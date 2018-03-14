Börü 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı Börü son 3.bölüm izleme linki Star TV’de

Börü 4.yeni bölüm fragmanı Börü son 3.bölüm izleme linki Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Börü dizisi son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Börü fragmanları araştırılıyor. BÖRÜ dizisi oyuncuları, yayınlanan ilk bölümün ardından izleyicilerin merakına neden oldu. Özel Harekat Kuvvetleri içerisinde yer alan bir timin yaşamını anlatan dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları içerisinde barındırıyor. Mesut Akusta, Ahu Türkpençe gibi isimleri oyuncu kadrosu içerisinde barındıran BÖRÜ, oyuncuları dışında konusu ile de dikkat çekiyor. Börü son bölümde heyecan doruktaydı! Börü 3.bölümde 2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ediyor.

Börü 4.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.

BÖRÜ 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. 14 Mart Çarşamba günü Star TV'de 20:00'de başlayacak olan BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır

BÖRÜ 2.BÖLÜM ÖZETİ

Bölüm 2 'Kar Gibi Beyaz'

İlk bölümden 3 ay sonra, 2015 senesinde devam eden BÖRÜ Bölüm 2 "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Zırhlı konvoyun başına gelecekler, timdeki herkesi feci bir tehlikeye atmak üzeredir. Kendilerini yetiştirenlere yapılan sinsi komplolara aldırmadan mermi yağmurunun altında görevlerine devam eden BÖRÜ, ne olursa olsun elebaşının naklini başarmak zorundadır. Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.

BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

AHU TÜRKPENÇE

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir.

Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.

SERKAN ÇAYOĞLU

31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen oyuncu, eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

EMİR BENDERLİOĞLU

28 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Emir Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde: Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II filmlerinde yer alan Emir Benderlioğlu, Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı.

FIRAT DOĞRULOĞLU

6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde beş çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fırat Doğruloğlu'nun babası SSK hastanesinden işçi emeklisi, annesi ise ev hanımıdır. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Doğruloğlu, bu bölümün kendine göre olmadığını anladığında bıraktı. Fırat Doğruloğlu, Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Tiyatroya ise lise yıllarında başladı.

Tiyatro Çisenti, BÜMED’de (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) oynadı. Pek çok reklam filminde ve dizilerde rol aldı. Reklam filmlerinin de etkisi ile Tomris Giritlioğlu ile tanıştı.

2009 yılında Ferhan Şensoy‘un aynı adlı eserinden uyarlanan “Haneler” adlı dizide Çağlar Çorumlu, Kamil Güler, Asuman Dabak, Özlem Türkad gibi oyuncularla beraber rol alırken 1973 yılında Kadir İnanır‘ın canlandırdığı Yaban karakterini canlandırarak tanındı.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar‘ın yaptığı ve başrolünde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar,Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun‘un oynadığı “Dağ” adlı sinema filminde Yaşar Yzb. Karakterini canlandırdı.

MURAT ARKIN

4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Haremisimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.

AHMET PINAR

1977 yılında dünyaya gelen Ahmet Pınar, Cesur Yürek ve Milat gibi dizilerde boy göstermiştir. Operasyonel Atış Teknikleri konusunda önemli bir beceriye sahip olan Ahmet Pınar, oyunculuk dışında koreografi, sunuculuk ve eğitmenlik de yapmaktadır. Ahmet Pınar son olarak DAĞ 2 filminde rol almıştır.

CAN NERGİS

27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nergis, Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nında yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapamıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.