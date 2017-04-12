Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm atv'de

12 Nisan akşamı ATV’de yayınlanan Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Gürkan Uygun, Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun başrollerini paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin senaryosunu Ece Yörenç kaleme alıyor, Çağrı Lostuvalı ise yönetiyor. Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölüm ardından Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izlenebilecek. Dizide bu hafta; Şahin, Nesrin’e bütün duygularını açmayı başardı. Ali’nin kaldığı otele giden Aslı’nın planı ise ortalığı karıştırdı.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK SON BÖLÜM (14.BÖLÜM) ÖZETİ

Gülce'nin menajerlik teklifini kabul eden Ali'nin arası hem babasıyla hem de Derin'le bozulur. Şahin'in inadını ne kadar kırmaya çalışsa da bunu başaramaz. Bora, polise kendisini vuran kişinin Tekin olduğunu söyler. Polis, Aydemir ve Gülce'yle kutlama yaptıkları sırada Tekin'i gözaltına alır. Yiğit ve Süreyya arabanın bagajında buldukları Seyit'in cesedinden kurtulmaya çalışırlar. Ancak çok yakınlarında onları izleyen biri vardır.

Babası ve Derin'le yaşadığı sorunlardan bunalan Ali, maça hazırlanmak için şehir dışında kampa gider. Gülce kendisi dâhil olmak üzere Ali'nin herkesten uzakta, çalışmaya konsantre olmasını istemektedir. Ali, burada yeni antrenörüyle tanışır ancak onun Şahin'den farkını gördükçe hayal kırıklığına uğrar. Oğluyla arası açılan Şahin'i, Nesrin teselli eder. Beraber dışarı çıktıkları gece Şahin, korkusunu alt ederek Nesrin'e bütün duygularını açar. Aslı ise annesinin mahalleden uzaklaşmak için yaptığı tatil baskısını fırsata çevirmeye karar verir. Ali'nin kaldığı otele giden Aslı'nın planı ortalığı fena halde karıştıracaktır.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur..