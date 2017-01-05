Bu Şehir Arkandan gelecek 2. yeni bölüm fragmanı İlk bölüm nefes kesti

Başrollerinde Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un rol aldığı Bu Şehir Arkandan gelecek ilk bölümüyle atv'de ekrana geldi. Günler öncesinden tanıtımına başlanan dizi bekleneni verdi ve ilk bölümü izleyiciden tam not aldı. Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'nin (Kerem Bürsin) hikayesini anlatan dizi her çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu Şehir Arkandan gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK DİZİSİNE İZLEYİCİDEN TAM NOT

Bu Şehir Arkandan Gelecek, AB grubunda 6.59 izlenme oranı ve 15.29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

atv'nin bu seneki iddialı yeni yapımı Bu Şehir Arkandan Gelecek ilk bölümüyle izleyicilerine merhaba dedi. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun paylaşıyor. Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizide; Şili'den hareket eden yük gemisi Ali'yi (Kerem Bürsin) yıllar sonra İstanbul'a geri getirdi. Ali, uzak durduğu bu şehre ayak bastığı ilk gün hayatının aşkı Derin (Leyla Lidya Tuğutlu) ve geçmişinin sırlarıyla tanıştı. Bu Şehir Arkandan Gelecek bölüm etiketi #buşehir, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur.