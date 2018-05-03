Bizim Hikaye 33.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 32.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Bizim Hikaye 32. Bölüm Fragmanı izleyenleri meraklandırmaya yetti. Fikri'nin bulduğu paranın kaynağı bu hafta belli oluyor. Yine büyük hayal kırıklığı yaratan Fikri parayı yaşlı bir kadından çalmıştır. Kadın parasını istemek için Elibolların evine yerleşiyor ve parasını almadan asla gitmeyeceğini söylüyor. Fikri kadının despot tavırlarından bir an önce kurtulmak için harekete geçiyor. Herkesten para dilenen Fikri önce Tufan'dan borç istiyor ancak istediği miktarın 150 bin TL oluşu borç bulmasını oldukça zorlaştırıyor. Elibolların kapısına polisler eşliğinde bir avukat dayanır ve mahkemeden alınmış tahliye kararı olduğunu söyler. Panikleyen Filiz ise bu duruma anlam vermeye çalışsa da bu işin sorumlusu bellidir. Barış'ı Filiz'den vazgeçirmek için bu yola başvuran Servet artık çok ileri gitmiştir.

Bizim Hikaye Dizisinin 31. Bölümünde Neler Oldu?

Elibolların kapısına polisler eşliğinde bir avukat dayanır ve mahkemeden alınmış tahliye kararı olduğunu söyler. Panikleyen Filiz ise bu duruma anlam vermeye çalışsa da bu işin sorumlusu bellidir. Barış'ı Filiz'den vazgeçirmek için bu yola başvuran Servet artık çok ileri gitmiştir. Barış bunun hesabını sormak için babasının yanına gider. Servet bu kararı tek bir şartla geri çekeceğini Filiz'i bırakması gerektiğini söyler. Barış ise mecbur olduğu için ona boyun eğmek zorunda kalır. Bunlar yaşanırken bir anda Fikri gelir ve Servet'in karşısına dikilir ailesini koruyan Fikri'nin aile babası tavırları Barış'ı şaşırtırken bir de ev için gereken parayı temin etmiş olması şaşkınlığı daha da arttırır.

32. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Bizim Hikaye 32. Bölüm Fragmanı izleyenleri meraklandırmaya yetti. Fikri'nin bulduğu paranın kaynağı bu hafta belli oluyor. Yine büyük hayal kırıklığı yaratan Fikri parayı yaşlı bir kadından çalmıştır. Kadın parasını istemek için Elibolların evine yerleşiyor ve parasını almadan asla gitmeyeceğini söylüyor. Fikri kadının despot tavırlarından bir an önce kurtulmak için harekete geçiyor. Herkesten para dilenen Fikri önce Tufan'dan borç istiyor ancak istediği miktarın 150 bin TL oluşu borç bulmasını oldukça zorlaştırıyor. Fikri en sonunda Ömer'den para istiyor ancak Ömer'in bu parayı Fikri'ye verip vermeyeceği merak konusu. Barış'ın babası Servet ise bu aşkı kökünden halletmek için Ömer'i devreye sokuyor.

Elibolların kapısına polisler eşliğinde bir avukat dayanır ve mahkemeden alınmış tahliye kararı olduğunu söyler. Panikleyen Filiz ise bu duruma anlam vermeye çalışsa da bu işin sorumlusu bellidir. Barış'ı Filiz'den vazgeçirmek için bu yola başvuran Servet artık çok ileri gitmiştir

Bizim Hikaye Dizisi Konusu

Bizim Hikaye hem umut dolu sıcacık bir aile hikayesi hem de yaşamın zorluklarına göğüs germeye çalışan hem de kardeşlerine bir gelecek sağlayabilmek için canını dişine takıp var gücüyle çalışan genç bir kızın, Filiz'in hikayesidir. Filiz annelerinin onları terk etmesiyle 5 kardeşiyle bir başına kalmıştır. Onların kendisinden alınıp yurda verilmemesi için büyük mücadele veren Filiz bir de alkolik babasının dertleriyle uğraşır. Peki Filiz bu yaşam mücadelesinde karşısına çıkan ve gönlünü kendisine kaptıran Barış'a gölünü açabilecek midir?

Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları

Yedi Bela Aysel (Ayşen Gruda)

Bizim Hikaye oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda 32. bölümden itibaren Bizim Hikaye'nin kadrosunda "Yedi Bela Aysel" karakteriyle karşımızda olacak. Herkesin çekindiği bu kadının parasını çalan Fikri'yi ve Elibol ailesini zor günler bekliyor.

Ayşen Gruda 30 Kasım 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda'nın komedi yeteneği ilk olarak ailesi tarafından keşfedilmiştir. Bu güne kadar pek çok kabare, müzikal ve filmde rol alan usta oyuncunun yer aldığı bazı projeler ise; "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Dedemin Fişi", "Cennet Mahallesi" ve "Süt Kardeşler" dir.

Fikri (Reha Özcan)

Elibol kardeşlerin işe yaramaz babalarıdır. Bütün yükü Filiz'in omuzlarına yıkan Fikri küçük hesaplar peşinde koşan sorumsuz bir adamdır.

Reha Özcan 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl'de doğmuştur. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Reha Özcan oyunculuk hayatına ilk olarak Tiyatro ile başlamıştır. Yer aldığı projeler ise; "Adı Efsane", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Dağlar Delisi", "Kor", "Ölü Ya da Diri" ve "Unutursam Fısılda" dır.

Servet (Metin Büktel)

Servet Barış'ın babası Ayla'nın da eski kocasıdır. Paranın en büyük güç olduğuna inanır. En büyük derdi oğlunu Filiz gibi fakir bir kızdan uzak tutmaktır.

1Ocak 1968 yılında dünyaya gelen Metin Büktel Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler ise; "Doktorlar", "Küçük Kıyamet", "Sevda Kuşun Kanadında", "Mutlu Ol Yeter", "Oflu Hocanın Şifresi" ve "Adını Feriha Koydum"dur.

Filiz Elibol (Hazal Kaya)

Filiz annesi tarafından küçük yaşta terk edilmiş bir genç kızdır. 5 kardeşine birden bakma sorumluluğunu üstlenen Filiz erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Dik başlı, güçlü ve gururludur.

Hazal Kaya 1 Ekim 1990 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan oyunculuk dersi alan güzel oyuncu aynı zamanda Ümit Çıraktan da ders almıştır. Yer aldığı projeler ise; "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum" ve "Acemi Cadı"dır.