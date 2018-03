BÖRÜ dizisi 5.yeni bölüm fragmanı BÖRÜ son 4.bölüm Star Tv izleme linki

BÖRÜ dizisi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı BÖRÜ 4.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim? sorularına yanıt arayan dizi severler için ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrusu ve hikayesi ile dikkat çeken BÖRÜ dizisi 5.yeni bölüm fragmanı ve 4.son bölüm detayları haberimizde. Dizinin bu haftaki son bölümünde Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak. 6 Bölümlük, her biri 1 saatlik, televizyonda sinema çıtası yaratacak Börü Serisi, Çarşamba ilk bölümü " Bazen Canavarlar Kazanır" ile Star ekranlarında başlıyor! İşte BÖRÜ dizisi 5.yeni bölüm fragmanı ve 4.son bölümde yaşananlar..



Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal), Öykümüz başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.



Gökçe Demir (Özge Gürel) F16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen. DAĞ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek olan BÖRÜ ekrana yeni bir soluk getiriyor.



BÖRÜ 5.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.







BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.



İŞTE BÖRÜ 4.SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.







İŞTE BÖRÜ 3.SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Bölüm 3 'Çirkin Olsan Bile'



2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. 14 Mart Çarşamba günü Star TV'de 20:00'de başlayacak olan BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır.



İŞTE BÖRÜ 2.SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Bölüm 2 'Kar Gibi Beyaz' özeti



İlk bölümden 3 ay sonra, 2015 senesinde devam eden BÖRÜ Bölüm 2 "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Zırhlı konvoyun başına gelecekler, timdeki herkesi feci bir tehlikeye atmak üzeredir. Kendilerini yetiştirenlere yapılan sinsi komplolara aldırmadan mermi yağmurunun altında görevlerine devam eden BÖRÜ, ne olursa olsun elebaşının naklini başarmak zorundadır. Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.







İŞTE BÖRÜ 1.SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.



BÖRÜ OYUNCULARI KİM?



PİLOT ÜSTEĞMEN GÖKÇE DEMİR (ÖZGE GÜREL) KİMDİR?



Özge Gürel, 5 Şubat 1987 yılında İstanbul 'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve Öykü karakterini canlandırmaya başladı. Kiraz Mevsimi dizisi 2015 yılında final yapmıştır. 2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Yıldızlar Şahidim dizisi 2017 yılında final yapmıştır. Daha sonra Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırmıştır.



Karakteri: Dizide ilk olarak BÖRÜ 3. bölümde görünen Gökçe Demir, F-16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.



KENAN TÜMER (HÜSEYİN AVNİ DANYAL) KİMDİR?



Usta sanatçı Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon İskenderpaşa ilkokulunda okudu. Beşinci sınıfta iken babasının memuriyetinden dolayı Ankara 'ya tayin oldular. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. 1978-1979 yılları arasında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosunda kursiyerlik yaptı. 1981 de girdiği İzmirDokuz Eylül Üniversitesigüzel sanatlar fakültesi tiyatro-oyunculuk bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Danyal, çok sayıda tiyatro oyunu ve filmde yer aldı.



Karakteri: Öykü başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.



BÖRÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?



Börü kelimesinin kökenini incelediğimizde eski Türkçe'den gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Börü, mitolojik bir anlamı içerisinde barındırıp dilimizde ''kurt'' kelimesini ifade etmekte. Börü'nün sözlük anlamına bakıldığında ise; kurt, bahadır, cesur ve yiğit olarak görülüyor. Eski Türk toplumlarında kurt yalnızca bir hayvan olarak kabul edilmemekle birlikte önemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Yine eski Türk toplumlarındaki anlayışa göre kurt, savaşçı anlamı taşıyor. Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü’" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı eserlerinde adından sıkça söz ettiği bu varlık, Kürşad'ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Yanı sıra Türkçe'de pek çok anlam ifade eden kelime, kimi zaman ise at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları, bazen de yiğit güreçileri ifade etmek için kullanılmakta.



BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Dizinin künyesinde yer alan bilgiye göre yapımın konusu şu şekilde ifade ediliyor: "2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale."



BÖRÜ DİZİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Yine dizinin künyesinde yer alan bilgilere göre 5 maddede Börü dizisi şöyle tanımlanıyor;



1) Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni oluşturma projesinin ilk adımı.



2) 60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.



3) Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekât Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.



4) Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Oluşturucu yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.



5) Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri oluşturucusunun liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekât’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek...