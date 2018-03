Bizim Hikaye yeni 25. bölüm fragmanı izle Bizim Hikaye 24.son bölüm fox tv izleme linki

Ekranların merakla beklenen dizisi Bizim Hikaye 25.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bizim Hikaye dizisi 24.son bölüm izleme linki haberimizde. Fox TV’nin beğeniyle izlenen dizisi Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı nihayet yayınlandı. Bizim Hikaye’nin önceki bölüm finali oldukça merak uyandırıcı bir şekilde sonlanmıştı. İzleyici'nin sabırsızlanmasına sebep olan final sahnesinin ardından Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı araştırılmaya başlandı. Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı'nda Barış'ı hastanede doktor bir arkadaşıyla samimi bir şekilde gören Filiz, Barış'ı kıskanıyor ve onunla yüzleşiyor. Birbirlerine sitem dolu sözler söyleyen Barış ve Filiz arasındaki gerginlik son bulacak mı? Tekrar bir araya gelebilecekler mi? Fikri tekrar hayata dönerek kritik durumu atlatabilecek mi? Hastanede meraklı bekleyiş sürerken, hangi gelişmeler yaşanacak? Yine duygu dolu ve heyecan yüklü sahnelere tanıklık edeceğiniz Bizim Hikaye'nin yeni bölümü 1 Mart Perşembe günü Saat: 20:00'de Fox TV'de. Bizim Hikaye 25.yeni bölüm fragmanı izlemek ve son bölüm tekrarına ulaşmak isteyen dizi izleyicileri haberimizde yer alan linki tıklamaları yeterli olacaktır





Hikayesiyle ve sürükleyici kurgusuyla her bölüm izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran bu kaliteli dizi'nin Yapımcılığı Med Yapım'a ait. Dizi'nin yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Serdar Gözelekli üstleniyor. Başladığı günden bu yana Amerika'da izlenme rekorları kıran “Shameless” dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye'nin başrollerinde ise oyunculuktaki başarısıyla izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Hazal Kaya ve son dönemlerin yıldızı parlayan yakışıklı oyuncusu Burak Deniz yer alıyor.



BİZİM HİKAYE 25.BÖLÜM FRAGMANI İZLE











Bizim Hikaye Dizisinin 23. Bölümünde Neler Oldu?



Böbreği çalınan Fikri'nin durumu giderek kötüleşiyor. Kızı Yeliz'e duyduğu güvenin boş çıkması Fikri'nin durumunu kritikleştirirken, bu durum Filiz'i oldukça sinirlendirir. Yeliz'in yüzünü bile görmek istemeyen Filiz, onun güvenilmez biri olduğunu fark ederek hayatlarına dahil etmemeye karar verir. Başı organ mafyasıyla derde giren Yeliz, paçayı kurtarmanın yollarını arar. Kendisine güvenen kimse kalmadığı için Cemil'den medet umar. Onun Filiz'e olan aşkını kullanıp kendisini temize çıkarmasını ister. Onun bu sözlerine kanan Cemil ise kendisini ateşe atarak Yeliz'in bu teklifini kabul eder.



Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı







Barış'la arayı düzeltmeye çalışan Filiz, her fırsatta onunla konuşmaya çalışır. Ancak Barış bu konuda oldukça settir ve Filiz'in kendisini bir daha üzmesine engel olmaya kararlıdır. Ancak Fikri'nin ölümle burun buruna gelmesi, Barış'ın Filiz'den kopmasına engel olur. Tülay ve Tufan'ın başından atamadığı Ferda, yine can sıkmaya devam eder. Tülay bir yandan ona bakarken bir yandan da Filiz'e destek olmaya çalışır.



Bizim Hikaye 24. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



İzleyiciyi merakta bırakan Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı, yeni bölümle ilgili az da olsa ip uçları veriyor. Filiz ve Barış'ın arasında yaşanan gerginlik, Filiz'in Barış'ı doktor arkadaşıyla yakınlaşmasına şahit olmasıyla daha da artıyor. Birbirleriyle yüzleşen ve karşılıklı sitemlerini ve kırgınlıklarını dile getiren Filiz ve Barış aralarındaki tatsızlığı sonlandırıp tekrar bir araya gelebilecekler mi? İzleyicinin de merakla beklediği sorulardan biri olan Filiz ve Barış aşkı nasıl sonuçlanacak? Fikri tekrar eski sağlıklı günlerine geri dönebilecek mi?



Bizim Hikaye 24. Bölüm Fragmanı







Bizim Hikaye Dizisi Konusu



İstanbul'un fakir semtlerinden birinde 5 kardeşiyle birlikte ayakta kalmaya, güçlü olmaya çalışan Filiz ve kardeşlerinin sıcak hikayesini konu alan Bizim Hikaye, Elibol ailesinin karşılaştıkları güçlüklere nasıl meydan okuduklarını izleyiciye gösteriyor. Filiz kardeşlerine annelik yaparken bir de günü birlik işlerde hayatını kazanmaya çalışan genç bir kadındır. Annesi küçükken onları terk etmiş, babaları ise bir alkoliktir ve aileye faydadan çok zararı vardır. Ev ekonomisine destek olmak için çeşitli işlerde çalışan aile'nin diğer üyeleri ablalarını yüz üstü bırakmazlar ve ona destek olurlar. Bir gün karşısına yakışıklı genç Barış çıkar. Filiz'e çok aşık olan bu genç onu elde etmek için elinden gelen her şeyi yapsa da Filiz'in tek derdi ailesidir ve aşık olmaktan korkmaktadır.







Bizim Hikaye Dizisi Oyuncuları



Şeyma (Evrim Doğan)



Şeyma oldukça histerik ve içine kapanık bir kadındır. Müjdenin annesi'dir. Temizlik hastası olan Şeyma aynı zamanda dışarı çıkmaktan korkar. Kendisini hep eve kapatan bu evhamlı kadın aynı zamanda Fikri'ye umutsuzca aşıktır.



1977 Yılında Ankara'da dünya'ya gelen Evrim Doğan,ın ilk oyunculuk deneyimi 2004 yılında çekilen "Cennet Mahallesi"dir. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Arka Sıradakiler", "Dinle Sevgili" ve "Gülümse Yeter" dir.







Esra (Pınar Töre)



Esra eşi Asım tarafından şiddet gören ve bu durum karşısında sessiz kalan çaresiz bir kadındır. Aynı zamanda kendilerine ait olan bakkal dükkanında çalışan Hikmet'in koruyup kolladığı ve aşık olduğu kadındır. Hikmet hep yanındadır ve ona destek olur. Esra'da ona karşı sevgi beslese de kocasından korkmaktadır.



1979 Yılında İstanbul'da dünya'ya gelen Pınar Töre, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimi "Çekmeceler" isimli filmdir. Daha sonra; "Aşk ve Ceza", ve "Anne" dizileriyle kariyerine devam etmiştir.



