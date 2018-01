Bizim Hikaye dizisi 18.bölüm yeni fragmanı yayında mı Bizim Hikaye 17.bölüm bu akşam FOX'ta izlenecek

Bizim Hikaye dizisi 18.bölüm fragmanı öncesi son bölümde duygusal sahneler yaşandı. Hemen ardından Bizim Hikaye 17.son bölüm izleme linkini araştıranlar ve tekrarını izlemek isteyenler google üzerinden araştırma yapmaya başladıları. Bizlerde Bizim Hikaye dizisi 18.bölüm fragmanı ve 17. son bölüm izleme linkini siz değerli izleyiciler için bu haberimizde derledik. FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye 17.son bölümü ile 11 Ocak 2018 Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yeni yılın ilk haftası yılbaşı nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Bizim Hikaye dizisi 17.bölümü ile sevenleriyle tekrar buluştu. İzleyicinin heyecanla beklediği bu haftaki Bizim Hikaye17. son bölümünde Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur. Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır. Peki Bizim Hikaye oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir? Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bizim Hikaye dizisi 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. son bölüm detaylarını star.com.tr adresi üzerinden takip edip öğrenebilirsiniz...



Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları ‘’Bizim Hikaye’’ dizisinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’a; Nesrin Cevadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi eşlik ediyor. İzleyicisinden tam not alan dizi “Bizim Hikaye”nin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapıyor. Senaryoda ise Banu Kiremitçi yer alıyor.



Bizim Hikaye her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta!







BİZİM HİKAYE 17.BÖLÜM ÖZETİ



Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.



Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.



Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?





Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.



Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.



Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır?



BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜM FRAGMANI







BİZİM HİKAYE 16. BÖLÜM ÖZETİ



Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.



Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.



Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.







Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?



Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.



Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.



BİZİM HİKAYE DİZİ KONUSU



Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır. Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur. Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.



BAŞROL OYUNCULARI



Hazal Kaya (Filiz)



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir. Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Burak Deniz (Barış)



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.



Bizim Hikaye’nin oyuncu kadrosunda



Hazal Kaya

Burak Deniz

Reha Özcan'ın

Nesrin Cavadzade

Yağızcan Konyalı

Nejat Uygur

Pınar Töre

Berkay Akın

Evrim Doğan

İsmail Karagöz

Korhan Fırat,

Mehmetcan Mincinozlu

Alp Akar

Zeynep Selimoğlu

Ömer Sevgi