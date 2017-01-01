Bodrum Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazar akşamları Kanal D'de ekrana gelen, Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Şenler gibi isimlerin rol aldığı Bodrum Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Bodrum Masalı takipçileri büyük merakla bekledikleri dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz pazar yeni yılın ilk günü olması nedeniyle neredeyse bütün kanallar yayın akışında değişikliğe gitti. Kanal D de yayın akışında değişikliğe giden kanallardan biri. Bodrum Masalı'nın 18. yeni bölümü 8 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek.

8 Ocak Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek olan Bodrum Masalı 18. yeni bölüm fragmanı

BODRUM MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Evren ile Gözde'nin ilişkisini tüm aile öğreniyor!

Aldatıldığını anlayan Yıldız, havaalanında uçağa binmek üzere olan Evren ve Gözde ile yüzleşir. Bu zor günlerde yanında yine Faryalı vardır. Su’nun da affetmediği Evren artık evdeki herkes tarafından dışlanmıştır. Aslı, evine giren Alara ve Uzay’a hesap sorar.

Öte yandan, Uzay’ın Faryalı Otel’deki ortaklığı gençlerin sinirini bozmaktadır. Ateş, ailenin reisliğine soyunur ama para bulmak için üzerine atlayacağı iş, başını hiç beklemediği bir derde sokacaktır.