıştırır. Barış ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken bu durum ona kardeşiyle yaşananları hatırlatmıştır. Barış ve Filiz bu duygusal ortamda birbirlerine destek olurlar. Diğer yanda Zeynep’ten elmasların yerini öğrenmeye çalışan Ömer’le Zeynep arasında bir bağ gelişir. Bakalım bu bağ, Ömer’i insafa getirecek midir?







Fikri ise Şükran’dan onu aldatmasının intikamını almaya çalışan kendini yeniden onun peşinde savrulurken bulur. Nişanı iptal olan Şeyma karalar bağlarken eski karı koca aşklarını tazelerler. Ancak Şükran’ı bir sürpriz beklemektedir. Annesinin Fikri’den kurtulmasına sevinen Müjde ise Rahmet’in kendisinden uzaklaşmasıyla giderek hırçınlaşır. Rahmetle Muzinin arkadaşlığı Müjde’yi çıldırtacaktır.



Bizim Hikaye Perşembe 20.00'de FOX'ta!







İŞTE BİZİM HİKAYE 27.BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki bölümde Ömer, Filiz’i etkilemeye çalışırken Barış’ın radarına takılır. Bir yandan Ömer, Filiz’in güvenini kazanmaya çalışır. Diğer yandan da Barış, Filiz’i uyarmak için elinden geleni yapar. Barış, Filiz’in ona söylediklerine inanmayacağını anlayınca planını değiştirir. Barış, Ömer’i yakın takibe alarak onun hakkında bir bilgi edinmeye çalışır. Fikri ise Şeyma ile evlenmenin peşindedir. Aşamadığı tek engel ise Müjde’nin inatçı tavırlarıdır. Fikri evlilik planlarını yaparken beklemediği bir gelişme olur. Şükran geri döner. Fikri ne yapacağını şaşırır.











BİZİM HİKAYE KONUSU



Filiz, anneleri onları bırakıp gittiğinden beri kardeşlerinin ve babalarının bakımını üstlenmiş gen bir kızdır. Yoksul bir semtte yoksul bir ailedirler. Babaları alkoliktir. Filiz, evin geçimi için sürekli çalışmak zorundadır. Birden karşısına Barış çıkar. Yakışıklı bir genç adam olan Barış’ın hayatı sırlarla doludur. Uzun süre Filiz, Barış’a olan hislerini saklar. Onun için öncelikli olan kardeşlerine bakmak ve ailesini bir arada tutmaktır. Bir taraftan da Filiz’e aşık olan Cengiz’in müdahaleleri vardır. Babası Fikri yüzünden yaşadıkları sorunlar da cabasıdır. Kısa yoldan para bulma hevesi nedeniyle başı sürekli derde girer. Filiz, bir yandan da babasını toplamaya çalışır.



BİZİM HİKAYE OYUNCULARI



Filiz (Hazal Kaya)



Evin en büyük kızı olan Filiz, kardeşlerine bakmak için liseden sonra okumaz. Evin bütün yükü onun omuzlarındadır. Maddi ve manevi olarak sorumlulukları üstlenir. Gururlu ve güzel bir kız olan Filiz, etrafındakilere taviz vermez. Babası Fikri’ye bile gerektiği yerde annelik yapar. Aile meselelerinden dolayı kardeşlerinin elinden alınmasından çok korkar. Okumaları ve iyi bir geleceğe sahip olmaları en büyük arzusudur.



İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans Bölümü’nde eğitimine devam eden Hazal Kaya, lise yıllarında bir markanın reklam yüzü olur. Adını ilk olarak Genco adlı diziyle duyurur. Daha sonra Aşk-ı Memnu dizisinde rol alır.









Barış (Burak Deniz)



Kendine güvenen, zeki bir genç olan Barış, Filiz’in hayatına girdiğinde hakkında fazla bilgi vermez. Filiz’e aşık olması, geçmişte yaşadığı hayal kırıklığını unutturur. Ancak Filiz’le yakınlaşması kolay olmaz. Onun dünyasına girmek çok zordur. Barış, Filiz’i kaybetmemek için söylediği yalanlara sıkışıp kalır.



İzmit doğumlu Burak Deniz, 17 yaşındayken katıldığı oyunculuk atölyesinde keşfedilir. 2011 yılında Kolej Günlüğü, 2012 yılında Sultan adlı dizilerde oynar. Daha sonra Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz adlı yapımların kadrolarında yer alır.