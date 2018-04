Bizim Hikaye, 32.yeni bölüm fragmanı izle | Bizim Hikaye son 31.bölüm fox tv izleme linki

Bizim Hikaye, 32.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Bizim Hikaye 31.son bölüm izleme linki haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Bizim Hikaye son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Fox TV'nin izleyenleri ekrana kilitleyen dizisi Bizim Hikaye 31. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin geçen haftaki bölümü komik olaylara sahne olurken bir yandan da üzücü olaylar yaşanmıştı. Barış büyük bir kaza geçirmiş ancak hayati tehlikeyi atlatmıştı. Bu sayede Filiz ile araları da düzelmişti. Bizim Hikaye'nin bu haftaki bölümünde ise; Aile içinde bazı sıkıntılar baş gösterir. Eve gelen polis eşliğindeki avukat mahkemeden alınmış tahliye emri olduğunu söyler. Barış ise bu durumun babasından kaynaklandığını öğrenir öğrenmez onu vazgeçirmek için yüzleşmeye gider. Ancak babası bu işten vazgeçmeye niyetli değildir. Yalnızca oğlunu Filiz'den kurtarmanın derdindedir. Filiz ve kardeşleri evi boşaltırken Barış bu sahneye daha fazla göz yumamaz ve babasına istediğini verir. Eğer Filiz ve ailesini rahat bırakırsa her istediğini yapacağını söyler. Tam bu esnada Fikri içeri girer ve Servet'in karşısına dikilir. Fikri'den beklenmeyen bu davranış ise Barış'ı çok şaşırtır. Diğer yanda ufaklıkların oyununa gelen Cemil dalga konusu olur. Fikri ise Şeyma'yı geri kazanmanın derdine düşmüştür. Romantik olmaya çalışırken başına gelenler ise oldukça komik sahnelere vesile olur. Komik olaylarla izleyiciye keyifli anlar yaşatacak olan Bizim Hikaye yeni bölümüyle 26 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında. Amerika'yı kasıp kavuran efsane dizi “Shameless”dan uyarlanan Bizim Hikaye'nin yapımcılığı Med Yapım'a ait. Sevilen dizinin yönetmenliğini ise genç yönetmen Serdar Gözelekli yapıyor. İlgiyle izlenen dizinin başrollerinde ise; Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Reha Özcan gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Bizim Hikaye, 32.yeni bölüm fragmanı ve 31.son bölüm izleme linki...





Bizim Hikaye, Dizisinin 30. Bölümünde Neler Oldu?



Bizim Hikaye, Barış Hülya ile yaptığı kaza sonrasında hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu kaza sayesinde Filiz Barış olmadan yaşayamayacağını iyice anlıyor. Ayla ve Servet ise oğullarını Filiz'den kurtarmanın yollarını arıyor. Bunun için bir plan yapan Ayla kocası Servetten yardım istiyor.



Bizim Hikaye, Dizisinin 30. Bölüm Fragmanı







Diğer yandan Cemil mahalleye tekrar döner ve Filiz'in etrafında dolaşmaya başlar. Ablasını Cemil'den kurtarmak isteyen Fiko ise Ayşe ile bir plan yapar. Ancak planlarını uygulamaya koyan Fiko ve Ayşe'nin işleri umdukları gibi gitmez. Her şey yolunda giderken Filiz ve Barış'ın arasına yine kara gölge girecektir çünkü Servet'in onlara küçük bir sürprizi vardır.









Bizim Hikaye 31. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Dram ve eğlencenin iç içe geçtiği Bizim Hikaye 31. Bölüm Fragmanı izleyenlerden yine tam not aldı. Dizinin bu haftaki bölümünde eve polisler eşliğinde bir avukat gelir ve mahkemeden alınmış tahliye kararı olduğunu söyler. Ancak tüm bunların babasının başının altından çıktığını anlayan Barış çok sinirlenir ve onu kararından döndürmeye çalışır. Ancak Barış'ı Filiz'den kurtarmanın en doğru yolunun bu olduğunu düşünen Servet bu hareketiyle Barış'ı yola getirmiştir. Barış ise Filiz ve çocukların taşınmasına razı olamamış ve babasıyla anlaşma yoluna gitmiştir. Onları evden çıkarmazsa her istediğini yapmaya hazırdır. Tam bu esnada içeri Fikri girer ve Servet'in karşısına dikilir. Diğer yanda Fiko ve Ayşe'nin oyununa gelen Cemil dalga konusu olur. Fikri ise Şeyma'yı geri kazanmanın derdine düşmüştür.









Bizim Hikaye Dizisi Konusu



Bizim Hikaye Filiz ve Kardeşlerinin zor yaşamına odaklanmaktadır. Annesi Filiz ve kardeşlerini küçük yaşta bırakıp gitmiştir. Filiz ise kardeşlerine hem annelik hem de ablalık yapmak zorunda kalmıştır. Hayatta tek mücadelesi onları hiçbir şeye muhtaç etmeden büyütebilmektir. Onların yurda gönderilmesine engel olmak için canını dişine takar ve çalışır. Bir kuru temizlemeci de çalışan Filiz'e kardeşleri de maddi anlamda destek sağlar. Bir gün mahalleye yakışıklı ve karizmatik bir delikanlı gelir. Bu delikanlının adı Barış'tır ve Filiz'in güçlü duruşundan etkilenmiş ve ona aşık olmuştur. Ancak Filiz'in başında bunca dert varken bir de aşk yaşaması pek mümkün değildir. Ancak kalbine söz geçirebilecek midir?







Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları



Servet (Metin Büktel)



Servet Barış'ın babası Ayla'nın da eski kocasıdır. Paranın en büyük güç olduğuna inanır. En büyük derdi oğlunu Filiz gibi fakir bir kızdan uzak tutmaktır.



1Ocak 1968 yılında dünyaya gelen Metin Büktel Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler ise; "Doktorlar", "Küçük Kıyamet", "Sevda Kuşun Kanadında", "Mutlu Ol Yeter", "Oflu Hocanın Şifresi" ve "Adını Feriha Koydum"dur.







Filiz Elibol (Hazal Kaya)



Filiz annesi tarafından küçük yaşta terk edilmiş bir genç kızdır. 5 kardeşine birden bakma sorumluluğunu üstlenen Filiz erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Dik başlı, güçlü ve gururludur.



Hazal Kaya 1 Ekim 1990 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan oyunculuk dersi alan güzel oyuncu aynı zamanda Ümit Çıraktan da ders almıştır. Yer aldığı projeler ise; "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum" ve "Acemi Cadı"dır.