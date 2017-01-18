Bu Şehir Arkandan Gelecek 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm izle - ATV

ATV’nin başrollerinde Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu ve Kerem Bursin’in oynadığı yeni dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölüm yayınlandı. Dizinin son 3. bölümü ilginç gelişmelerle doluydu. Ali ve Derin esarete giden bir yola doğru ilerlemeye başladılar. Son bölüm biter bitmez, Bu Şehir Arkandan Gelecek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu seyirciler tarafından merak edilir oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK SON BÖLÜM (3.BÖLÜM) ÖZETİ

Bu Şehir Arkandan Gelecek 3. son bölümde, hiç beklemediği bir anda babasını karşısında gören Derin şaşkına döndü fakat Ali'nin de desteğiyle onunla evine döndü. İkisi de bu gidişin esarete giden bir yol olduğundan habersizdi. Şahin'le karşı karşıya gelmek Tekin'in unutmaya çalıştığı anılarının tekrar yüzeye çıkmasına neden oldu. Onun geçmişle olan hesaplaşması, Ali'nin sırlarına da ışık tuttu.

Derin'i bir kez daha kaybetmemeye kararlı olan Ali, onu ev hapsinden kurtarmak için Aslı'yla iş birliği yaptı. Ancak Yiğit'in ona karşı kurduğu tuzağı gözden kaçırdı. Tekin, Şahin ve Ali'nin kızından uzak durması için elinden geleni yaptı ve Rauf Anne'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda Ali'nin elini kolunu bağladı. Ali'yle Derin ayrı ayrı hayata tutunmaya çabalarken çözüm hiç beklemedikleri bir yerden geldi.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kerem Bursin – Ali

Küçük yaşta annesini kaybetmiş, gemilerde aşçılık yapan Rauf tararından büyütülmüş. O zor hayat içinde kendini çok iyi yetiştirmiş bir genç, bir çok dil biliyor , Hayatında, hem anne, hem baba olarak bellediği Rauf'dan başka kıymet verdiği kimse yok. Boksa meraklı.

Leyla Lydia Tuğutlu – Derin

Ünlü armatör Tetin Mirkelamoğlu'nun kızıdır. Aynı çevrede birlikte büyüdüğü Yiğit'le nişanlıdır. Evlenmelerine on gün kala, büyük bir şelaleye doğru sürüklendiğini hissedip isyan eder, evlilik için erken olduğunu diretir, tek isteği kendi olabilmek ve hayallerini gerçekleştirmektir..

Gürkan Uygun – Şahin

Eski boks şampiyonu. Kendi spor salonunda antrenörlük yapıyor. Sevdiği kadının ölümüne neden olanı öldürerek hapis yatmış, eski borçları yüzünden belaya karışmadan, ayakta durmaya çalışıyor. Tam hayatından vazgeçtiği sırada hayatına Ali girer.