Bizim Hikaye 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye 4. bölüm bu akşam FOX'ta izlenecek

Bizim Hikaye dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta! Ekranların büyük beğeniyle izlenen Bizim Hikaye dizisi 4. son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Fırtınalar estiren sahneleri ve hikayesi ile gündemden düşmeyen ekranların iddialı dizisi Bizim Hikaye son bölümünde Filiz'in olumsuz tavrının giderek yumuşayacağını ve Barış'a karşı olan duygularını itiraf edeceğini gösterdi. Barış'ın kendisine yakınlaşma çabalarına yönelik ondan hoşlandığını gizlemeye çalışan Filiz ilk kez itirafta bulunacak.







BİZİM HİKAYE 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Bizim Hikaye dizisi yeni bölümde Evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder.



BİZİM HİKAYE 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI







Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir. Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim'den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma'nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet'in gün geçtikçe Müjde'ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra’nın yanında olup onu Asım’dan korumak ister. Neriman'ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay'a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.



BİZİM HİKAYE 4. BÖLÜM FRAGMANI







BİZİM HİKAYE 3. BÖLÜMMDE NELER YAŞANDI?



Bizim Hikaye dizisinde geçtiğimiz hafta, Barış, sürekli yaptıklarıyla Filiz'in kalbine girmeye çalışırken Filiz henüz bir ilişkiye hazır değildir. Filiz'in Cemil'le birlikte polis gecesine gitmesi Barış'ı kıskandırırken, Cemil’e de Filiz'e olan hislerini anlatma fırsatı verir. İki erkeğin arasında kalan Filiz için tercih yapma vakti gelmiştir.



İyiden iyiye Şeyma'nın evine yerleşen Fikri için ekmek elden su gölden yeni bir hayat başlamıştır. Fikri Şeyma'nın korkularını kullanarak evde kalırken, Müjde durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesi için susar. Halasına ait maaş kartını kaybeden Fikri, kartı geri alabilmek için yeni bir tezgah kurmaya çalışır, beceremeyince de çocuklarını ve Tülay’ı bu yalana ortak eder. Bütün aile bu durumu çözmeye çalışırken işler daha da karışır. Rahmet'in matematik dehasını kullanarak para kazanma yöntemi bulan Müjde, ona başkalarının yerine sınava girmesini teklif eder. Hem kızdan hem de para kazanma fikrinden etkilenen Rahmet teklifi kabul eder ve o da Hikmet'in platonik aşkına çare bulabilmek için Müjde'den yardım ister. Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacaktır.







BİZİM HİKAYE 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Bizim Hikaye ikinci bölümünde, Rahmet’i evinde kızıyla yakalayan Haşim sinirini Fikri’den çıkartır. Fikri ise yediği dayağın acısını karşısına ilk çıkan Hikmet’e kafa atarak çıkartır. Bu olaya şahit olan Barış müdahale etmek istese de Filiz engeller. Barış’ın Filiz’in yaşamını kolaylaştırmak için kendince bulduğu çözüm olayların daha da karışmasına sebep olur.



Fikri’nin maaş günü ortadan kaybolması tüm ailede panik yaratır ve her yerde Fikri’yi aramaya başlarlar. Fikri’nin kaybolması Barış ve Filiz’i Yunanistan’da sonlanacak maceralı bir yolculuğa sürükler. İstanbul’a dönüşlerinde Barış Filiz’le arasını düzeltmeye çalışırken, Cemil de Filiz’i polis gecesine davet eder.



Filiz’in yokluğunda İsmet’e bakan Şeyma’nın bir anlık dalgınlığı tüm korkularıyla yüzleşmesine sebep olur. Elibolların evini idare etme işi Tülay’a kalırken, Fikret tehlikeli deneyleriyle evdeki herkesi uğraştırır. Haşim’in yaptıklarına rağmen Rahmet’in Müjde’ye ders vermeye devam etmesi aralarında yeni heyecanların oluşmasına neden olur.







BİZİM HİKAYE 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Bizim Hikaye ilk bölümünde, 5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.



Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.







BİZİM HİKAYE DİZİ KONUSU



Yeni bölümleriyle ekrana kaldığı yerden devam eden Bizim Hikaye dizisi, altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatıyor. Baba Fikret’in (Reha Özcan) sorumsuzluğu sebebiyle, çocukların en büyüğü Filiz (Hazal Kaya) kardeşlerini bir şekilde okutma ve geçindirme derdinde... Filiz, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış (Burak Deniz) girer. Barış hem Filiz’in kalbini kazanmak hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Aile zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri sızlatan olaylar yaşayacak. Her ne olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelecek bu ailenin hikayesi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı ve Twitter'da dünya gündeminde yerini aldı.



BİZİM HİKAYE OYUNCULARI



Hazal Kaya

Filiz



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.



Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.



Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Burak Deniz

Barış



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.



İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.



Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.



Reha Özcan

Fikri



6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.



Çalışmamayı şiar edinmiştir.



Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.