Bizim Hikaye yeni 6. bölüm fragmanı yayına girdi mi Bizim Hikaye 5. bölüm FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor

BİZİM HİKAYE 5. BÖLÜM ÖZETİ



Bizim Hikaye 5. bölümünde Filiz Barış’ın valelik yapmadığını öğrenmiş ve yaşadığı şokla eve dönmüştür. Artık Barış’ın yüzünü görmeyi istememektedir. Barış’ın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Atlayıp eve gelir. Filiz’in ağır tepkisiyle karşılaşır. Barış Filiz’i geri kazanabilmek için yaptığı işi bırakmaya karar verir, ancak ortağı Cenk bozulur ve hatta Barış’ı çok zora sokacak bir işe dahi kalkışır.



Tufan da Tülay’a söylediği yalanın altında ezilir. Gerçeği söylemeye çalışsa da bir türlü beceremez. Nihayet mecbur kalıp söyler. Tülay şok yaşar.



BİZİM HİKAYE 5. BÖLÜM FRAGMANI







Fikri yine kolay yoldan para kazanmanın kurnazca bir yolunu bulur, ancak işler yolunda gitmez. Üstelik ölüm korkusuna tutulur. İmama koşar. İmam ölmeden önce evlatlarının hayır duasını almasını söyler. Bu Fikri için çok ciddi bir iştir. Eve döner ve çocuklarıyla ilgilenmeye karar verir. Ancak Kiraz ve Fikret için bu ilginin sonu hüsran olacaktır.



Bu sırada Hikmet markette Asım’ın Esra’ya şiddet uyguladığına şahit olur, sinire keser, o aşık olduğu kadındır ve ona destek olmaya çalışır. Okulda Fikret için işler yolunda değildir. Öğretmen anne babasını okula çağırır. Fikret zor durumdadır. Rahmet, Müjde’nin tavsiyesiyle eski bir arkadaşının sınavına girmeye karar verir, ancak çocuğun Müjde’nin eski çıktığı çocuk olduğunu öğrenince işin rengi değişir…



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bizim Hikaye dizisi son bölümünde evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder. Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir.