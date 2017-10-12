Bizim Hikaye yeni 6. bölüm fragmanı yayına girdi mi Bizim Hikaye 5. bölüm FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor
Bizim Hikaye 6. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hemen öncesinde ekrana gelmesi beklenen Bizim Hikaye 5. bölüm için ise nefesler tutuldu. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Bizim Hikaye 5. son bölümünde Fikri'nin çocuklarına karşı olan tavrını tamamen değiştireceğini gösterdi. Mahalledeki diğer kişilerin kan bağışı yapıldıktan sonra ücret aldığını gören Fikri, yetkili kuruma giderek kan vermek istediğini söyleyecek. Bağış sonrası beklediği karşılığı alamayan Fikri, kendisine sunulan meyvesuyu ile büyük şaşkınlık yaşayacak. Dünyaca ünlü ‘Shameless’ dizisinden uyarlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cevadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur ve Reha Özcan’ın yer aldığı Bizim Hikaye 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.
Bizim Hikaye 6. yeni bölüm fragmanı dizi severler tarafından merak ediliyor. Her Perşembe akşamı ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinin bu haftaki bölümünde Filiz Barış’ın valelik yapmadığını öğrenmiş ve yaşadığı şokla eve dönmüştür. Artık Barış’ın yüzünü görmeyi istememektedir. Barış’ın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Atlayıp eve gelir. Filiz’in ağır tepkisiyle karşılaşır. Barış Filiz’i geri kazanabilmek için yaptığı işi bırakmaya karar verir, ancak ortağı Cenk bozulur ve hatta Barış’ı çok zora sokacak bir işe dahi kalkışır. Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen Bizim Hikaye 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detaylarını bu haberimizden takip edebilirsiniz. Bizim Hikaye yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!
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BİZİM HİKAYE 5. BÖLÜM ÖZETİ
Bizim Hikaye 5. bölümünde Filiz Barış’ın valelik yapmadığını öğrenmiş ve yaşadığı şokla eve dönmüştür. Artık Barış’ın yüzünü görmeyi istememektedir. Barış’ın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Atlayıp eve gelir. Filiz’in ağır tepkisiyle karşılaşır. Barış Filiz’i geri kazanabilmek için yaptığı işi bırakmaya karar verir, ancak ortağı Cenk bozulur ve hatta Barış’ı çok zora sokacak bir işe dahi kalkışır.
Tufan da Tülay’a söylediği yalanın altında ezilir. Gerçeği söylemeye çalışsa da bir türlü beceremez. Nihayet mecbur kalıp söyler. Tülay şok yaşar.
BİZİM HİKAYE 5. BÖLÜM FRAGMANI
Fikri yine kolay yoldan para kazanmanın kurnazca bir yolunu bulur, ancak işler yolunda gitmez. Üstelik ölüm korkusuna tutulur. İmama koşar. İmam ölmeden önce evlatlarının hayır duasını almasını söyler. Bu Fikri için çok ciddi bir iştir. Eve döner ve çocuklarıyla ilgilenmeye karar verir. Ancak Kiraz ve Fikret için bu ilginin sonu hüsran olacaktır.
Bu sırada Hikmet markette Asım’ın Esra’ya şiddet uyguladığına şahit olur, sinire keser, o aşık olduğu kadındır ve ona destek olmaya çalışır. Okulda Fikret için işler yolunda değildir. Öğretmen anne babasını okula çağırır. Fikret zor durumdadır. Rahmet, Müjde’nin tavsiyesiyle eski bir arkadaşının sınavına girmeye karar verir, ancak çocuğun Müjde’nin eski çıktığı çocuk olduğunu öğrenince işin rengi değişir…
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye dizisi son bölümünde evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder. Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir.
Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim'den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma'nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet'in gün geçtikçe Müjde'ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra’nın yanında olup onu Asım’dan korumak ister. Neriman'ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay'a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.
BİZİM HİKAYE DÜNYA ÇAPINDA KONUŞULDU!
Bizim Hikaye, dizinin ilk tanıtımı paylaşılmadan önce 30 Temmuz'da Türkiye’de TT'ye girdi. İlk tanıtım yayınlandıktan sonra Shameless US versiyonunun başrol oyuncusu Emily Rossum diziyle ilgili tweet paylaştı.
Bizim Hikaye, ilk bölümünün yayınlandığı 14 Eylül 2017'de 14 saat TT listesinde kaldı. İlk bölümü ile Twitter’da dünya gündemine giren dizi 46.222 ileti ve 20.796 kullanıcı ile günün en çok konuşulan programı oldu. Diziyle ilgili paylaşılan ilk tanıtım 592 RT, 1.906 Beğeni ve 214 Mention alarak son 1 yıldaki en popüler 2. tweetimiz oldu. Diziden en güncel haberler ve içerikler için Bizim Hikaye’yi takip edin!
OYUNCULAR
Hazal Kaya (Filiz)
Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.
Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.
Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.
Burak Deniz (Barış)
Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.
İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.
Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir. x
Reha Özcan (Fikri)
6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.
Çalışmamayı şiar edinmiştir.
Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.
Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.
Serra Pirinç (Müjde)
Babasının baskıcı yapısından dolayı erkeklere karşı düşkünlüğü olduğu gözlemlenen Müjde karakteri annesinin tüm ısrarlarına rağmen Rahmet'i ikide bir evlerine alıyor. Rahmet'in evde olduğu bir zamanda eve Gelen Müjde'nin babası Rahmet'i yakalamıştı. Müjde ise babasına bıçak çekip bir daha eve gelmemesi kendisini ve annesini rahatsız etmemesi konusunda şiddetle uyarmıştı. Babası bir yana Müjde kafayı Rahmet'e takmış durumda.
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