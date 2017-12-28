Bizim Hikaye yeni 17.bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye son 16.bölüm bu akşam FOX TV’de! Dizi severler sık sık Bizim Hikaye son bölüm izleme linki ve Bizim Hikaye fragmanlarını araştırıyor. Bizim Hikaye 17.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yerini alacaktır. Peki Bizim Hikaye 16.bölümde neler olacak? Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder. Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. FOX TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bizim Hikaye son bölümde Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir. İşte sık sık araştırması yapılan Bizim Hikaye yeni 17.bölüm fragmanı yayında mı Bizim Hikaye son 16.bölüm izleme linki haberimizde…

BİZİM HİKAYE 16.BÖLÜM 1.FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 16.BÖLÜM 2.FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 16.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.

Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.

Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?

Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.

Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.

BİZİM HİKAYE SON 15.BÖLÜM ÖZETİ

Elibolların evlerine gelen Çocuk Hizmetleri görevlisi evin ve çocukların halini görünce çocukların devlet yurduna yerleştirilmesi gerektiğini söyler. Fakat Filiz, Cemil’in yardımıyla görevliyi bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna ikna eder. Şimdi yapmaları gereken görevli tekrar gelene kadar babalarını ayık tutmak ve yalandan da olsa düzenli bir hayat yaşadıklarını göstermektir.

Barış kimseye haber vermeden inzivaya çekilmiştir. Cemil’e verdiği söz yüzünden ne Filiz’e dönebilmekte ne de durumu ona anlatabilmektedir. Filiz’in anılarına tutunmaya çalışırken git gide daha karanlık bir hale bürünen Barış, durumu düzeltmenin ve Filiz’e dönmenin bir yolunu bulabilecek midir?

Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir.

Şeyma’nın evden kovmasıyla Fikri uzunca bir süre ortalıklarda görünmez. Bu sırada Şeyma da Haşim’in sırrını öğrenebilecek midir?

Barış’ın mahalleyi terk etmesiyle amacına ulaşan Cemil, Filiz’le yakınlaşmaya çalışmaktadır. Filiz ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir yandan da Barış tarafından terk edilmenin acısını yüreğinde yaşamaktadır. Filiz tüm bunlara göğüs gerebilecek midir?

BİZİM HİKAYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.

BİZİM HİKAYE OYUNCU KADROSU

Hazal Kaya

Filiz

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz

Barış

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan

Fikri

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.