Bodrum Masalı 18. yeni bölüm fragmanı KANAL D

Merakla beklenen Kanal D dizisi Bodrum Masalı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında heyecan yine dorukta. Başlarına bela alan Ateş ile Aslı arabayla polislerden kaçmaya çalışıyor. Arabanın bagajında Aslı’nın korktuğu ne var? Yıldız ile Evren arasındaki ilişki ise şiddete evriliyor.Yıldız’ın kolundaki morlukları gören Faryalı sinirden deliye dönüyor ve bunun hesabını Evren’den sormaya karar veriyor. Bodrum Masalı son bölüm izleme linki de haberimizde bulunuyor. İşte, Bodrum Masalı 18. yeni bölüm fragmanı!

BODRUM MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Bodrum Masalı son bölümde, Evren ile Gözde'nin ilişkisini tüm aile öğreniyor! Aldatıldığını anlayan Yıldız, havaalanında uçağa binmek üzere olan Evren ve Gözde ile yüzleşir. Bu zor günlerde yanında yine Faryalı vardır. Su’nun da affetmediği Evren artık evdeki herkes tarafından dışlanmıştır. Aslı, evine giren Alara ve Uzay’a hesap sorar.

Öte yandan, Uzay’ın Faryalı Otel’deki ortaklığı gençlerin sinirini bozmaktadır. Ateş, ailenin reisliğine soyunur ama para bulmak için üzerine atlayacağı iş, başını hiç beklemediği bir derde sokacaktır.

BODRUM MASALI KONUSU

Evren Ergüven pek çok otel sahibi varlıklı ve hırslı bir adamdır. Karısı Yıldız çocukları Ateş ve Su ile birlikte İstanbul'da görkemli bir hayat sürmektedir, Otellerinin büyük kısmının olduğu Bodrum'da ise ikinci bir kadınla kurduğu gizli bir yaşamı vardır. Evren'in bu düzeni ard arda verdiği yanlış kararlar neticesinde gelen hızlı iflasıyla tamamen bozulur.

Ailenin elinde avucunda Bodrum'da Yıldız'ın babasından miras eski bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden başka bir şey kalmamıştır. Ergüven Ailesi lüks yaşamlarını terk etmek, o köhne eve taşınmak ve küçük otelle hayata yeniden başlamak zorundadır artık.

Ne var ki otelin öbür yarısı Evren ve Yıldız'ın hayatları boyunca adını ağızlarına almamaya yemin ettikleri birine aittir. Faryalı adıyla tanınan kişi Yıldız'ın Evren'den önceki sevgilisidir. Evren'e kalırsa Yıldız onu hiç unutmamıştır. Yıldız'ın ise Evinin tam karşısına taşınan kocasının bodrumdaki sevgilisinden henüz haberi yoktur. Bütün bu sırlardan habersiz olan Ateş ve Su kolejden hayallerinden arkadaşlarından zengin ve güvenli hayatlarından kopacak Bodrum'da hayatın ve ailelerinin hiç bilmedikleri yüzünü öğreneceklerdir. Her yıl tatile gelip zengin arkadaşlarıyla güzel günler yaşadıkları Bodrum'dan çok farklı bir Bodrum onları beklemektedir.

BODRUM MASALI OYUNCULARI

Timuçin Esen (Faryalı), Şevval Sam (Yıldız), Murat Aygen (Evren), Alperen Duymaz (Ateş), Toprak Sağlam (Gözde), Dilan Çiçek Deniz (Su), Hilmicem İntepe (Kelebek), Serhan Onat (Uzay), Kaan Çakır (Cahit), Kıvanç Kasabalı (Nejat), Ebru Unurtan (Ceyda), Yener Gürsoy (Gönenç), Ezgi Şenler (Aslı), Serel Yereli (Alara), Zehra Yılmaz (Rana), Basri Albayrak (Süha), Cemalettin Çekmece (Asım), Tülin Yazkan (İpek), Tugay Bahşi (Mert) ve Sinan Bengier (Haydar), Fatma Belgen (Üzüm)

BODRUM MASALI KONUSU

Evren Ergüven pek çok otel sahibi varlıklı ve hırslı bir adamdır. Karısı Yıldız çocukları Ateş ve Su ile birlikte İstanbul'da görkemli bir hayat sürmektedir, Otellerinin büyük kısmının olduğu Bodrum'da ise ikinci bir kadınla kurduğu gizli bir yaşamı vardır. Evren'in bu düzeni ard arda verdiği yanlış kararlar neticesinde gelen hızlı iflasıyla tamamen bozulur.

Ailenin elinde avucunda Bodrum'da Yıldız'ın babasından miras eski bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden başka bir şey kalmamıştır. Ergüven Ailesi lüks yaşamlarını terk etmek, o köhne eve taşınmak ve küçük otelle hayata yeniden başlamak zorundadır artık.

Ne var ki otelin öbür yarısı Evren ve Yıldız'ın hayatları boyunca adını ağızlarına almamaya yemin ettikleri birine aittir. Faryalı adıyla tanınan kişi Yıldız'ın Evren'den önceki sevgilisidir. Evren'e kalırsa Yıldız onu hiç unutmamıştır. Yıldız'ın ise Evinin tam karşısına taşınan kocasının bodrumdaki sevgilisinden henüz haberi yoktur. Bütün bu sırlardan habersiz olan Ateş ve Su kolejden hayallerinden arkadaşlarından zengin ve güvenli hayatlarından kopacak Bodrum'da hayatın ve ailelerinin hiç bilmedikleri yüzünü öğreneceklerdir. Her yıl tatile gelip zengin arkadaşlarıyla güzel günler yaşadıkları Bodrum'dan çok farklı bir Bodrum onları beklemektedir.

BODRUM MASALI OYUNCULARI

Timuçin Esen (Faryalı), Şevval Sam (Yıldız), Murat Aygen (Evren), Alperen Duymaz (Ateş), Toprak Sağlam (Gözde), Dilan Çiçek Deniz (Su), Hilmicem İntepe (Kelebek), Serhan Onat (Uzay), Kaan Çakır (Cahit), Kıvanç Kasabalı (Nejat), Ebru Unurtan (Ceyda), Yener Gürsoy (Gönenç), Ezgi Şenler (Aslı), Serel Yereli (Alara), Zehra Yılmaz (Rana), Basri Albayrak (Süha), Cemalettin Çekmece (Asım), Tülin Yazkan (İpek), Tugay Bahşi (Mert) ve Sinan Bengier (Haydar), Fatma Belgen (Üzüm)