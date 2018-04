Börü dizisi yeni 6.bölüm fragmanı izle | Börü son 5.bölüm Star Tv izleme linki

Börü yeni 6.bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından yayınlandı mı Börü son 5.bölüm izleme linki haberimizde. Star Tv'nin Börü Timini konu alan 6 Bölümlük ve her bölümü 60 dakika süren sinema tadındaki dizisinin 5. Bölüm Fragmanı uzun bir bekleyiş sonunda yayınlandı. Geçen hafta ilk 4 bölümden oluşan özel bölüme yer verilmişti. İlgiyle izlenen dizinin önceki bölümlerinde Asena çatışma sırasında bir sivili ve bir çocuğu vurduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Börü ikiye bölünür bir grup soruşturma altındayken diğer grup ise Diyarbakır Sur'da teröristlerle karşı karşıya kalır. Ayı lakaplı Murat ise Vatan için kendini feda ediyor ve şehit düşüyor. Göz yaşları içinde izlenen dizinin 5. Bölümü heyecanla bekleniyor. Börü 5. Bölüm Fragmanı, General Osman Alan'ın Kemal Boratav karşısında yaptığı konuşma ile başlıyor. Milli duyguları uyandıran İzmir Marşı eşliğinde seyrettiğimiz sahneler heyecan dozu yüksek bir bölüm yaşanacağının sinyallerini veriyor. Düğüm çözülüyor ve gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Börü heyecanı yüreklerde hissettiren 5. bölümüyle 4 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında. Börü 6.yeni bölüm fragmanı ve 5.son bölüm izleme linki



Her bölümü olay yaratan, izleyiciyi etkisi altına alan ancak tadı damaklarda bırakacak olan başarılı dizinin yapımcılığını yapan ve aynı zamanda yaratıcısı olan isim Alper Çağlar. Daha önce Dağ 2 filminin yönetmeni olarak karşımıza çıkan başarılı isim şimdide 6 bölümlük Börü Timinin hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Dizinin son bölümü sinema severlerle buluşacak. İddialı projenin oyuncu kadrosunda ise; Zafer Algöz, Ahu Türkpençe, Mesut Akusta, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Serkan Çayoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

6 Bölümlük, her biri 1 saatlik, televizyonda sinema çıtası yaratacak Börü Serisi, Çarşamba beşinci bölümü "Mahşerin Ayak Sesleri" ile Star’da!



Karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. Efsanevi komutan Osman Alan'ın bildiği şeyler sır düğümlerini çözebilecek bilgilerdir ancak içeriden ve dışarıdan artan baskı BÖRÜ'ye her aşamada engel olmaya çalışmaktadır. Devlet mühimmatına yapılan yabancı kökenli bir saldırı ise tüm planları alt üst edecektir.











BÖRÜ 5.BÖLÜM ÖZETİ



Börü 5. Bölüm Fragmanı izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Uzun bir aranın ardından yayınlanacak olan 5. bölüm, meraklı bekleyişi sonlandıracak. Türk tarihinin yakın geçmişine ışık tutan dizinin bu haftaki bölümünde General Osman Alan'ın yaptığı etkileyici konuşma tüyleri diken diken etti. Karşısında onu sükunetle dinleyen Kemal ise General'e silah doğrulttu. Olay yerine gelen ve operasyonu başlatan Börü Timi olacaklara engel olabilecek mi? Olay yaratacak bir bölümle daha ekranlara gelmeye hazırlanan dizide Börü Timi bu defa oldukça güçlü geliyor. Saklanan gerçekler açıklığa kavuşacak ve olaylar nihayete erecek.



BÖRÜ 5.BÖLÜM FRAGMANI







BÖRÜ 4.BÖLÜM ÖZETİ



Börü'nün "Mahalle" ismini verdikleri bölümünde yine heyecanlı sahneler yer aldı. Börü Timi bir operasyona gider. Ancak bu öyle bir operasyondur ki hiç beklemedikleri bir kaynaktan aldıkları habere göre onları büyük bir çatışma beklemektedir. İstanbul'un en izbe en tehlikeli mahallelerinde birinde terör örgütüne yandaşlık eden bir grup nakliyeciyi ele geçirmek için operasyon başlar. Kemal ise öğrendiği farklı ve kafa karıştırıcı bilgi kirliliğine karşı,Turgut Başkan'ın karanlıklar sarmalına yanında Turan gibi nerde ne yapacağı belli olmayan biriyle girmek durumunda kalır.





BÖRÜ DİZİ KONUSU



Polis Özel Harekatına mensup en seçkin kişilerden oluşan 34 50 telsiz koduna sahip Börü Timinin hikayesini anlatan dizi 2014 yılının sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor.Türkiye 2014 baharı, sınırda düşmanların kol gezdiği ve içeride tehlike çemberinin daraldığı bir dönem. Türkiye yakın tarihin en çetrefilli dönemini yaşıyor. Türkiye dış güçlerin tehdidi altında... Vatan aşkıyla yanıp tutuşan Börü Timi ise her ne pahasına olursa olsun Vatanı korumak için yemin etmiş yalnız kahramanlardır.









BÖRÜ DİZİ OYUNCULARI



Asena Tümer (Ahu Türkpençe)



Asena, Börü'nün bel kemiğidir. Vatan uğruna ölmeyi göze alan cesur bir kadın... Tomris'ten, Nene Hatun'dan gelen geleneğin öyküsel bir sembolü olan Asena, Tıpkı tarihteki savaş kahramanı kadınlar gibi, çatışmada erkeklerin arkasında değil yanında yer alan bir kadın.



2 Ocak 1977 senesinde Samsun'da dünyaya gelen Ahu Türkpençe, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Güzel oyuncunun tanınmasını sağlayan ilk dizi "Bir İstanbul Masalı" olmuştur. Yer aldığı diğer projeler ise; "Bize Ne Oldu", "Gurbetçiler", "Yedi Numara", "Kaybedenler Kulübü", "Azad" ve "Dağ 2" filmidir.



İrfan Aladağ (Mesut Akusta)



Polis Özel Harekatının ilk nesil kurucularından biri olan İrfan, Üç başkan olarak bilinen 3 kişiden biri. Bu Vatan sevdalısı adam, Börü'ye ismini veren, taktiğini belirleyen ve takım ruhunu oluşturan üstün bir zekadır. Ülkenin her bir yerinde savaşmış ve daima halkla el ele vermiştir. Eşi benzeri bulunmaz bir öncüdür.



Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 senesinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Sahneye ilk adımını çocuk oyunlarıyla atmıştır. Yeditepe Oyuncuları tiyatro topluluğuna katıldı. Sinema hayatına ise "Yanlış Saksının Çiçeği" isimli filmle adım attı. Yer aldığı diğer projeler ise; "Her şey Çok Güzel Olacak", "Eylül Fırtınası", "Filler ve Çimen" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dır.