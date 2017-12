Black Mirror 4.sezon izle Netflix Black Mirror 4. yeni sezon başladı

Black Mirror 4. yeni sezon nasıl izlenir? Black Mirror 4. sezon izleme yolları dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Yeni bölümleri Netflix’te yayınlanan Black Mirror dizisi yeni sezonuyla fırtına gibi esecek. 6 bölümden oluşacak Black Mirror 4. sezon uzun süredir büyük bir heyecanla bekleniyordu. Charlie Brooker’ın dümeninde olduğu dizi, 6 yeni bölümüyle uzun süre eş dost sohbetlerinde başrol çalmaya aday. “Aslında yaşadığımız dünya Black Mirror’ın ta kendisi…” cümlesini de sık sık duyacağımıza emin olduğumuz bu sohbetler öncesinde, dizinin bölüm sıralaması belli oldu. Fragmanlar yayınlanmış, sezon yayın tarihi açıklanmıştı. Ancak yeni sezon bölüm sıralaması netleşmemişti. Charlie Brooker’ın attığı tweet’le bölüm sıralaması nihayet netleşti.

BLACK MİRROR KONUSU

Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix tarafından yayın hakları satın alınmıştır. 2016 itibarıyla bu yeni yayın ağı üzerinden sunulacaktır. Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütmektedir. Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise "The Entire History of You" adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır.

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilim kurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.

Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix 2011 ve 2013 yıllarında Channel 4'te yazınlanan dizinin üçer bölümden toplam 6 bölümü yayınlanmıştır. Bu bölümlere 2014 yılında hazırlanan ve Aralık ayında yayınlanan yılbaşı özel bölümü eklenmiştir. Böylece 2011-2014 tarihleri arası dizinin yedi bölümü yayınlanmıştır. Oysaki Amerikan Netflix'in dizinin haklarını alması sonrasında 2016 yılında yayınlanması beklenen yeni sezonun 12 bölümden oluşacağı ilan edilmiştir. Fakat Netflix 2016 Temmuz'unda yaptığı açıklamayla yeni sezonun ilk altı bölümünün 21 Ekim 2016'da yayın platformunda olacağını açıklamıştır. Üçüncü sezonda hem kamera arkasında hem de oyuncular arasında tanınmış isimlerin yer alacağı açıklanmıştır.

NETFLİX NEDİR?

Teknolojinin hızla gelişmesi birçok alanda olduğu gibi medya ve eğlence sektöründe de büyük değişimleri beraberinde getirdi. Çok değil kısa bir zaman önce sevdiğimiz bir diziyi ya da filmi izlemek için saatlerce televizyon karşısında beklememiz gerekirken; artık streaming platformları sayesinde bu alışkanlıklarımız değişti. Peki nedir bu streaming platformlar?

Tam olarak Türkçe karşılığı olmasa da ''streaming''; herhangi bir içeriği indirmeye gerek kalmadan sadece internet üzerinden görüntülü medya içeriklerini izleyebilmek anlamına geliyor. Özetle internet bağlantınızın olduğu her yerde çevrimiçi servisler aracılığıyla dilediğiniz zaman ve cihazda sevdiğiniz dizi ya da filmleri izlemek artık mümkün. Peki ya Netflix?

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.