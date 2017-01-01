Bodrum Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazar akşamları Kanal D'de ekrana gelen, Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Şenler gibi isimlerin rol aldığı Bodrum Masalı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Geçen hafta pazar akşamı 17. bölümü yayınlanan dizinin hemen ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Bodrum Masalı takipçileri büyük merakla bekledikleri dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını İnternette araştırmaya başladı. Kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugün yeni yılın ilk günü olması nedeniyle neredeyse bütün kanallar yayın akışında değişikliğe gitti. Kanal D de yayın akışında değişikliğe giden kanallardan biri. Bodrum Masalı'nın 18. yeni bölümü 8 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek.

8 Ocak Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek olan Bodrum Masalı 18. yeni bölüm fragmanı

BODRUM MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Evren ile Gözde'nin ilişkisini tüm aile öğreniyor!

Aldatıldığını anlayan Yıldız, havaalanında uçağa binmek üzere olan Evren ve Gözde ile yüzleşir. Bu zor günlerde yanında yine Faryalı vardır. Su’nun da affetmediği Evren artık evdeki herkes tarafından dışlanmıştır. Aslı, evine giren Alara ve Uzay’a hesap sorar.

Öte yandan, Uzay’ın Faryalı Otel’deki ortaklığı gençlerin sinirini bozmaktadır. Ateş, ailenin reisliğine soyunur ama para bulmak için üzerine atlayacağı iş, başını hiç beklemediği bir derde sokacaktır.

BODRUM MASALI KONUSU

Evren Ergüven pek çok otel sahibi varlıklı ve hırslı bir adamdır. Karısı Yıldız çocukları Ateş ve Su ile birlikte İstanbul'da görkemli bir hayat sürmektedir, Otellerinin büyük kısmının olduğu Bodrum'da ise ikinci bir kadınla kurduğu gizli bir yaşamı vardır. Evren'in bu düzeni ard arda verdiği yanlış kararlar neticesinde gelen hızlı iflasıyla tamamen bozulur.

Ailenin elinde avucunda Bodrum'da Yıldız'ın babasından miras eski bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden başka bir şey kalmamıştır. Ergüven Ailesi lüks yaşamlarını terk etmek, o köhne eve taşınmak ve küçük otelle hayata yeniden başlamak zorundadır artık.

Ne var ki otelin öbür yarısı Evren ve Yıldız'ın hayatları boyunca adını ağızlarına almamaya yemin ettikleri birine aittir. Faryalı adıyla tanınan kişi Yıldız'ın Evren'den önceki sevgilisidir. Evren'e kalırsa Yıldız onu hiç unutmamıştır. Yıldız'ın ise Evinin tam karşısına taşınan kocasının bodrumdaki sevgilisinden henüz haberi yoktur. Bütün bu sırlardan habersiz olan Ateş ve Su kolejden hayallerinden arkadaşlarından zengin ve güvenli hayatlarından kopacak Bodrum'da hayatın ve ailelerinin hiç bilmedikleri yüzünü öğreneceklerdir. Her yıl tatile gelip zengin arkadaşlarıyla güzel günler yaşadıkları Bodrum'dan çok farklı bir Bodrum onları beklemektedir.