Börü final 6.son bölüm fragmanı Börü dizisi 6.son final bölümü izleme linki Star TV’de şoke edecek. Börü final bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Final bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi'nin bu hafta bitiyor olması izleyenleri oldukça üzdü. Ancak Börü 6. bölüm fragmanı, tansiyon yükselten sahneleriyle oldukça merak uyandırdı. IŞİD İstanbul Maslak'ta bir gökdelene kanlı bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor! Kaya ise tesadüfen orada bulunuyor ve ilk müdahaleyi yapması gerekiyor ayrıca sivillerin hayatını korumakla görevliDİR. İzleyenlerin tüylerini ürperten sahnelerle beğeni toplayan Börünün yapımcısı ve yaratıcısı Alper Çağlar. Daha önce Dağ ve Dağ 2 filminin yönetmeni olarak karşımıza çıkan Alper Çağlar, 6 bölümlük Börü Timinin hikayesiyle de oldukça övgü topluyor. Börü 6 bölümün ardından ekranlara veda etse de final bölümüyle beyazperde'de son bir kez sevenleriyle buluşacak. İlgiyle izlenen dizinin oyuncu kadrosunda; Mesut Akusta, Ahu Türkpençe, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Serkan Çayoğlu bulunuyor. İşte Börü dizisi son bölüm özeti ve final fragmanı…

Börü Dizisinin 5. Bölümünde Neler oldu?

Her bölümü beğeniyle izlenen dizinin geçen haftaki bölümünde Efsanevi General Osman Alan'ın yaptığı etkileyici konuşma sır perdesini araladığını gösterdi ve adeta izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kemal ise tüm soğukkanlılığıyla kendisine verilen gizli bir görevi yerine getirmek üzere General'in karşısına dikilmiş, onun söylediklerini dinlemiş ve ona silah çekmişti. Börü Timi ise olay yerine gelmiş ve olacak kötü şeyleri engellemek için hazır olda beklemektedir. Peki zor durumda kalan Tim ne yapacak? Olay nasıl sonuçlanacak?

BÖRÜ FİNAL 6.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Final bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi'nin bu hafta bitiyor olması izleyenleri oldukça üzdü. Ancak Börü 6. bölüm fragmanı, tansiyon yükselten sahneleriyle oldukça merak uyandırdı. IŞİD İstanbul Maslak'ta bir gökdelene kanlı bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor! Kaya ise tesadüfen orada bulunuyor ve ilk müdahaleyi yapması gerekiyor ayrıca sivillerin hayatını korumakla görevli! Ancak destek gelene kadar 13 teröristle tek başına mücadele etmek zorundadır. Diğer yanda Lider İrfan Aladağ'ın yaptığı telefon konuşma dikkatleri çekiyor. Polis özel harekatının kurucularından olan eşsiz lider yaptığı konuşmada Doğu'ya asker gönderildiğinin haberini alıyor.Bu habersizce yapılan gizli eylem'in kötüye işaret olduğunu da anlıyor. Peki İrfan Aladağ ne yapacak? Fragmanın son sahnesinde ekranlara gelen takvim'in 15 Temmuz tarihini göstermesi merakları daha da arttırıyor.

Börü Dizisinin Konusu

Börü ülkeyi korumayı amaç edinmiş, korkusuz ve kahraman askerlerin hikayesidir. Polis Özel Harekatına mensup en seçkin kişilerden oluşan 34 50 telsiz koduna sahip Börü Timinin hikayesini konu alan dizi Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği 2014 yılının sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Tehlikenin yanı başımızda olduğu tekinsiz zamanlar... Sınırda terör kol gezerken ve dış güçlerin tehdidi atındayken içeride de işler pek farklı görünmüyor. Börü Timi çarpışmaya hazır! Bu uğurda Vatan için ölmek gerekiyorsa onlar kahramanca savaşarak son ana kadar Vatanı korumaya yeminliler.

Börü Dizisi Oyuncuları

Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu)

Börü Timi'nin çömezidir. Oldukça varlıklı bir aileden gelen kaya eğitimli bir askerdir. Polis özel harekatına katılma sebebi ise oldukça üzücüdür. Onun time geliş sebebini kimse bilmez. Kaya yaşadığı acıları içine atar.

31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu Ekonomi mezunudur. Ancak daha sonra oyunculuğa yönelmiş, Dolunay Soysert ve Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi almıştır. Yer aldığı projeler ise; "Kuzey Güney", "Zeytin Tepesi", "Kiraz Mevsimi" ve "Hayatımın Aşkı"dır.

FIRAT DOĞRULOĞLU

6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde beş çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fırat Doğruloğlu'nun babası SSK hastanesinden işçi emeklisi, annesi ise ev hanımıdır. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Doğruloğlu, bu bölümün kendine göre olmadığını anladığında bıraktı. Fırat Doğruloğlu, Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Tiyatroya ise lise yıllarında başladı.

Tiyatro Çisenti, BÜMED’de (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) oynadı. Pek çok reklam filminde ve dizilerde rol aldı. Reklam filmlerinin de etkisi ile Tomris Giritlioğlu ile tanıştı.

2009 yılında Ferhan Şensoy‘un aynı adlı eserinden uyarlanan “Haneler” adlı dizide Çağlar Çorumlu, Kamil Güler, Asuman Dabak, Özlem Türkad gibi oyuncularla beraber rol alırken 1973 yılında Kadir İnanır‘ın canlandırdığı Yaban karakterini canlandırarak tanındı.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar‘ın yaptığı ve başrolünde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar,Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun‘un oynadığı “Dağ” adlı sinema filminde Yaşar Yzb. Karakterini canlandırdı.

MURAT ARKIN

4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Haremisimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.

AHMET PINAR

1977 yılında dünyaya gelen Ahmet Pınar, Cesur Yürek ve Milat gibi dizilerde boy göstermiştir. Operasyonel Atış Teknikleri konusunda önemli bir beceriye sahip olan Ahmet Pınar, oyunculuk dışında koreografi, sunuculuk ve eğitmenlik de yapmaktadır. Ahmet Pınar son olarak DAĞ 2 filminde rol almıştır.

CAN NERGİS

27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nergis, Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nında yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapamıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.

Turan Kara (Emir Benderlioğlu)

Börü timinin en disiplinsiz ve en sorumsuz üyesi. Ancak tüm fevriliğine ve asi kişiliğine rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşlarını koruyan cesur bir askerdir.

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan başarılı oyuncu ilk olarak Heykel bölümünü okudu daha sonra da Grafik Tasarım bölümüne yöneldi. Ankara'da Alper Çağlar'la tanışarak onun "Kabakurgu", "Camgöz", "Panzehir", "Dağ 2" ve "Bukalemun" projelerinde yer aldı. Yer aldığı diğer projeler ise "Diriliş Ertuğrul", "Fi" ve "Kavak Yelleri"dir.

AHU TÜRKPENÇE

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir.

Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.