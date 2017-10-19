Bizim Hikaye yeni 7. Bölüm fragmanı yayında mı? Bizim Hikaye son 6. Bölüm Fox TV’de

Bizim Hikaye son 6. Bölüm izleyici karşısına geçiyor. Bizim Hikaye yeni 7. Bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi gibi isimler yer alıyor. Evin en küçüğü olan İsmet karakterini canlandıran Ömer Sevgi dizinin sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Dizi her Perşembe saat 20.00’da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Bizim Hikaye son bölümde Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir. Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Bizim Hikaye yeni 7. Bölüm fragmanı ve bizim Hikaye son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Barış ne yapacaktır?

Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. Hafta sonu Fikret’in veli toplantısı vardır. Babasının gitmesi şarttır, aksi takdirde okuldan atılacaktır. Fikri’nin okulla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çözümü bulmak yine Filiz’e düşer. Ona yardıma koşan ise tabii ki Barış. Barış, Fikret’in okuldan atılmasını engellemek için akıllıca bir yola başvurur. Acaba başarılı olacak mıdır?

Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir.

Hikmet, kocasının Esra’ya zorbalık yaparak boynundaki kolyeyi aldığını görür. Esra’nın ağlaması içini yakar ve kolyeyi alıp ona geri verebilmek için ailesinden gizli büyük bir işe, hatta fedakarlığa kalkışır. Rahmet bunu fark ettiğinde çok sinirlenir, Hikmet’se gözünü karartmış, Esra’ya açılmaya karar vermiştir.

Tam sular durulmuş, Barış ve Filiz çocuklarla bir aradayken Barış’ın telefonuna bir mesaj düşer. Tüm taşları yerinden oynatacak bu mesajı Kiraz görür ve şok olur.

BİZİM HİKAYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Bizim Hikaye Filiz Hazal Kaya kimdir?

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Bizim Hikaye Burak Deniz Barış kimdir

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan - Fikri

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır. Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Yağızcan Konyalı- Rahmet

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir. Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.

Bizim Hikaye Nejat Uygur Hikmet kimdir?

Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır.

Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir.

Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.